Антонин Петроф – человек, давший имя чешским фортепиано

Невероятно, но и сегодня крупнейший в Европе производитель акустических роялей и пианино работает там же, где на свет появился создатель компании, – в городе Градец Кралове.

Так кем же был Антонин Петроф? Буква «ф» на конце этой типично русской фамилии появилась в семье после того, как их предок осел на территории Австрийской империи. Впрочем, существует легенда, что «Петроф» – специально выдуманный псевдоним, ведь если прочитать это слово наоборот, оно звучит как «фортеп», то есть… фортепиано. Однако это – всего лишь миф, ведь русское происхождение семьи доказано историческими документами: в 1765 году в городе Млада Болеслав служил солдат из Томска по имени Мартин Петров. По окончанию службы он не вернулся на родину в Сибирь, а поселился в городе Мшено. Его внукЯн Петроф стал столяром и открыл собственную мастерскую в Градеце Кралове, называвшийся тогда Кёниггрец. Сын Яна Антонин родился всего на два года раньше своего знаменитого тезки – великого чешского композитора Антонина Дворжака.

Сначала Антонин Петроф пошел по стопам отца, и то, что он стал основателем всемирно известной компании по производству музыкальных инструментов, возможно, игра случая. Однажды отец послал его к местному регенту церковного хора, чтобы он осмотрел мебель, которую предстояло отремонтировать, однако Антонина заинтересовало стоявшее в доме фортепиано…

Сделать лучше, чем в Вене

Историю своего прапрадеда рассказывает Зузана Цералова-Петрофова: «В те годы фортепиано были в большой моде, а делали их только в Вене и в Германии. И Антонин сказал себе: "Почему я сам не могу сделать фортепиано, ведь я профессиональный столяр, а, кроме того, мой дядя в Вене уже производит фортепиано". Так что он отправился к дядюшке набираться опыта. После того как Антонин освоил это ремесло в Вене, он поехал в Германию, учиться у других мастеров. В Градец Кралове он вернулся лишь спустя семь лет и в 1864 году создал свое первое фортепиано».

Благодаря тому что Антонин проработал подмастерьем у своего венского дяди Йоганна Хайтцмана четыре года, он получил звание производителя и настройщика фортепиано. Обладавший предпринимательской жилкой, он понимал, что в Богемии такие инструменты будут пользоваться огромным спросом. Чтобы производить высококачественные фортепиано, Антонин довел до совершенства мастерство изготовления каждой детали – а их в одном инструменте насчитывается более трех с половиной тысяч. В 1864 году он создал первое фортепиано.

Так началась история компании, которая знала взлеты и падения. Рассказывает Зузана Цералова-Петрофова: «Производство фортепиано – трудный бизнес, причем достаточно консервативный. Он зависит от экономической ситуации в мире, так что были периоды, когда дела шли в гору, а были и тяжелые времена. Это, конечно, прежде всего, войны. С этими проблемами компании пришлось столкнуться уже в 1866 году, то есть уже спустя два года после основания. Тогда произошла битва Кёниггрец, и просто некому было работать – все ушли на войну. Однако за всю историю это был единственный случай, когда компания прекращала работу – все другие войны мы смогли преодолеть, в том числе с помощью замены ассортимента производства».

Фабричные корпуса на месте трактира

В 1866 году, после кровопролитной битвы межу австрийскими и прусскими войсками, дороги к городу Градец Кралове были перекрыты. Потом пришла холера, от которой умер отец Антонина Ян Петроф, однако производство удалось сохранить. Свое состояние Антонин укрепил, заключив брак с Марией Кецовой, дочерью богатого кожевника, которая стала ему опорой во всех начинаниях. Благодаря приданому Марии, Антонин Петроф смог купить на окраине города земельные участки и трактир «На Брне» – на этом месте он возвел фабрику, которая непрерывно работает там с 1874 года. Тогда же у супругов родился сын Ян, который в будущем со своими братьями – Антонином-младшим и Владимиром продолжит дело отца.

Антонин Петроф понимал, что обойти конкурентов он сможет только благодаря более высокому качеству своих инструментов – он использует так называемый «венский механизм». Он вводит на производстве все последние технические новинки, включая паровой механизм по производству электричества. Первым в Австрии он начал использовать чугунные рамы, на которых лучше держались струны, а инструмент лучше звучал. Постепенно компания перестает закупать детали для инструментов и начинает производить их сама.

В конце XIX века об успехах фирмы Petrof можно было судить по тексту объявления, которое публиковалось в прессе: «Первая в Чехии, крупнейшая в Австро-Венгерской империи фабрика, оснащенная паровым двигателем, по изготовлению фортепиано, пианино, гармоний и органов Антонина Петрофа в Градеце Кралове предлагает по самым низким ценам различные виды своих изделий с гарантией на пять лет. Оплата в рассрочку по договоренности».

Клавиши для эрцгерцога

На Пражской земской выставке в 1891 году впервые появляются фортепиано Petrof. Это стало настоящим триумфом компании. Инструменты продаются на экспорт, открывается филиал в Темешваре, а в центре Вены появляется собственный магазин компании. Выставки следуют одна за другой: Лондон, Брюссель, Белград, Санкт-Петербург. Антонин Петроф получает звание «императорский и королевский производитель фортепиано». Композитор Густав Малер, горячий поклонник фортепиано Petrof, посылает фирме свою фотографию с автографом. Один из инструментов направляется в подарок наследнику трона Францу-Фердинанду д’Эсте. Это произошло за месяц до того, как эрцгерцог был убит в Сараево, однако из его резиденции, замка Конопиште, в Градец Кралове успело прийти благодарственное письмо.

Сараевский выстрел стал сигналом к началу Первой мировой войны. Старшие сыновья мастера ушли на фронт, сражаться под знаменами Австро-Венгрии. 9 сентября 1915 года в возрасте 76 лет Антонин Петроф скончался. В том же году умерла его жена Мария. Фабрика, которую возглавил младший из братьев Владимир, снизила производство – две трети работников было призвано в армию, а цехах теперь делали не только пианино, но и ящики для снарядов.

От Турции до Австралии

После образования в 1918 году независимой Чехословакии, когда оба старших Петрофа и многие рабочие вернулись домой, фабрике быстро удалось восстановиться. Годы Первой республики стали эпохой процветания. Растет экспорт – в Великобританию, Бельгию, Нидерланды, США, Турцию, Тунис, Египет, Индию, Китай, Японию и даже Австралию. В Лондоне компания открывает представительство вместе со знаменитой американской компанией Steinway. В год компания выпускает 20 тысяч инструментов, в том числе переносные гармонии для миссионеров в Африке, создает осветительные приборы для фортепиано.

После Второй Мировой войны, когда фортепианную фирму возглавляли представители третьего поколения знаменитой семьи, в 1948 году к власти в Чехословакии пришла компартия. Компанию национализировали, а владельцев изгнали. Однако и в ЧССР традиция производство инструментов не угасла, в 1958 г. фирма завоевала золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе.

В 1991 году, после «бархатной» революции, на предприятие возвращается Ян Петроф, представитель четвертого поколения династии. К 2001 году фирма полностью вернулась в собственность семьи, пятое поколение которой теперь управляет предприятием. Сегодня в городе Градец Кралове открыт музей истории предприятия и мемориальная доска в честь его основателя – Антонина Петрофа, чей предок некогда приехал в Богемию из Тамбова.