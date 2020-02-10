Чешская православная церковь причислила к лику святых участников антинацистского Сопротивления

Представители церкви Владимир Петршек, Вацлав Чикл и Ян Сонневенд спрятали Йозефа Габчика и Яна Кубиша, как и других участников диверсионной операции «Антропоид», целью которой была ликвидация нацистского протектора, в крипте православного храма свв. Кирилла и Мефодия в Праге. 18 июня немецкие войска провели штурм кафедрального собора, что привело к гибели всех парашютистов и казни церковных служителей, проявивших незаурядное мужество и самоотверженность. Все трое являлись самыми важными помощниками Кубиша, Габчика и остальных пяти членов подпольной группы, предоставившими парашютистам последнее убежище и принимавшими активное участие в их снабжении продовольствием и всем необходимым.

Русская служба Radio Prague International беседует с нынешним священником храма Вацлавом Ежеком.

– "Чешское телевидение" в субботу сообщило о канонизации трех священников – Владимира Петршека, Вацлава Чикла и Яна Сонневенда, однако на деле последний не был священником, а, скорее всего, представителем церковного совета?

– Канонизация и включение этих новопрославленных святых в православный церковный календарь касается мучеников, которые помогали нуждающимся и следовали примеру нашего владыки, епископа Горазда, умершего мученической смертью – его застрелили нацисты. Речь идет о Владимире Петршеке, Вацлаве Чикле и Яне Сонневенде. Сонненевд действительно не был рукоположен в сан священника и являлся главой церковного Совета Старейшин.

Святыми были признаны также члены семей и церковный хор

5 сентября установлен как день памяти этих новомучеников. Святыми чешской православной церковью были признаны также члены семей этих мучеников, ризничий храма Орнест и весь церковный хор, рассказал Вацлав Ежек.

– Подтверждением этому служит и икона, на которой написаны также лики родственников трех упомянутых мучеников. Икона написана в честь новомучеников, в том числе их родственников и членов церковного хора, которых ликвидировали нацисты, в целом восемнадцати человек. Она была выставлена в день канонизации и хранится в нашем храме свв. Кирилла и Мефодия на улице Рессловой. В ближайшее время икону можно будет увидеть примерно через две недели, так как сейчас она находится на оформлении. Все эти лица были канонизированы не только из-за своей смерти от рук нацистов, но также как группа людей, непосредственно связанная с огромной жертвой, принесенной парашютистами, которые укрывались в нашем храме.

Продолжение процесса канонизации связано с почитанием епископа Горазда

Именем священномученика епископа Горазда названы улицы и площади ряда чешских городов. После того, как епископ, узнав об аресте клириков, скрывавших убивших Гейдриха парашютистов, сообщил о готовности разделить наказание, он был расстрелян вместе со служителями своего кафедрального собора свв. Кирилла и Мефодия. Чешская православная церковь оказалась под запретом, духовенство подвергли арестам и заключению. Двенадцать представителей православной церковной общины из второго района Праги были казнены.

Упомянутая икона была написана сербским иконописцем Радмилой Несторович и привезена в пражский храм из Белеграда в начале этого года. Изображен ли на ней также Горазд, память которого совершается 22 августа по юлианскому календарю?

– Владыка Горазд был канонизирован православной церковью Чешских земель еще в 1987 году, поэтому на данной иконе он не изображен. Именно в то время стали раздаваться голоса, что в рамках канонизации отца Горазда следовало бы причислить к лику святых также его сподвижников, разделивших ту же участь. Двое из них были застрелены нацистами в тот же самый час 4 сентября (в 14.35 на стрельбище в пражском районе Кобылисы — прим. ред.), как и епископ Горазд, а Владимир Петршик днем позже. Однако в 1980-е по разным причинам процесс канонизации этих новомучеников не состоялся, поэтому можно считать, что нынешнее причисление представителей церкви к святым, по сути, является продолжением процесса канонизации 1987 года, связанного с почитанием епископа Горазда.

– Порядок канонизации в римско-католической церкви отличается от правил канонизации в православной церкви, что в последнем случае было поставлено во главу угла?

– Причтение к лику святых в православной церкви связано, можно сказать, с внутренним духовным устремлением в ситуации, в которой оказывается церковь в конкретный исторический момент. Православный синод отреагировал на чаяния верующих, которые регулярно обращались к нему и другим представителям церковной власти с просьбой канонизировать этих самоотверженных людей, и поэтому на основе этого принял соответствующее решение именно в данный момент. Это связано также с поиском церковью нового источника вдохновения в лице людей (в том числе епископа Горазда), чей пример достоин подражания.

Верующие испытывали такую потребность, так как воспринимают этих людей как своих заступников. В рамках процесса канонизации мы не исследовали, совершали ли кандидаты в святые какие-либо чудеса или происходили ли какие-то необъяснимые вещи в связи с их деятельностью, доказывающие их святость. Наоборот, среди верующих обнаружилось единодушие по поводу провозглашения их святыми. Еще одно важное для нас обстоятельство – в Сербии этих новомучеников, которых мы сейчас канонизировали, уже ранее стали почитать как святых в рамках целой группы жертв Второй мировой войны, связанных именно с церковью. В некоторых странах, как, например, в Сербии традиция почитания этих наших жертв уже прежде существовала,

– пояснил Вацлав Ежек.

В крипте православного храма в Праге люди прятались еще до 1942 года

Владимир Петршек, Вацлав Чикл и Ян Сонневенд подключились к движению Сопротивления сразу после оккупации Чехословакии. Они, помимо прочего, выдавали подложные метрики гражданам еврейской национальности, чтобы те избежали транспорта в концлагеря. В крипте православного храма в Праге еще до 1942 года, то есть до появления парашютистов группы «Антропоид», скрывались люди, нуждавшиеся в помощи, которую обеспечивали Петршек и Сонневенд. Парашютисты начали скрываться в соборе с 28 мая 1942 года, через день после покушения на Гейдриха,

- рассказал историк Властислав Яник.

По мнению некоторых исследователей, существовал план переброски парашютистов в другое убежище – их собирались перевезти, спрятав в пустые гробы. Осуществить план, однако, не удалось.