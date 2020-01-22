90 лет назад в Праге появился первый автоматический светофор

На самой заре существования Чехословакии, появившейся на карте в конце октября 1918 года, а мы говорим именно об этом периоде, все ездили и ходили, как хотели. Никто ничего, по сути, не регулировал, так как в Праге, хотя формально и действовали некие «правила движения», но они были придуманы еще во времена существования Австро-Венгрии в 1908 году и вовсе не соответствовали актуально сложившейся ситуации.

Полицейские чиновники, естественно, начали ломать головы, как же ситуацию привести к общему знаменателю и начать регулировать нарастающее движение. Думали, думали и в 1919 году устроили в нижней части пражской Вацлавской площади, в месте под названием Мустек, первый пост полицейского регулировщика. Специально обученный страж правопорядка стоял на дороге и при помощи жестов управлял потоками колесного транспорта и пешеходов.

«Со временем, однако, выяснилось, что полицейского регулировщика никто толком не замечает и, соответственно, не слушается, а порой и награждает за проделанную работу, как говорится «от щедрот своих» – то хлыстом, то кулаком. А при этом регулировщики щеголяли в новехоньких и суперсовременных мундирах черного цвета с серебряными бляхами на груди, на которых было написано – «дорожная стража». Разговоры и объяснения о необходимости «все привести в порядок» не утихали. Регулировщиков было всего 27 человек, и управляли они в Праге всего лишь пятью перекрестками» – рассказывает Марцела Махутова, длительное время являвшаяся сотрудником Музея полиции в Праге.

– «Транспорта на улицах становилось все больше и создавшуюся ситуацию приходилось учитывать. Поэтому в 1927 году в столице Чехословакии появился первый механический светофор. Стоял он, однако, не на Вацлавской площади, как многие бы ожидали, а на Гибернской улице, что недалеко. Над улицей висела железная коробка длиной 1 метр 40 сантиметров с тремя цветными фарами на каждую из четырех сторон. Автоматики никакой не было, цвета переключались вручную. Вот только скоро выяснилось, что улицы выходят на перекресток не строго друг напротив друга, и светофор очень плохо видно. Но выход нашелся – на пересечении улиц повесили две железные коробки с цветными фарами».

Позже, чтобы лучше выяснить нужды города, в столице Чехословакии был устроен специализированный «транспортный опрос». В результате выяснилось, что по Вацлавской площади ежедневно проезжает около 90 тысяч единиц общественного транспорта, а через перекресток, где соединяются улицы Водичкова и Индржишска, в середине Вацлавской площади, мчится по 19 тысяч автомобилей. Подсчеты проводились в течение 12 часов подряд, а потом из собранных данных каким-то образом выводились средние показатели. Это как раз тот самый перекресток, где в Праге появился второй по очередности светофор, который одновременно являлся также первым автоматическим. Потом выяснилось, что оживленный перекресток находится также на Мустеке, где проезжало около 18 тысяч автомобилей, и еще у Пороховых ворот, на Ангеле и Карловой площади – там ездило по 8000 тысяч машин в день.

«Опросы и переоснащение улиц были связаны с перестройкой Вацлавской площади в 1928 году. Дело в том, что изначально трамваи ездили вдоль тротуаров, а в 1928 их было решено пустить по центральной оси, выделив для трамвайных рельсов поднятую над остальной проезжей частью полосу. Так вот, именно в середине Вацлавской площади и был 13 января 1930 года установлен первый автоматический светофор, которым, однако, можно было управлять и вручную. 18 января того же года вышло специальное распоряжение, которое устанавливало точные правила – как светофор действует, какой свет что означает и как нужно ездить. В 1931 году была издано еще одно распоряжение, касавшееся уже трех самых оживленных пражских перекрестков с установленными на них светофорами – на Гибернской улице, в середине Вацлавской площади, а также и в ее нижней части на Мустеке (там автоматический светофор появился в апреле 1930-го). Последний упомянутый перекресток был особенным – на улице На Мустеке было одностороннее движение».

То, что светофоры в Праге, да и во всех других городах страны, трехцветные – с красным, желтым и зеленым фонарями, связано с исторической традицией. Изначально цветная сигнализация была перенята у железной дороги. Горит красный свет – поезда стоят, а зажигался зеленый – локомотивы начинают движение. Так повелось и на улицах городов. Двухцветным был первый газовый лондонский светофор перед парламентом, установленный в 1868 году. Красно-зеленым было и электрическое регулирующее устройство в американском Кливленде, появившееся в этом городе в 1914 году. Трехцветный светофор, уже с промежуточным желтым светом, впервые был использован в 1918 году в Нью-Йорке. Прага шла по протоптанной дорожке.

«Появление регулировщиков в 1919 году, а потом и светофоров на пражских улицах горожанам не очень-то понравилось. Мало кто хотел смириться с тем, что им приказывают как нужно себя вести на перекрестках – решают, когда ехать и идти, а когда стоять. Автовладельцы заявляли, что светофоры лишь задерживают движение, приводят к излишнему скоплению машин. Однако постепенно все к новшествам привыкли. В качестве принудительной меры, чтобы правила дорожного движения соблюдались повсеместно, в 1921 году были введены сегодня всем хорошо известные штрафы. Сначала они были совсем небольшими, для острастки – платить приходилось всего около двух крон за нарушение. Однако уже за первый год применения «финансового бича» городская казна собрала 24 тысячи крон», – рассказывает Марцела Махутова, специалист из пражского Музея полиции.

И еще назовем несколько любопытных фактов, связанных с чешской столицей, ее транспортной системой, светофорами и регулировщиками.

К началу Второй мировой общее количество служащих в пражской «дорожной страже» увеличилось с 27 до 197 человек. До 60-х годов прошлого века в Праге было установлено всего 33 светофора.

Переход с левостороннего движения на правостороннее на территории Чехословакии произошло в 1939 году, сразу после оккупации нацистскими войсками, хотя страна начала готовиться к этому шагу еще с 1926 года, когда обязалась соблюдать Парижскую конвенцию 1909 года. Если бы все шло своим чередом, правостороннее движение в Чехословакии ввели с 1 мая 1939 года.