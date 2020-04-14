75 лет назад советские бомбы упали на Брно, американские – на Хеб

Налет советской авиации на Брно произошел 8 апреля 1945 года, около трех часов пополудни. Все снаряды упали в центре города. Хотя бомбардировка длилась не более пяти минут, она привела к многочисленным жертвам, прежде всего среди семей с детьми, которые в воскресный день отправились на прогулку. «По свидетельству очевидцев, куски человеческих тел разбросало даже по деревьям. Почти все, кто был снаружи, прежде всего в парке на Колишти, погибли», – комментирует те далекие события директор исторического отделения Моравского краевого музея Брно Ян Бржечка.

Группа советских бомбардировщиков «Бостон» (эти самолеты СССР поставляли Соединенные Штаты) облетела город с севера и нанесла удар по Старому Броно и центру города. Пострадали городские здания, больница св. Анны и госпиталь травматологии.

До сих пор осталось невыясненным, почему в городе не сработали сирены воздушной тревоги. Историки склоняются к тому, что причиной стал человеческий фактор, однако по поводу этих трагических событий появился и рад конспирологических теорий — некоторые уверены, что немцы умышленно позволили советским силам нанести удар по Брно, ведь немецкая ПВО Luftschutz не была задействована. Другие считают, что самолеты летели настолько низко, что их было невозможно засечь радарами.

Удар по Брно был частью Братиславско-Брновской наступательной операции 2-го Украинского фронта по освобождению Моравии и Словакии и овладению промышленными районами. «В ходе войны на Брно сбрасывали бомбы и американцы. Однако, в отличие от предыдущих налетов, атака 8 апреля стала неожиданной. А главное – заранее не объявленной. У людей не было времени подготовиться, спрятаться, и они вообще не понимали, что происходит», – рассказывает Ян Бржечка.

После очередного налета на город, который произошел 12 апреля и был направлен на городские заводы, вся общественная жизнь в Брно прекратилась. «Самолеты пытались ударить по энергетическому центру города – электростанциям. Это удалось, во всем Брно прервалась подача электроэнергии. Повреждение насосов в нескольких местах повредили водопровод и газопровод», – объясняет историк Мартин Влчек.

13 апреля в Брно закрылись школы, и город начал готовиться к приближению фронта. До освобождения города Красной армии, которой произошло 26 апреля, под бомбами погибло 274 человека, 333 было ранено.

8 апреля 1945 года в Хебе, в Западной Чехии, во время американского налета погибло около 800 человек, треть города оказалась разрушена, железнодорожный вокзал полностью уничтожен.

Город, расположенный в районе Карловых Вар, неоднократно подвергался бомбардировкам. Первый налет произошел 23 октября 1944 года, однако наиболее интенсивные удары пришлись на 1945 год. 14 марта американцы сбросили бомбы на авиационные мастерские, 25 марта ковровыми бомбардировками был накрыт вокзал, почта, гостиницы и улицы жилых кварталов. Всего город атаковало 111 бомбардировщиков Flying Fortress 8-й воздушной армии США, которые сбросили на город 328 тонн снарядов.

По данным, собранным историком Хеба Ярославом Славиком, бомбы и вызванные ими пожары уничтожили 1500 железнодорожных вагонов, станционные здания и прилегающие кварталы. Также был разрушен пивоваренный завод и ряд других зданий. От немцев город был освобожден силами США 26 апреля 1945 года.