Чешские народные традиции вчера и сегодня

Один из таких музеев под открытым небом, иллюстрирующих историю и традиции чешских деревень начала XVIII века, находится в усадьбе Дласка, расположенной недалеко от деревеньки Доланки у города Турнова. Дом Дласка относится к Региональнуму музею Чешского Рая в Турнове. В канун Рождества здесь открылась выставка «Традиции, о которых не говорят». Более подробно о ней и о рождественских обычаях рассказала этнограф Михаэла Гавелкова.

— Я думаю, что наша выставка не только о традициях, «о которых не говорят», но и о давно забытых обычаях, связанных, скажем, с ведением хозяйства (ведь в большинстве чешских семей уже давно не держат скот или птицу), а также о поверьях, касающихся Сочельника и Рождества. Мне кажется, что основная разница между традициями, которых мы придерживаемся и по сей день, и теми, которые соблюдали в старину, в том, что большинство из них утратили свою глубину, магию и символику. Образ мышления наших предков, их восприятие природы и времени было гораздо более символичным, чем у современных людей. Что касается непосредственно забытых традиций, одной из наиболее занятных является обычай есть в Рождество из общей тарелки. Эта традиция сохранялась до середины XIX века, она символизировала единство семьи. В первую очередь так ели кашу – каша (как соленая, так и сладкая) долгое время считалась практически святой пищей. Но, конечно же, теперь такой способ застолья сложно себе представить. А 26 декабря праздновался день св. Степана (св. Штепана), который является покровителем не только извозчиков, но и коней, потому в этот день лошадям уделялось особое внимание, множество обычаев было связано именно с ними. Например, было принято натирать коней чешуей, которая осталась от рождественского карпа – это должно было обеспечить животным здоровье в наступающем году. В этот же день освящали овес, чтобы кони были сыты. Позднее овес стали носить в церковь и в ходе богослужения его бросали в проход между лавочками – это обещало богатый урожай в следующем году.

Коляда пришла – Рождество принесла!

Конечно, далеко не все традиции забыты: и по сей день крошки с рождественского стола принято бросать птицам, в кошелек класть чешуйку рождественского карпа, а в Сочельник гадать на яблоках или ореховой скорлупе. Но насколько соответствуют сегодняшние рождественские обычаи тому, что вкладывали в них наши предки?

— Одна из традиций, которая дожила до наших дней, это вручение подарков, хотя, конечно, в прошлом все это выглядело несколько иначе. Процесс всегда сопровождался колядками – подарок надо было заслужить. В Рождество колядовать обычно ходили компаниями, объединенными по профессиональному признаку: кузнецы, сапожники, учителя, священники. Чтобы получить подарки, сапожники предлагали починить обувь, дровосеки – наколоть дров, священники – освятить дом или двор. Конечно, колядовали и определенные социальные группы – в первую очередь, дети и незамужние девушки. Традиция дарения также имеет свой символический смысл: в старину верили, что любое начало (начало посева, начало года) должно сопровождаться добрым поступком, тогда человеку все вернется сторицей и дело, которое он начинает, будет успешным. Поэтому, даря подарки в Рождество и в честь начала нового года, люди надеялись, что в случае необходимости они получат помощь, а наступающий год будет к ним добр. И на стол в Рождественские праздники ставили все самое лучшее, самое вкусное и сытное – это должно было обеспечить изобилие в семье в наступающем году.

Сегодня самым узнаваемым атрибутом Рождества и Нового года является наряженная елка, она стала главным символом этих праздников во многих странах мира. А был ли какой-то магический смысл у рождественских украшений несколько сотен лет назад?

— У многих, особенно мелких атрибутов Рождества очень сложно выяснить историю происхождения или обнаружить скрытую символику. Зачастую современные люди склонны искать символы в народной культуре там, где их нет, и не замечать их там, где они есть. Тут опять же срабатывает разница в мышлении и взгляде на жизнь. Все мы знаем историю появления наряженной елки – это вечнозеленое растение должно было символизировать силу природы. Однако эта традиция появилась сравнительно поздно. А вот рождественские украшения существовали намного раньше: ими декорировали стены, венки вешали на двери, некоторые украшения ставили в центр стола. И у большинства из них нет никакого символического значения, они изготавливались из подручных материалов – соломы, сушеных или зеленых веток, сухофруктов, орехов и ягод. Людям просто хотелось создать к празднику что-нибудь красивое. Так что можно сказать, что подобные украшения делали в чешских семьях испокон веков.

