Без Бенеша республики не было бы, отмечал Масарик

Бенеш подал в отставку и в июне 1948 г., когда во главе государства встали коммунисты.

«Наш президент Бенеш решил выйти из ситуации дипломатическим путем, не отдав приказ к началу военных действий. Будучи дипломатом, он поступал, как министр иностранных дел», aнализируя ситуацию 1938 года после подписания Мюнхенского сговора, отметил в одном из интервью историк Эдуард Стеглик.

Об Эдварде Бенеше, одном из лидеров движения за признание независимости Чехословакии в годы Первой мировой войны, главе чехословацкой дипломатии 1918–1935 гг, а в годы Второй мировой руководителе чехословацкого движения Сопротивления за рубежом, сказано и написано много – книг, рефератов и диссертаций. Напомним в духе минирубрики «Этот день в календаре» несколько фактов из его биографии.

В 1938—1945 гг. политик находился за границей, с 1940 по 1945 г. как президент в изгнании, так как его полномочия в период 1938—1945 гг. оставались в силе.

После начала Первой мировой войны Бенеш стал активным участником антиавстрийского движения в рамках чешской организации Maffie, обеспечивал связь сторонников независимости Чехословакии с находившимся в эмиграции Т. Масариком. Вместе с Миланом Штефаником также способствовал созданию чехословацких легионов, принимавших участие в боях Первой мировой на стороне Антанты.

Именно Эдварду Бенешу 14 октября 1918 года было суждено в Париже озвучить: «Национальный совет в Париже, признанный как временное чешское правительство, следуя воле своего народа, берет в свои руки управление судьбой чехословацких земель». Через четыре дня, 18 октября, Томаш Г. Масарик в Вашингтоне торжественно провозлашает о независимости Чехословакии.

«Бенеш, безусловно, сыграл очень важную роль в подготовке возникновения самостоятельной Чехословакии. Он проделал очень важную дипломатическую работу в Лондоне и в Париже. Бенеш был не только дипломатом, но и успешным пропагандистом. Возникновение Чехословакии стало возможным во многом также благодаря его личной убедительности, так как многие политики мирового масштаба до 1918 г. не только не поддерживали, но изначально даже представить себе не могли, что возникнет Чехословакия. В итоге все именно так и произошло», – таково мнение чешского историка Яна Куклика.

Предки-крепостные

Так же, как Томаш Масарик, Эдвард Бенеш происходил из скромной семьи. Родился 28 мая 1884 в деревне Koжланы, расположенной сегодня в Пльзеньском крае. Его дед был крепостным до 1848 года, позже предки стали свободными земледельцами. Родился в многодетной семье, став последним, десятым ребенком. Самое большое влияние на него оказали братья Вацлав и Войтех – учителя, которые стремились просвещать и своих братьев и сестер. Войтех позже также стал политиком.

Первая встреча с «недостаточно социально ориентированным» Масариком

В Прагу Эдвард Бенеш приехал в 1896 году ради учебы в гимназии, где отмечали его интеллигентность, трудолюбие и организованность. Он сторонился коллектива – симпатии к нему не питали ни его сверстники, ни преподаватели, и больше всего интересовался историей. В гимназии впервые и повстречался с Масариком, однако с его взглядами в ту пору еще не особо отождествлялся, находя их недостаточно социально ориентированными. Позже он будет защищать идеи Масарика о гуманизме и демократии как первооснове чехословацкой государственности в своих работах 1920-х г., в том числе в «Мировой войне и нашей революции».

После окончания гимназии Бенеш поступил на философский факультет пражского университета, однако по рекомендации Масарика через год, в 1904 году, поступил в Свободную школу политических и социальных наук в Сорбонне. Учебу завершил Праге, защитив диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук. В 1909 году женился, зарабатывал на жизнь преподаванием, публиковал множество статей о реформировании системы образования и продолжительности рабочего дня. Масарик очень лестно отозвался о роли супруги своего соратника: «Святая правда заключается в том, что без пани Ганы Бенешовой у нас бы не было нашего упорного, несгибаемого и в высшей степени успешного Бенеша».

«У человекa не должно быть более одной страсти»

В молодости Бенеш настолько увлекся французским, что перевел на чешский язык роман Эмиля Золя «Западня» (L'Assommoir, 1877), автор которого исследует нищету и алкоголизм в среде парижского пролетариата во всей их неприглядности. Книга вышла в свет в 1905 г. под псевдонимом Эдвард.

Большую известность в европейской политике 1920—30-х гг. Бенеш приобрел также как один из организаторов Лиги Наций.

Политика стала подлинной его страстью. «У человекa не должно быть более одной страсти. Кто-то пьет, кто-то увлекается женщинами, иной играет в карты. Я одержим политикой», признавался то возносимый, то подвергавшийся критике министр иностранных дел. Эту должность он занял в первом чехословацком правительстве.

Вначале Бенеша, например, упрекали в том, что он не присоединил к Чехословакии большую часть немецкой пограничной территории. Позже, наоборот, обвиняли в присоединении Судет к другим чешским областям.

Некоторые историки подчеркивают роль Бенеша в восстановлении страны после испытаний Второй мировой войны, иные отмечают, что на него было возложено непосильное бремя в самый трудный период масштабного передела мира.

В 2004 г. парламент Чешской Республики посредством законодательного акта признал исторический вклад Бенеша: «Эдвард Бенеш имеет заслуги перед государством». В 2005 году на Лоретанской площади в Праге появился памятник второму президенту Чехословакии.