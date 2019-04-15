Чехи рядом с Иерусалимом раскапывают храм времен Соломона

Как известно, прямых археологических свидетельств из Храма Соломона нет, поскольку непосредственно на Храмовой горе археологические раскопки никогда не проводились. А вот находки, сделанные в местечке Тель-Моца, ныне скрытом под мостовой конструкцией, будоражат воображение историков. Почему археологи занялись раскопками именно там, рассказала корреспонденту «Чешского Радио» Шуа Кисилевич из израильского Управления охраны памятников.

«В начале 90-х годов израильские власти решили выстроить заново участок магистрали, соединяющей Тель-Авив с Иерусалимом (от Шаар-ха-Гай до Иерусалима – прим. ред.), чтобы выпрямить крутой изгиб дороги, так называемый «поворот смерти», - объясняет израильский специалист.

Прежде чем начать строительство нового участка, в Тель-Моца проводились археологические изыскания, чтобы определить отсутствие или наличие объектов археологического наследия и их историческую и культурную значимость. Эксперты на месте обнаружили редчайшие остатки ритуальных предметов и 3000-летний храм.

Сбором, описанием и обработкой находок прямо на месте теперь занимаются около двадцати специалистов, половина из них – чешские студенты археологии и их преподаватели. В раскопках принимает участие также доцент Филип Чапек из Евангелического теологического факультета Карлова университета.

«Кроме нашей группы, здесь трудятся еще сотрудники израильского Управления охраны памятников, а также рабочие – палестинцы, которые, кроме того, что готовят нам вкуснейшие блюда, проводят работы по фиксации обнаруженных объектов», - рассказывает Чапек.

По словам Шуи Кисилевич, постройка, которая в Тель-Моца вновь вырастает из-под земли, один в один подходит под библейское описание Первого храма. Как отмечает израильский специалист, никто точно не знает, как выглядел храм Соломона. «Вдруг Иерусалим библейского периода располагался именно здесь?», - задается вопросом Кисилевич, добавляя при этом, что «опасно даже увлекаться такими мыслями», поскольку многие не желали бы услышать ничего подобного.

Первоочередная цель археологов и историков на данный момент – найденный уникальный храм как можно быстрее раскопать и сделать Тель-Моца доступным для широкой общественности.

Согласно историческим источникам, строительство Первого Храма длилось 7 лет, с 957-го по 950-ый год до н. э. Работа была завершена в восьмом месяце 11-го года царствования Соломона.