Башни Тахова – кровь и огонь древних сражений

В 70-х годах XIII века Пржемысл Отакар II приказал построить здесь новую крепость, вокруг которой основал королевский город Тахов — его обнесли мощными стенами с 26 оборонительными башнями. Почти километр этого внушительного сооружения сохранился до наших дней как напоминание об эпохе Короля железного и золотого. Хозяином Тахова был и король-рыцарь Ян Люксембург, бывал здесь и его знаменитый сын – император Священной Римской империи Карл IV.

«Отсюда прекрасно виден храм, который был частью внутреннего Тахова и одновременно служил самой высокой точкой и сторожевой башней города. Наверху всегда находился «пан на башне», который мог прекрасно видеть не только то, что происходит внутри города, но и за его стенами. Башня костела, в свою очередь, оснащена четырьмя маленькими башенками, с которых можно смотреть на все четыре стороны света», – объясняет кастелян Таховского замка Павел Волтр.

Если внутренние городские стены были двойными, то внешние делались узкими. Конечно, не последнюю роль здесь играла и экономия материала, однако дело было не только в этом, но и в определенной стратегии защитников города.

«Оборонительные башни находились достаточно близко друг от друга. Их было 26, что для такого небольшого города, каким Тахов являлся в средние века, – немалое количество. Однако прохода с одной башни на другую никогда не существовало, то есть каждая из них выступала как самостоятельная оборонительная единица. Значит, если вы захватите одну башню или даже следующую, взять другие сможете, только спустившись вниз. А там вас бы уже поджидали таховские рыцари и горожане, полные решимости защищать свое имущество и жизни и готовые вступить в бой. Поэтому, если враг завладевал одной или двумя башнями, победителем он все равно не становился – большое число башен обеспечивало преимущество даже при малом количестве обороняющихся».

Каменные стены защищали Тахов вплоть до середины ХV века – в течение ста лет город успешно противостоял всем захватчикам. Однако враги все же смогли его взять.

«Только в 1427 году гуситскому войску удалось пробиться через городские ворота. До сих пор там находится самая известная улица Тахова, которая называется Кровавая. Это название никогда не менялось: несмотря на то что до 1945 г. большинство населения составляли немцы, эта улица по-прежнему называлась Blut Gasse – Кровавая. То есть ее не переименовывали ни по национальным, ни по каким другим соображениям. Эта короткая небольшая улица остается легендарной — в 1427 году гуситские войска вступили там в схватку с горожанами Тахова. Только тогда пали его оборонительные рубежи. Однако ранее – и во времена Карла IV, и в другие периоды истории стены прекрасно выполняли свои оборонительные функции. Так что мы все в Тахове гордимся этими стенами, которые остаются его неотделимой частью», – подчеркивает Павел Волтр.

В той битве полководец гуситов Прокоп Голы рассеял остатки войска крестоносцев и обрушил свой гнев на город. Гуситы проникли внутрь, и на улице, ставшей Кровавой, полегли все защитники Тахова. Спастись удалось лишь женщинам и детям. Правда, по одной из легенд, стены Тахова так и остались неприступными, а проникнуть в город гуситам позволил проделанный ими подкоп – потайной ход.

Копченые окорока как оружие средневековой информационной войны

Еще одна городская легенда связана с другой осадой, когда у обороняющихся закончилось практически все продовольствие. В отчаянии горожане вывесили на стены последние копченые окорока. Противник, решивший, что еды у защитников более чем достаточно, отступил, и город был спасен. По свидетельству археологов, на стены даже поместили каменные изображения тех самых окороков, которые, однако, не дошли до наших дней. Из 26 оборонительных башен сохранилась 21, и если вы заглянете в Тахов, то сможете попасть в некоторые из них, прогуляться по внутренним переходам и даже подняться по деревянным лестницам на высоту 11-15 м над землей. Толщина стен достигает полутора метров.

Горожане, которые всегда гордились своей твердыней, реставрировали оборонительные сооружения еще в XIX в., а последний раз – в 1980-е гг. Кастелян Павел Волтр открыл секрет, что деревянные крыши некоторых башен не являются оригинальными. В средние века башни покрывали каменные плиты, поскольку дерево могли легко поджечь осаждающие город войска.

Тем не менее, в 1616 г. пожар нанес городу значительный урон. Несчастья преследовали Тахов весь XVII век. В 1623 г. в наказание за участие в антигабсбургском восстании город был продан Иоганну Филиппу Хусманну, барону Намеди. Права Тахова были урезаны, он был отдан в так называемое подданство. В Тахове даже запретили проводить городские праздники, а барон начал насильственно обращать жителей в католическую веру. В годы Тридцатилетней войны город уничтожили и сожгли шведы.

На 1869 г. в Тахове проживало менее 4000 человек, в основном немцев. К 1930 г. город разросся до 7000, однако вскоре пришел экономический кризис, а потом и Вторая мировая война. В 1938 г., после захвата Гитлером Судет, из города бежали евреи и антифашисты, а область Тахова вошла в состав Третьего рейха. В 1945 г. немецкое население оттуда было депортировано, а его место заняли переселенцы из других областей Чехии, из Словакии и из числа чехословаков, живших ранее на Украине и в Румынии. Сегодня население Тахова составляет около 12 500 человек, однако над городом по-прежнему возвышаются оборонительные укрепления, впитавшие кровь и порох старинных битв.