Темна ночь перед Рождеством

Декабрь с его долгими ночами и короткими днями рождал в людях суеверный страх: в народном сознании ночь всегда была связана с темными силами и всяческой чертовщиной, отсюда столько поверий и обычаев. Получается, что канун Рождества — это не только время ожидания прихода в этот мир Спасителя, но и начало победы света над тьмой, выраженное в постепенном увеличении светового дня и приближении нового года. Более подробно о символике рождественских дней рассказала Михаэла Гавелкова:

— Канун Рождества был переломным моментом между старым и новым годом, временем ожидания рождения Иисуса, начала нового года и сокращения долгой ночи. Это был момент, когда до определенной степени стирались границы между миром живых и миром мертвых, миром светским и духовным, миром людей и миром животных. Во многих регионах люди ждали, что в Рождество их дома посетят души умерших предков. Верили также в то, что в Сочельник могут заговорить животные. Это было поистине необыкновенное время, связанное не только с угощением, колядками или подарками, но и, в первую очередь, с тайнами и магией. Во многих чешских семьях в Сочельник ставили на стол на одну тарелку больше, чем было членов семьи – это место предназначалось или для случайного путника, или для духов предков, которые в эту ночь могли навестить живых и поучаствовать в семейном ужине. Некоторые соблюдают эту традицию и по сей день.

С рождественским периодом также связаны гадания. Они имеют языческие корни и поэтому схожи у многих славянских народов. Например, хорошо известно гадание по зеркалу или традиция незамужних девушек бросать за ворота свои башмачки: если ботинок указывал носком в сторону дома, значит, девушка еще год будет жить у родителей и замуж не выйдет; если в другую сторону – это было направление, откуда появится суженый. Как еще наши предки предсказывали будущее?

— По одной из традиций незамужние девушки после ужина в Сочельник выбегали на улицу и трясли деревце бузины, спрашивая у него, где их суженый или кто он. Образ будущего жениха также можно было увидеть в проруби. Очень интересно эти поверья описаны в поэтическом сборнике Карела Махи «Букет». На нашей выставке представлена еще одна традиция, связанная со свадьбой: незамужние девушки кладут на край лопаты горбушку хлеба и дают ее псу; если собака горбушку съест, девушка в наступающем году выйдет замуж, а если пес от хлеба откажется, то она останется в родительском доме. Или вот такая интересная традиция: было принято, что в Сочельник вся семья ужинает вместе – и стар, и млад. Но если девушка хотела выяснить, выйдет она замуж или нет, она должна была взять свою порцию и есть в одиночестве – под лестницей или за печкой. Если она справлялась с ужином раньше, чем другие члены семьи, это означало, что замуж она не выйдет, а если ела дольше остальных и заканчивала трапезу последней, то в наступающем году ее ждала свадьба. Подобных гаданий было несметное количество, в разных регионах можно найти разные обычаи.

Земля, не плошай, дай хороший урожай!

Особое внимание уделялось традициям, связанным с урожаем и плодородием, многие из них также сохранились со времен язычества, когда люди верили в духов природы, в праздники благодарили их и преподносили дары, надеясь в будущем собрать богатый урожай. Как именно призывали плодородие в период Рождества, рассказала Михаэла Гавелкова:

— Плодородие должны были призвать определенные предметы, которые создавались во время сбора урожая, причем богатого урожая, это очень важно. Из пшеничных или ржаных колосков делали куколок, которых ставили на стол; из веток плодовых деревьев плели венки, украшали их сушеными ягодами или фруктами и этими венками также оформлялось помещение. Они были символом урожая и достатка прошлых лет, а их задачей было призвать изобилие в наступающем году. В XVI-XVII веках (эта традиция сохранилась и позднее, но только в самых бедных домах) в деревенских избах с глиняным полом на Рождество стелили на пол солому, что тоже должно было приманить богатство в дом.

