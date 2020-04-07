7 апреля 1348 года – день, когда в Праге был основан университет

Этой грамоте, однако, предшествовало разрешение на создание университета в чешских землях, выданное несколько раньше, 26 января 1347 года в Авиньоне Папой Римским Климентом VI. А точку в процессе основания уникального европейского учебного заведения, с которым связаны имена таких известнейших ученых, писателей и политиков, как Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Томаш Гарриг Масарик, Франц Кафка, Милан Кундера, третья грамота – императорский диплом Карла IV (Eisenašský diplom), изданный властителем чешских земель 14 января 1349 года.

Обо всем этом рассказывает музейная экспозиция, размещенная в подземелье старинного университетского здания.

Например, печать Карлова университета, которой подтверждались все важные документы. На ней изображен Карл IV и покровитель чешских земель святой Вацлав. Коленопреклоненный император протягивает святому Вацлаву университетскую грамоту, прося небесного покровителя взять обитель студентов под свою защиту. На выставке, развернутой в древних сводчатых подвалах коллежа, называемого Collegium Carolinum, представлено множество других экспонатов, связанных с историей этого старейшего чешского учебного заведения, его основателями, студентами и педагогами. Встречают посетителей барельефы императора Карла IV, его сына – короля Вацлава IV, а также архиепископа Арношта из Пардубиц, который был первым университетским канцлером.

«Главным достоянием университета всегда были люди. И первоочередной задачей императора Карла IV в момент создания университета было найти достаточное количество учителей, профессоров, которым будет доверено воспитание будущих студентов. С этой целью король обратил свой взор на пражские монашеские ордены, в первую очередь, на Августинский (лат. augustiniani)», – продолжает заведующий Институтом истории Карлова университета Марек Дюрчанский.

Необходимо подчеркнуть, что университет создавался, как школа studium generale, состоящая из четырех факультетов. В те времена это было исключением, так как Папа Римский предоставил разрешение, в том числе, на открытие теологического факультета. В результате, студенты обучались на философском, юридическом, медицинском и теологическом факультете, считавшимся самым высоким в иерархической системе. До тех пор монополией на теологический факультет обладал только университет Парижа». Сорбонна также послужила, одним из «лекал», по которым был создан Карлов университет.

- «Это комбинация двух существовавших к тому моменту университетских систем. Одним примером служил Парижский университет, со структурой которого Карл IV мог ознакомиться лично, так как воспитывался при дворе французского короля. Вторым стал Болонский университет. Парижское учебное заведение, в первую очередь, ориентировалось на теологию, а болонское – на юриспруденцию. То, что прообразами пражского Карлова университета были парижское и болонское учебное заведение, потом даже стало причиной споров между правоведами и представителями других факультетов. В результате еще при жизни Карла IV юридический факультет отделился (1372) и стал самостоятельным университетом». В какой мере император-основатель потом интересовался жизнью своего детища?

Как известно, он был необычайно образованным для своего времени монархом, знал пять языков, умел, в отличие от своих предшественников, читать и писать.

– «Если сравнивать с остальными средневековыми королями, Карл IV был самым активным и серьезным покровителем «обители знаний». Правда, что на первом этапе существования пражского университета у короля еще не было больших возможностей оказывать поддержку своему детищу. У него попросту не хватало средств. Короля ожидало путешествие в Рим и императорская коронация, Карлу IV предстояло также добиться и общеевропейского признания в качестве короля римского, а позже и императора. Однако потом, когда его положение изменилось, поддержка Карлову университету оказывалась самыми разнообразными способами. Во-первых, он основал коллеж, носящий непосредственно имя короля – Collegium Carolinum, который существует до наших дней. Именно Collegium Carolinum получил от императора Карла IV и богатый дар, ставший основой университетской библиотеки, для того времени весьма богатой», – подчеркивает заведующий Институтом истории Карлова университета Марек Дюрчанский.

Пражский университет, детище чешского кроля и императора Священной Римской империи Карла IV, переживал в своей истории взлеты и падения.

