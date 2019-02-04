300 лет со дня основания первой газеты на чешском

Лорета Вашкова, Зденька Кухинева
04-02-2019
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300 лет назад чехи впервые смогли прочитать газету на чешском языке. Первой ласточкой на пути защиты родного чешского стала «Пражская почтовая газета» (Pražské poštovské noviny). Первый номер вышел 4 февраля 1719 г. Газету печатали регулярно под оригинальным названием Sobotní (Outerní) pražské noviny z rozličných zemí a krajin... в пражском районе Старе Место, где в доме «У Золотого креста» открыл свое издательство типографщик и издатель Kарел Франтишек Розенмюллер.

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Пражская почтовая газета, фото: ЧТ24Пражская почтовая газета, фото: ЧТ24

Издание газеты Sobotní (Outerní) pražské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské Milosti nadáním obdarované – в названии глубокий «реверанс» Его Императорскому и Королевскому Высочеству, известной также под названием Český postilión, было прервано в 1772 году и обновлено лишь через десять лет. Вскоре после этого за дело взялся книгопечатник и генеалог Ян Фердинанд Шёнфельд. По этой причине газету позже переименовали в «Пражскую газету Шёнфельда».

Однако вернемся к родоначальнику этого чешского проекта. Kарел Франтишек Розенмюллер путешествовал по многим европейским странам, убеждаясь, помимо прочего, в том, что там выходят газеты на национальных языках. Он решил восполнить этот досадный пробел на отечественном рынке печатной продукции. Обратился в чешскую придворную канцелярию в Вене с просьбой о выдаче разрешения с десятилетним сроком действия на выпуск периодических изданий на чешском языке. Прошение было удовлетворено.

В ожидании почтового дилижанса

Фото: ЧТ24Фото: ЧТ24 Тираж первого номера, вышедший с «инструкцией для пользования», составил предположительно 500 – 1000 единиц. В «инструкции» в виде небольшой тетради объемом всего в 12 страниц читателям объяснялись некоторые обстоятельства для упрощения ориентации во внутренней и зарубежной политике. Газета выходила дважды в неделю, в те дни, когда прибывали почтовые кареты, запряженные лошадьми – по субботам и вторникам, что и было отражено в ее названии. Дилижансы привозили зарубежные газеты, а типографщики заимствовали эти известия и составляли таким образом следующие номера местных газет.

Несмотря на это, «Пражская почтовая газета» просуществовала еще 53 года. Имела ли почта как таковая реальное влияние на газету?

Ян Крамарж, фото: Ева ТуречковаЯн Крамарж, фото: Ева Туречкова – Печать и подготовка газеты были в компетенции частников, то есть частных книгопечатников, которым правители предоставляли привилегии, имевшие ограниченный срок. На основе таких разрешений и выходили газеты. Частники сами определяли содержание своих изданий, однако издание подвергались цензуре или государственному надзору, так что они не могли публиковать, что им вздумается. Им приходилось считаться с реальным положением дел,

– рассказал «Радио Прага» сотрудник Почтового музея Чешской почты Ян Крамарж.

Подписчики платили по восемь золотых в год. Один номер обходился в восемь крейцаров. На дом свеженапечатанные газеты в те времена не доставляли, охочий до известий народ приходил за своей газетой к зданию почтовой станции.

– Еще до приезда почтового экипажа у каждой почтовой станции – других почтовых учреждений в то время не было – собиралось довольно большое число людей. Одни встречали пассажиров, которые путешествовали в почтовых каретах, другие ожидали доставки новостей, передаваемых как в устной форме, так и в письменном виде. Ждали газет, прибывавших почтовым экипажем. Почта в то время имела настоящую монополию на дистрибуцию газет.

Ветхие экспонаты Почтового музея

Вацлав Матей КрамериусВацлав Матей Крамериус В газетах сообщалось о проходивших в те времена войнах, светских событиях, связанных с императорским двором в Вене, о свадьбах, пожарах, рынках и выступлениях разного рода артистов, место было отведено и новостям из криминальной хроники. Несколько экземпляров первой газеты на чешском языке хранится также в пражском Почтовом музее.

– У нас сохранилась «Пражская почтовая газета» (Pražské poštovské noviny) 1740 года, однако она напечатана уже на немецком языке, а также та же самая газета, но 1790 года выпуска.

После смерти первого издателя Kарела Франтишека Розенмюллера дело продолжил его сын. Однако он рано ушел из жизни, и издательство перешло в руки вдовы первого издателя Жофие Яны Розенмюллеровой. Ее следующие мужья предпочитали заниматься выпуском книг и изданий художественного направления, поэтому издание газеты становилось все более убыточным, что повлияло и на снижение ее уровня в целом. Медвежью услугу изданию оказал редактор Франтишек Koзуры. Он начал бороться, из самых благих намерений, со словами иностранного происхождения, заменяя их чешскими – порой он сам их изобретал. Чехи переставали понимать некоторые статьи, и некогда широкий круг подписчиков в итоге сократился до четырех человек. Вдова Розенмюллера обратилась с прошением прекратить издание газеты.

– Газета выходила несколько десятилетий, до конца XVIII века. Это действительно была самая первая газета на чешском языке, однако в 1772 году ее издание было прервано. На чешском языке она стала снова выходить в 1880-е годы, a в наступивший десятилетний перерыв на нашей территории печатали исключительно газеты на немецком языке,

Фото: ЧТ24Фото: ЧТ24 – отмечает Ян Крамарж.

После отмены крепостного права чехи начали переселяться из деревень в города. Начал формироваться слой, представители которого испытывали потребность не только в чешских книгах, но и в доступных их пониманию газетах. На запрос отреагировал разносторонний предприниматель Ян Фердинанд Шёнфельд и литератор Вацлав Матей Kрамериус, чья личность заслуживает отдельного рассказа. Он был активным деятелем чешского национального возрождения и возглавлял издание до 1789 года.

– Можно сказать,что из типографщика Крамериус превратился в главного редактора газеты. Ему принадлежало главное слово, какие известия появятся в газете, и как она будет в целом выглядеть. В заголовочной части было помещено изображение почтового курьера верхом на лошади или пешего курьера-скорохода. В заглавии могло появиться и изображение покровителя почты – Меркурия.

В 1789 г. он, тем не менее, основывает собственную газету Krameriovy c. k. vlastenecké noviny(«Патриотическая газета Крамериуса»), в которой преобладали перепечатанные из австрийской печати известия. На ее страницах велась кампания в поддержку чешского языка, она была весьма востребована среди чехов, и сам он написал около 80 книг.

Преемники Крамериуса на посту главного редактора, по большей части, не обладали профессиональными достоинствами своего предшественника. Лишь в 1818 году, с приходом редактора, профессора и поэта Йозефа Линды, газета вышла на более высокий профессиональный уровень, однако время ей не благоволило. Издательства работали в условиях жесткой цензуры, заимствовать новости было разрешено лишь из Wiener Zeitung и Östereichische Beobachter. Через год Линда покинул редакцию и газета закрылась. Он известен также как автор ряда поэм, романа «Заря над язычеством» и пьесы «Ярослав Штернберк в борьбе против татар».

Лорета Вашкова, Зденька Кухинева
04-02-2019
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