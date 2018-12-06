Чехи и воинская обязанность: от истоков к современности

В 1868 году австрийские власти решили, что причиной проигрыша стал слишком снисходительный и несистемный подход к воинскому долгу. Многие молодые люди старались любыми хитростями избежать военной службы, в результате чего количество подготовленных бойцов оказалось недостаточным для победы.

«Непосредственно перед началом прусско-австрийской войны срок военной службы составлял формально восемь лет, после чего два года военные были обязаны оставаться в запасе. Однако на практике большая часть военных служила три года, и сразу отправлялась в отпуска и в запас. Исключение составляли ситуации, которые требовали более серьёзной военной подготовки», - рассказывает Иосиф Шрамек, специалист по вопросам прусско-австрийской войны в музее Восточной Чехии.

После разгрома Австрии военная служба стала обязательной для всех её граждан.

«Обязанность нести военную службу распространялась только на людей ростом выше 155 см и вступала в силу по достижении 20-летнего возраста», - говорит Томаш Кикал из Военно-исторического института в Праге.

По новым законам бойцы должны были служить три года, после чего оставались в запасе ещё в течение семи лет. Полностью освободить от военной обязанности могли только по серьёзной медицинской причине, иные случаи были редки. На флоте служили четыре года.

«Основной целью властей было создать обширную базу военнослужащих в запасе и устранить недочёты и исключения, которые наблюдались в военной структуре до этого», - объясняет Томаш Кикал.

С течением времени условия продолжали смягчаться. В 1912 году срок обязательной службы в сухопутных войсках сократили на два года, к 1990-му году – до 18 месяцев, а к 1993 году чешские военные отбывали в армии только 12 месяцев.

Призыв по греческим традициям

В той или иной форме традиция и обязанность защищать родину существовала всегда и во всех странах. Наиболее древней формой организации обороны историки считают ополчение; значимым явлением стал способ формирования армии с помощью призыва в Древней Греции и в Древнем Риме.

Рождением призывной армии в современном её понимании считают французский закон 1793 года о всеобщей воинской повинности, принятый Конвентом через 4 года после Великой Французской революции. До этого армия была профессиональной и комплектовалась на основе найма, теперь же стала полностью призывной. Призыв относился ко всем холостым, дееспособным мужчинам от 18 до 25 лет и был обязательным. К 1914 году примеру Франции последовали и остальные европейские страны, за исключением Великобритании и США.

Призывная система по своей сути напоминала древнегреческую и была, несомненно, эффективна: она позволяла в кратчайшие сроки осуществить мобилизацию населения. Однако специалисты считают, что вкупе с развитием военных технологий, она также поспособствовала кровопролитиям: речь о количестве человеческих потерь в Первую и Вторую Мировую войну.

На данный момент все страны мира можно условно разделить на три основные группы. К первой относятся государства, в которых призыв никогда не проводился, и существующая правовая система вообще не предполагает такой возможности: например, Исландия, Саудовская Аравия, Индия, Япония.

Ко второй – страны, в которых есть возможность призыва, но он не осуществляется в мирное время. Такой системы придерживаются, в частности, в Канаде, Австралии, Великобритании, США, Франции, Германии, Голландии.

В третью группу стран – в них призыв проводится всегда, вне зависимости от внешней и внутренней политической ситуации – входят Дания, Эстония, Греция, Норвегия, Австрия, Швейцария, Россия, некоторые страны Азии, Востока и Латинской Америки. Швеция и Литва также недавно вернули призывную систему.

Что же касается Чехии, обязательство отслужить прекратило свое существование только в 2004 году. Однако государство имеет право потребовать исполнения воинского долга, как от мужчин, так и от женщин, в ситуации, когда страна находится под угрозой или в состоянии войны.