До 1409 года, главным образом во второй половине XIV столетия, пражский университет, являющийся самым старым учебным заведением такого рода к северу от Альп, охватывал не только чешские земли, учились в нем также студенты, приходившие с территорий современной Польши, Литвы или Венгрии. Например, существовал в Карловом университете и специальный коллеж для бедных литовских студентов, основанный в конце XIV столетия польской королевой Ядвигой (1397). Училось в Праге множество немецкоязычных студентов.

Продолжает рассказ Ленка Вашкова, сотрудник Архива Карлова университета:

– «Одним из переломных моментов для университета стало издание Кутногорского декрета в 1409 году. Для того чтобы принимать решения, затрагивавшие жизнь всего университета, изначально были студенты и лекторы разделены, согласно своей принадлежности, на так называемые «университетские национальности». Всего их было четыре – чешская, саксонская, польская и баварская национальность. Каждая из них располагала одним голосом. Поэтому, когда принималось какое-либо ключевое решение, иностранцы имели возможность объединиться против чехов. Эту проблему попытался отстранить король Вацлав IV, стремившийся заручиться большим влиянием на университет. Именно он и издал Кутногорский декрет. Согласно документу, система голосования была изменена. Все иностранцы получили по одному голосу, а чешские студенты сразу три. Ответом на Кутногорский декрет стала негативная реакция большинства иностранных студентов и педагогов с последовавшим их уходом из университета. Так пражский университет превратился в учебное заведение исключительно регионального значения».

Принятие Кутногорского декрета сопровождалось и сменой ректора.

- «Яна Гуса все хорошо знают, как церковного реформатора и религиозного мыслителя. Однако несколько на второй план отошел тот факт, что это был еще и выдающийся университетский педагог, который во время академического года 1409-1410 являлся также и ректором пражского университета».

Для Яна Гуса абсолютным авторитетом является фигура Христа, включая финал его жизни. Церковным реформатором движет не стремление достигнуть – «относительно возможного», как многими, а необходимость достичь – «максимального».

Ян Гус акцентирует свободу проповеди, поддерживает идею перевода Библии на чешский язык, одновременно заявляя, что обычные люди способны не только читать ее, но и истолковывать Писание. В это же время проповедники-реформаторы, современники Яна Гуса, начинают практиковать причастие верующих обоими способами, то есть хлебом и вином, как напоминание о Тайной вечере Христа. Одновременно с осуждением образа жизни священников у Яна Гуса появляется и следующая идея, с которой Католическая церковь не смогла справиться до сих пор. Она заключается в том, что если священник живет в грехе, и в то же время исповедует, отпускает грехи и причащает, то такое причастие не имеет своей силы. Ян Гус выступает против индульгенций – купонов на сокращение срока покаяния, которыми себя церковь дискредитировала большую часть времени своего существования, и оказывается в конфликте с архиепископством и с королевской властью.

В 1412 году на него возложен интердикт и ему приходится покинуть Прагу. За преданность своим идеям Ян Гус расплачивается собственной жизнью, но его учение продолжает цвести в душах последователей.

«В 1416 году Карлов университет приклонился к учению чаши и был изъят Констанцским собором из церковного управления. Учебное заведение продолжало свою деятельность и далее, но лекций проходило все меньше и меньше, сокращается количество студентов. В 1419 году закрывается теологический факультет, потом юридический, а за ним и медицинский. В течение последующих 200 лет Карлов университет состоял лишь их одного факультета – «свободного искусства», то есть сегодняшнего философского факультета. Ключевым периодом в истории Карлова университета было также и начало XVII столетия, когда университет впервые с момента своего основания попала в полную зависимость от государственной власти в лице дефензоров - управляющих».

В 1556 году в Праге начинает активно развивать свою деятельность Орден иезуитов, чья история, впоследствии, после сословного восстания 1618-1620 годов, тесно сплелась с историей Карлова университета.