Рождественские магические ритуалы были связаны не только с достатком, но и со здоровьем. Это было очень важно: только здоровый человек мог полноценно работать и, соответственно, обеспечить благосостояние семьи. В старину от болезней, которые не умели объяснить и победить, лечились заговорами. Что делали наши предки в Сочельник, чтобы весь следующий год не хворать?

— Одной из наиболее интересных традиций, связанных со здоровьем, был обычай в Сочельник класть под праздничный стол топор. И каждый член семьи должен был во время ужина положить ногу на топор и удержать ее там как можно дольше. В ночь перед Рождеством было принято ходить на реку к проруби и умываться ледяной водой – это также сулило здоровье в следующем году. Молодые девушки, которые хотели быть не только здоровыми, но и красивыми, в Рождество умывались молоком. Здоровыми должны были быть не только люди, но и домашние животные, ведь от них напрямую зависело благополучие семьи. Поэтому в деревнях существовали определенные обычаи, которые должны были обеспечить здоровье и им, например, с утра, еще до кормежки, им давали чеснок. Кроме того, было принято, что каждый член семьи отдавал со своей тарелки часть еды животным. Крошки со стола хозяйки бросали или закапывали у фруктовых деревьев, чтобы в наступающем году они хорошо плодоносили. А когда хозяйка пекла традиционную рождественскую булку «ваночку», измазанные в тесте руки она вытирала о ствол дерева, чтобы оно было сыто и в будущем году дало плоды.

О усадьбе и ее владельцах

Выставка проходит в усадьбе семьи Дласковых. Здесь восстановлено традиционное внутреннее убранство крестьянского дома. Посетители могут осмотреть не только жилые комнаты, но и хозяйственные помещения: хлев, коптильню и другие. Дом и прилегающие постройки несколько столетий принадлежали семье Дласковых, наиболее известным представителем которой был Йозеф Дласк. Он родился в 1782 году в семье зажиточных крестьян, получил очень хорошее образование: кроме основ наук и ремесла, он обучался также игре на фортепьяно. Вернувшись после школы в родную деревню, он активно включился в общественную жизнь, например, договорился с местным землевладельцем об использовании рыбацкой избушки у пруда в качестве школы. В доме Йозефа Дласка хранятся его записки о жизни деревни в то время. Что интересного можно найти в этих дневниках?

— Я держу в руках переизданную версию мемуаров Йозефа Дласка, которая вышла в редакции нашей коллеги Алжбеты Кулишковой. Дневник он начал вести в 1815 году. Он пытался описать, что происходило в деревне в прошедшие годы, и одновременно рассказывать о повседневных делах и событиях. Но, к сожалению, здесь нет ни слова о народных традициях или обычаях. Однако благодаря его записям мы можем понять, что было важно для крестьянина того времени. Почти 90% его записей касаются погоды и урожая, а также рыночных цен: сколько в каком году стоил картофель, ячмень или овес. Но, конечно, он упоминает и значимые исторические события, например, коронацию. Он был глубоко верующим человеком, так что тут есть записи его богословских размышлений или истории о паломничествах, которые они совершали всей семьей. Также он записывал свои наблюдения за звездным небом, писал о месторасположении и движении звезд. Но и эти записи имели чисто практическое значение: он пытался прогнозировать погоду – насколько лютой будет зима или жарким лето.

В его записях народные празднества упоминаются лишь однажды – во время праздника св. Мартина, когда запекали гуся, он отметил, что у кузнечиков был необычный цвет, что предвещало холодную зиму. И это единственная запись, касающаяся обычаев, за все годы, что он вел дневник. А остальное — бросание черевичек и подобные забавы — видимо, с его точки зрения, было бессмысленным.

Позже Йозеф Дласк стал старостой деревни; будучи хорошим ремесленником, он помогал соседям с обустройством их домов. Для своей семьи он также сделал немало. Именно его трудами усадьба приобрела свой сегодняшний вид. Йозеф Дласк вместе с семьей много лет занимался реконструкцией дома и расширением хозяйства, которое настолько разрослось, что количество наемных работников пришлось увеличить почти вдвое. Были ли и они как-то вовлечены в рождественские празднования?

