75 лет назад союзники бомбили «Шкоду», один из главных оружейных заводов Третьего рейха

В Чехию со стороны севера, области Хеба, в это время также уже направлялась часть сил 3-й армии США под командованием генерала Джорджа Паттона, который, говорят, не мог понять заявления генерала и будущего президента Эйзенхауэра: «Я достиг того момента, когда смотрю на себя не как на американца, а как на союзника». Однако на чешской территории все еще находился миллион солдат вермахта и СС, которыми командовал генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер. Союзники опасались больших потерь.

Стратегическая мишень в Протекторате Богемии и Моравии

«Шкода» во время Второй мировой была одной из наиболее частых мишеней на территории Протектората Богемии и Моравии, в который превратилась Чехословакия. Несмотря на это, завод практически до самого конца снабжал нацистскую армию оружием, истребителями танков, тяжелой техникой и запчастями для военных самолетов и подводных лодок. Поэтому западно-чешская столица Пльзень наряду с нефтеперерабатывающим заводом в Залужи близ Литвинова на севере принадлежала к наиболее часто атакуемым целям на территории протектората.

– Как заводу удалось уцелеть до конца войны?

– Попытки эскадрильи британских Королевских ВВС уничтожить «Шкоду» предпринимались, по настоянию чехословацкого правительства в эмиграции, уже с октября 1940 года. Таковых насчитывалось несколько, но они не увенчались успехом. Британские бомбы 17 апреля 1943 г. по ошибке были сброшены, например, на психиатрическую больницу Добржаны под Пльзенем (действует до сих пор)– самое большое медучреждение данного типа в бывшей Австро—Венгрии. Впервые ВВС Великобритании нанесли довольно серьезный ущерб «Шкоде» в середине мая 1943 г. В конце февраля 1944 г. в небе над Пльзенем впервые появились американские бомбардировщики, проводившие, в отличие от британцев, дневные налеты, однако и они не были особо успешными. Впервые частично притормозить производство на заводе американцам в ходе Второй мировой удалось лишь непосредственно перед Сочельником 1944 года. Вообще с весны 1944 года авиаудары в небе над Чехией, Моравией и Силезией становились все более частыми.

В налете участвовали почти две сотни американских бомбардировщиков

— В каком состоянии оказалась «Шкода» после налета 25 апреля? Из 125 зданий на территории завода в руины превратились двадцать восемь, еще тридцать три постройки значительно пострадали. Кроме производственных цехов, практически с землей сравняли и здание Генеральной дирекции. Дотла сгорел семиэтажный склад, где хранились производственные образцы. Ремонт поврежденных цехов потребовал нескольких месяцев. В налете на «Шкоду» участвовали 198 американских бомбардировщиков, которым удалось долететь с баз Британии до Пльзеня, причем в воздух поднялись триста семь самолетов. Семьдесят восемь пилотов отправились бомбить пльзеньский аэродром Боры, где им удалось уничтожить два ангара и несколько самолетов.

Жителей Пльзеня предупредили о налете за два часа

— Знали ли жители города о предстоящей бомбежке?

— Да, так как примерно за два часа до удара британская радиостанция Би-би-си в программе на чешском языке предупредила население Пльзеня о предстоящем авианалете. Это было совершенно беспрецедентным в то время: союзники рисковали, тем самым поставив под угрозу жизнь своих пилотов. Жителям сообщение помогло, они бросились в бомбоубежища, потери гражданского населения в тот день составили около семидесяти человек. Что касается рабочих «Шкоды», информация разнится, однако погибли, скорее всего, лишь шестеро рабочих, остальным удалось справиться с охранниками и покинуть территорию завода. В ходе войны в протекторате не разрешалось вести хроники, как и, видимо, полицейские сводки. Их оформляли задним числом, что приводило к неточностям и ошибкам.

«Мустанги над протекторатом»

Немецкая противовоздушная оборона в связи с этим сообщением могла подготовиться к надлежащей обороне, однако ей наконец удалось сбить лишь шесть американских «Мустангов». Почти шестьдесят бомбардировщиков были серьезно повреждены. Еще пяти «летающих крепостей» американцы лишились во время миссии по другой причине, как сообщило «Чешское Радио». Несмотря на стремление свести к минимуму разрушение города, из-за чего некоторые пилоты трижды возвращались к своей цели, сотни домов превратились в руины.

— Сколько зданий было разрушено в Пльзене в результате авианалета?

— Полностью в Пльзене было разрушено 339 жилых домов, еще более двух сотен зданий оказались в плачевном состоянии. Наиболее серьезно пострадал район Kaрлов, где находились два бомбоубежища и школа. Ущерб был нанесен также Скврнянам и части такого исторического района как Роудна. Тем не менее, с течением времени сведения дополняются. Как сообщает в книге «Mustangy nad Protektorátem» («Мустанги над протекторатом») военный историк Иржи Райлих, в результате сброшенных союзниками бомб в ходе Второй мировой войны в Пльзене в целом погибли 926 человек, было разрушено 520 жилых построек, еще без малого девять тысяч зданий окаыались существенно поврежденными.

Можно ли было избежать авиаудара?

— Moтив бомбежки, надо отмечают историки, до сих вызывает возможности для разночтений?

– Несомненно. Наряду с трагическим и, как считается, непреднамеренным налетом авиации§ США на Прагу в феврале 1945 года, бомбежка Пльзеня в качестве предпринятых союзниками по антигитлеровской коалиции действий до сих пор вызывает самые противоречивые оценки современников. Каков истинный мотив налета на «Шкоду»? Часть историков полагает, что западные союзники опасались, что поставки оружейного завода могут отдалить полную капитуляцию нацисткой Германии. В Чехии, как уже упоминалось, все еще находился миллионный немецкий контингент, войска ГА «Центр» под командованием Шёрнера. Лишь 7 мая, после того, как войска были почти окружены к востоку от Праги, фельдмаршал отдал приказ отступать на запад.

Ряд других историков, наоборот, придерживается того мнения, что американцы хотели уничтожить завод исключительно по той причине, что знали – после войны предприятие неизбежно окажется в сфере влияния советской системы.