- «Уже в период существования утраквистского университета, когда главным языком при обучении был чешский, а большинство студентов происходили из чешских городов, куда они потом возвращались в качестве учителей местных школ, Фердинандом I в 50-е годы XVI столетия в Праге был основан Иезуитский коллеж, так называемый Clementinum (Клементинум). Он представлял собой католический противовес утраквистскому Carolinum (Каролинум).

Именно иезуиты в 1622 году получили имущества закрытого утраквистского университета и возродили его в средневековом подобии. Именно ими были восстановлены факультеты, прекратившие свое существование в период Гуситских войн – медицинского, юридического и теологического».

Переход университета под управление иезуитов не обошелся без конфликтов, подчеркивает заведующий Институтом истории Карлова университета Марек Дюрчанский: «В дело тогда вмешался пражский архиепископ, который номинально являлся канцлером пражского университета.

Архиепископ кардинал Арношт Войтех из Гарраха был преисполнен решимости полноценно пользоваться своими канцлерскими полномочиями и начался длительный спор с иезуитами, приведший к созданию императором Фердинандом III в 1654 году так называемой Университетской унии.

Философский и теологический факультет тогда располагались в Клементинуме, и находились под управлением иезуитов, а факультеты юридический и медицинский являлись светскими, располагаясь в Каролинуме. На посту ректора университета менялись профессора всех четырех факультетов, по очереди - иезуиты и светские представители. Этот порядок соблюдался в университете более 100 лет, вплоть до 1920 года. Свое отражение существование Университетской унии нашло и в названии – Карло-Фердинандов университет».

С 1740 по 1848 год, начиная с периода правления Марии Терезии, пражский проходит целым рядом реформ.

Его почти полностью подчиняют интересам государства, отодвинув на задний план принципы самоуправления и автономии. В 1774 году уходит в прошлое надзор церкви, в 1781 году право получать университетское образование предоставлено также и студентам, не являющиеся католиками.

В 1784 году пражский университет полностью теряет свою правовую и экономическую автономию, вводятся единые учебники и обязательный немецкий язык. С 1791 года в университете появляются государственные цензоры, которые вместе с ректором и деканами принимают решение о программе обучения.

В стенах Карлова университета на протяжении всей истории его существования сохранялся бунтарский дух, истоки которого, вероятно, стоит искать в гуситские времена.

– «Если говорить о различных периодах восстаний, то необходимо вспомнить также и о роли студенчества во время революционных событий 1848 года, о настроениях, царивших тогда во всей Европе. Прага не была исключением. На 1848 год, начиная с 7 апреля, годовщины издания грамоты Карла IV, были назначены празднества, посвященные основанию университета, а также пятисотлетию его существования. Отметить юбилей, однако, не удалось, так как вмешались революционные события, и студенты Карлова университета представляли собой наиболее активную революционную силу. А когда в дело вступили войска, и Прага оказалась под огнем комендантских батарей генерала Альфреда Кандида Фердинанда Виндишгреца, то бой шел и непосредственно в Каролинуме».

Проявлялся студенческий протестный дух, как в XIX веке, так и позже.

В 1882 году пражский университет был разделен на два учебных заведения – немецкое и чешское, что стало результатом межнациональных споров, продолжавшихся в XIX веке на протяжении нескольких десятилетий, и которые имели место вплоть до середины XX столетия.

С образованием 28 октября 1918 года самостоятельного чехословацкого государства началась новая глава в жизни одного из старейших европейских университетов.

Тогда возник вопрос – какой, чешский или немецкий университет является приемником в средневековье образованного учебного заведения? Ответ дал закон, принятый в 1920 году, определивший в качестве продолжателя традиции чешский университет.

Тогда же было возвращено и первоначальное название – Карлов университет.

Сохраняется оно и по сей день, хотя и в двадцатом столетии этому учебному заведению пришлось пережить много трудных лет. Сегодня пражский Карлов университет входит в Ассоциацию европейских вузов наряду с Оксфордом, Сорбонной, Болоньей и Женевским университетом, а также в список 300 лучших университетов мира по рейтингу The Academic Ranking of World Universities.