75 лет назад, 25 марта 1945 года, американская авиация повторно бомбила Прагу

Налеты осуществляли почти пятьсот самолетов, отправленных для выполнения задачи командованием 15-ой армии ВВС США.

В пражских районах Либень и Высочаны в этот день было полностью уничтожено или же серьезно повреждено 60 производственных объектов. В развалины превратились Чешскоморавские машиностроительные мастерские, заводы Колбен-Данек и Aero, Высочанская молочная фабрика, склады Julius Meinl, завод братьев Прашилов, химический комбинат, паровые мельницы Франтишека Одколека, автомобильный завод Praga и ряд других фабрик и заводов.

«В Вербное воскресенье я получил задание на велосипеде съездить за яйцами в Дубечек, там жила семья Кратошеков. Пока хозяйка их готовила мы с Пепиком Кратошкой побежали в каменоломню, откуда видели «черные тучи» бомбардировщиков, а внизу облака пыли – это бомбили завод ČKD в Высочанах. Я помню оба налета на Прагу. Я вам скажу, что во время войны по поводу гудящих сирен воздушной тревоги даже шутили. Но после этих двух налетов такого уже не происходило.

Конечно же, мы потом об этом помнили всю жизнь», – вспоминал в эфире «Чешского Радио» восьмидесятилетний пражанин, позвонивший в одну из годовщин окончания Второй мировой воны в радиостудию.

Бомбардировку пражских заводов американской авиацией пережила также Анна Скалова. В 1945 году ей было 24 года, вместе с мужем она жила тогда в пражском районе Винорж. Налет начался днем в Вербное воскресенье в двенадцатом часу.

«Я уже подала обед, но никто из нас тогда за стол уже не сел. Как только началась бомбежка, дети спрятались в подвале, залезли под корыто. Мужчины же немедленно начали закладывать подвальные окошечки досками, чтобы к нам не влетели осколки. Это был кошмар. Наш дом находился на краю улицы, а дальше было только поле, где стоял стог соломы. Сначала я хотела в нем спрятаться, но брат моего мужа не пустил. Он и муж затащили меня в подвал. Так мы и спаслись. Никому ничего не стало, только стекла в окнах от взрывов разлетелись.

А потом начала гореть лакокрасочная фабрика. Дышать было абсолютно нечем. Кошмар. На следующий день мы вместе с нашей мамой поехали в Почерницие, так как дома находиться уже было невозможно. А тот стог… Во время бомбежки там действительно спрятались люди. Вся солома была пропитана кровью. Все кто там находился, были мертвы», – вспоминала Анна Скалова в интервью для проекта «Память народа», реализованного обществом Post Bellum.

Без человеческих жертв не обошлось, хотя в этот раз американские ВВС провели бомбардировку в воскресенье, когда заводы не работали на полную мощность. Погибли 250 человек и еще 500 получили ранения.

Эти числа очень хорошо помнит Милена Штолова, которая в 1945 году вместе со своими родителями жила в доме, где сегодня в Праге располагается Министерство юстиции. Она была свидетельницей обоих крупных налетов на Прагу, произошедшего 14 февраля 1945 года, когда горел неподалеку расположенный монастырь Эмаузи, и атаки 25 марта того же года.

Милене Штоловой тогда было всего девять лет, но пережитое оставило в ее душе неизгладимый след:

«Самое странное, что я помню вовсе не сам налет, а отвратительный вкус томатного супа, который мы тогда ели. Это я помню очень отчетливо. А потом еще вспоминаю, как мы во время каникул ездили в город Вышков. Этим летом в один из дней налетела гроза.

Я испугалась так, что забралась под перину и все время страшно плакала. Звук грозы, треск ломающихся под порывами ветра деревьев мне напомнил налет бомбардировщиков и взрывы».