Богемия – страна рождественских вертепов

«Визитная карточка» Киншперка-над-Огржи - «одетый» вертеп

О существовании некоторых уникальных вертепов чехи узнали лишь в последние десятилетия. К ним принадлежат рождественские ясли в Киншперке-над-Огржи, которые Министерство культуры внесло в список национальных памятников культуры в 2002 г. Вертеп населяют 70 фигурок ростом от 20 до 60 см, вырезанных из дерева с особой тщательностью и одетых в подлинные ткани. Он создавался более 150 лет несколькими поколениями местных мастеров. Фигурки животных появились после 1859 года, старинные домики сделаны после 1900 года. Те, что поновее – работа патриота Киншперка Карла Штингла; панораму местных строений он завершил к 1955 – 1956 гг. В целом местные жители создавали это коллективное творение, своего рода «визитную карточку» своего города, минимум с 1680 до 1955 г.

В декабре 2002 г. был организован сбор средств на реконструкцию так называемого одетого вертепа, который является подлинным раритетом не только Карловарского края, в состав которого входит, но и всей Чехии. В период Адвента местные скауты вызволяют библейских персонажей из заточения коробок и оберточной бумаги и уподобляются старым мастерам, в минувшие века в предрождественский период складывавшим по частям свое детище в храме – во славу новорожденного Иисуса.

– Фигурки этого вертепа – большая редкость, на них – одеяния из настоящей материи, причем по стилю – непосредственно из нашего края. Они выполнены в смешанной технике,

– рассказала «Чешскому Радио» одна из скаутов Павла Мазанцова, принимающая в этом году участие в построении рождественских яслей в местном храме. Чтобы разместить фигурки и дома правильно, скауты – их собирается с этой целью более десяти, изучают фотографии ушедших лет, где вертеп запечатлен во всей красе.

– Вот, например, волосы фигурки св. Иосифа – настоящие человеческие. Многие детали главных библейских персонажей тщательно проработаны мастерами, чтобы они предстали как можно более реалистичными, и лик этого святого прекрасно вырезан. А вот другие фигурки – поменьше, но не потому, что люди раньше были ниже ростом. Размеры персонажей композиции различались, чтобы создать в итоге более достоверную перспективу. Те, что поменьше, приходят к нам издалека, а более высокие размещены на первом плане. Мы стремимся всякий раз восстановить исторический облик яслей, – пояснил Ладислав Соукуп.

210 фигур вертепа в Брунтале – работа продолжается

Традиция создания рождественских сюжетных композиций сохранилась по сей день. Например, вертеп (Вифлеемская пещера) в церкви Вознесения Девы Марии в городе Брунтал, первое упоминание о которой датируется 1295 годом, создают уже на протяжении 62 лет. В композиции насчитывается 210 фигур. В настоящее время работу над яслями продолжает Франтишек Недомлел, которому они были переданы его отцом-резчиком по дереву в 1987 году.

Кто в вертепе живет?

Одним из самых известных в стране является вертеп в Тршебеховице-под-Оребем работы трех Йозефов – Пробошта, Капуциана и Фримла. Его создание продолжалось сорок лет. На семи его террасах сосуществуют два мира. Рядом с фигурками, иллюстрирующими библейские сцены, трудятся простые чешские люди: кузнец, портной, бондарь, крестьянка, взбивающая масло, шахтер, добывающий уголь. Эксперты полагают, что фигурки Иисуса Христа, Девы Марии и святых сделаны по иллюстрациям старой чешской Библии, а также по репродукциям итальянских мастеров эпохи Возрождения.

Хранится это произведение в музее Тршебеховиц, где документируется история механических и статистических вертепов страны. Местные жители сюда заходят частенько, рассказала «Радио Прага» его директор Зита Земанова,

– Жители нашего города отождествляют себя с людьми, изображенными в тршебеховицком вертепе, что само по себе очень интересно. Многие семьи относят себя к потомкам коренных наших жителей, а так как Йозеф Капуциан изображал людей своего окружения с удивительной точностью, сегодняшние жители Тржебеховиц узнают себя в них и гордятся сходством. Случается, что к одному роду себя относит сразу несколько человек. Мы рады этому, потому что это является проявлением любви местных жителей к нашему рождественскому вертепу.

Почти все фигурки вырезаны из липового дерева, механизм – из буковой древесины. За исключением лишь некоторых деталей для создания вертепа длиной 7 метров и более 3,20 м в высоту было использовано исключительно дерево. 50 фигурок верно передают человеческие движения, 100 перемещаются на деревянных лентах, еще 200 фигурок неподвижны. Всего в вертепе более 2000 вырезанных предметов, изображающих строения, как и мир растений и животных. Впервые панорама экспонировалась еще при жизни Пробошта, в 1906 г. в Храсти, где удостоилась золотой награды.

После смерти обоих создателей вертеп был забыт и, возможно, совсем бы исчез, если бы его не спас от уничтожения Франтишек Скршиван. Он купил вертеп в начале 1930-х г., отремонтировал его, ручной привод механизма заменил электрическим и показал на выставках в Праге, Брно, Братиславе и Кошице.