— Одной из значимых традиций, связанных с днем св. Степана, был обычай отпускать работников. Собственно, зимой, особенно после Рождества, работы по дому и по хозяйству, в поле или в саду, было немного, поэтому зажиточные крестьяне в этот день отпускали своих батраков. Отсюда и пошла поговорка «На св. Степана нет надо мной пана». В этот день работники получали оплату и до праздника прихода Трех волхвов (по-чешски Tři králové) они были сами себе хозяевами: могли гулять, отдыхать или отправиться в родную деревню навестить семью. В праздник Трех волхвов они возвращались к работе: могли поступить в новый дом или вернуться на прежнее место.

Живая старина

Сохранившиеся документы свидетельствуют о том, что Йозеф Дласк очень хорошо относился к своим работникам, часто помогал им обустроить свое жилье и завести хозяйство. Ремонт и перестройка собственного дома заняли у него несколько лет, весь процесс он подробно описал в своем дневнике, который позже был издан в виде книги. Жизнь Йозефа Дласка прервалась трагической случайностью: во время рыбной ловли он утонул в пруду. Однако память о нем жива не только в его доме, но и во всей деревне.

— В доме-музее Дласка мы стараемся максимально приблизить посетителям жизнь чешской деревни. У нас есть несколько манекенов, которых мы переодеваем в зависимости от времени года или в связи с праздниками. Есть чучела животных, которые изготавливает коллега Томаш Штефанек. Вот, например, овца: основа корпуса сделана из полистирена, чтобы конструкция была максимально легкой, а все остальные из овечьей шерсти. Наша мечта – организовать настоящее хозяйство и завести настоящих животных, но пока мы довольствуемся чучелами.

В доме Дласка есть также выставка предметов крестьянского быта. Здесь можно увидеть инструменты ремесленников или оборудование коптильни, осмотреть огромную бочку, в которой нагревалась вода для хозяйственных нужд, или настоящую старинную печь. В одной из таких печей в честь Рождества испекли «вркоч» – ритуальный сдобный пирог. О том, что это за блюдо и когда было принято подавать его на стол, рассказала Михаэла Гавелкова:

— «Вркоч» – это ритуальная выпечка, первые упоминания о которой датируются XVIII веком, однако можно предположить, что это блюдо намного старше. «Вркоч» обычно готовили на Рождество, а в некоторых регионах и на другие народные праздники. Подобный пирог часто пекли на свадьбы, но он немного отличался от рождественского: свадебный «вркоч» мог иметь несколько слоев. Свадьбы обычно играли летом или к осени, поэтому пирог был богаче. Рождественский «вркоч» обычно украшали сушеными ягодами и фруктами или орехами, а также зеленью, чаще всего розмарином, который символизировал начало нового года и плодородие. «Вркоч» печется из классического дрожжевого теста, но его было принято немного подсушивать, чтобы потом можно было декорировать веточками с разными украшениями: если бы он был слишком мягким и сдобным, то они бы просто не держались. И поскольку «вркоч» был ритуальным пирогом, то его не принято было доедать, после праздников остатки скармливали домашним животным и птицам.

На выставке можно будет ознакомиться не только с рождественскими традициями, но и с ходом деревенской жизни зимой. Даже сегодня предпраздничной суетой заполнен весь декабрь. А когда чешские хозяйки начинали готовиться к этому празднику в прошлом?

— В деревне, жизнь которой мы стараемся воспроизвести в доме Дласка, подготовка к зиме, и в том числе к Рождественским праздникам, начиналась еще с лета. Именно в этот период хозяйки солили овощи, сушили ягоды, орехи, грибы и фрукты – без этого не обходилось ни одно рождественского застолье. От того, насколько тщательно подготовится семья к зиме, зависело не только угощение в Рождество, но и то, как удастся всем домочадцам пережить зиму. Запасы надо было распределить и подготовить с умом, чтобы их хватило до весны, до времени пробуждения природы.

Экспозиция в доме Дласка напоминает, что Рождество — это не только елка, гора подарков, богатое застолье и загадывание желаний. Истинный смысл этих праздников – в семейном единстве, в гармонии с природой и, возможно, отчасти в магии.