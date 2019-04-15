Чехи рядом с Иерусалимом раскапывают храм времен Соломона

Чешские археологи неподалеку от Иерусалима участвуют в раскопках храма, который своими параметрами и видом очень похож на «Бейт а-Микдаш», храм Соломона. По словам сотрудников израильского Управления охраны памятников, ценнейшая находка может означать и то, что Иерусалим библейских времен располагался не там, где сегодня. У новой находки есть потенциал самым серьезным образом повлиять на устоявшиеся представления об истории того периода.
Как известно, прямых археологических свидетельств из Храма Соломона нет, поскольку непосредственно на Храмовой горе археологические раскопки никогда не проводились. А вот находки, сделанные в местечке Тель-Моца, ныне скрытом под мостовой конструкцией, будоражат воображение историков. Почему археологи занялись раскопками именно там, рассказала корреспонденту «Чешского Радио» Шуа Кисилевич из израильского Управления охраны памятников.
«В начале 90-х годов израильские власти решили выстроить заново участок магистрали, соединяющей Тель-Авив с Иерусалимом (от Шаар-ха-Гай до Иерусалима – прим. ред.), чтобы выпрямить крутой изгиб дороги, так называемый «поворот смерти», - объясняет израильский специалист.
Прежде чем начать строительство нового участка, в Тель-Моца проводились археологические изыскания, чтобы определить отсутствие или наличие объектов археологического наследия и их историческую и культурную значимость. Эксперты на месте обнаружили редчайшие остатки ритуальных предметов и 3000-летний храм.
Сбором, описанием и обработкой находок прямо на месте теперь занимаются около двадцати специалистов, половина из них – чешские студенты археологии и их преподаватели. В раскопках принимает участие также доцент Филип Чапек из Евангелического теологического факультета Карлова университета.
«Кроме нашей группы, здесь трудятся еще сотрудники израильского Управления охраны памятников, а также рабочие – палестинцы, которые, кроме того, что готовят нам вкуснейшие блюда, проводят работы по фиксации обнаруженных объектов», - рассказывает Чапек.
По словам Шуи Кисилевич, постройка, которая в Тель-Моца вновь вырастает из-под земли, один в один подходит под библейское описание Первого храма. Как отмечает израильский специалист, никто точно не знает, как выглядел храм Соломона. «Вдруг Иерусалим библейского периода располагался именно здесь?», - задается вопросом Кисилевич, добавляя при этом, что «опасно даже увлекаться такими мыслями», поскольку многие не желали бы услышать ничего подобного.
Первоочередная цель археологов и историков на данный момент – найденный уникальный храм как можно быстрее раскопать и сделать Тель-Моца доступным для широкой общественности.
Согласно историческим источникам, строительство Первого Храма длилось 7 лет, с 957-го по 950-ый год до н. э. Работа была завершена в восьмом месяце 11-го года царствования Соломона.