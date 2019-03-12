20 лет Чехии в НАТО: с какими ожиданиями и надеждами страна вступала в новый союз?

«Это - один из самых важных моментов нашей истории. До настоящего времени мы никогда еще не были составляющей настолько сильного, многочисленного и серьезного альянса, который, прежде всего, декларирует стремление уважать нашу самобытность, волеизъявление нашего народа. Мы никогда еще не были частью столь крепкого союза по обеспечению коллективной обороны. Это вселяет в нас большую надежду, что никогда больше не будут оккупировать нашу страну и не сдадут нас агрессору», - говорит в этот день в обращении к народу президент Вацлав Гавел, вспоминая дату шестидесятилетней давности - 15 марта 1939 года – день вторжения в Чехословакию войск гитлеровской Германии.

И продолжает: «Я хотел бы напомнить и о том, что еще восемь лет назад мы были членами Варшавского договора – организации по сути своей диаметрально отличающейся от Североатлантического альянса. Варшавский договор был орудием советской гегемонии. Это не было соглашение равноправных союзников, заключенное демократическими правительствами членских государств на принципе добровольности. Расторгнуть этот договор оказалось очень не просто. Тем не менее, нам удалось добиться этого. По стечению обстоятельств, именно Прага была последней, кто председательствовал этой организации и именно мы смогли заявить миру, что Варшавский договор упразднил сам себя».

«Когда мы на заседании в Будапеште принимали решение о денонсации Варшавского договора, маршал (Советского Союза Дмитрий) Язов, в огромной фуражке, говорил нам: «Мы вас спасли от немцев, вы еще пожалеете о том, что нас рядом нет, когда у вас возникнут проблемы», и у него по щекам текли слезы. То есть, для некоторых маршалов и генералов это был и эмоциональный момент», - вспоминал позднее в эфире «Чешского радио» Иржи Динстбир, первый вступивший в должность после бархатной революции министр иностранных дел Чехословакии.

Несмотря на то, что в необходимости расторгнуть Варшавский договор в Чехии сомневался мало кто, вступать в Альянс, который официальная коммунистическая пропаганда долгие годы называла «вооруженной империалистической угрозой для мира», вначале рвались не многие. Направленность чехословацкой внешней политики предопределила победа на выборах Гражданской демократической партии в 1992 году. Идею подать заявление на членство в НАТО поддержала также Социал-демократическая партия, которая, однако, сначала требовала проведения по вопросу вступления в Альянс всеобщего референдума, но в итоге партия от своего условия отказалась.

Североатлантический договор

Главным гарантом безопасности Чехии является статья 5-я Североатлантического договора – основополагающего документа НАТО – в которой говорится:

«Стороны договора соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, и если такое произойдет, каждая страна в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную оборону поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооруженной силы».

В 1994 году Чехия подключается к программе «Партнерство для мира», то есть к проекту сотрудничества НАТО с армиями государств Центральной Европы и бывших республик СССР, а в 1997 г. стартуют официальные переговоры о вступлении Чехии в Североатлантический альянс.

«Сегодня утром НАТО пополняется тремя гордыми демократическими государствами. Все три доказали, что они готовы нести коллективную ответственность за весь Альянс, продвигать его ценности, защищать его интересы. Мы убеждены в том, что решение пустить эти государства в НАТО является верным шагом по обеспечению большей безопасности Америке и к укреплению как Североатлантического альянса, так и мира и единства в Европе», - звучат на торжественной церемонии в американском штате Индепенденс слова тогдашней госсекретаря США Мадлен Олбрайт, кстати, уроженки г. Праги, которую связывают с президентом Гавелом дружественные узы.

«12 марта 1999 года войдет в историю как день, когда народы Венгрии, Чешской Республики и Польши заняли свое законное место в структурах Альянса. Мы выполнили обещание президента Билла Клинтона. Никто никогда больше не будет играть вашими судьбами как игровыми жетонами», - обещает Мадлен Олбрайт.

Ратификационные грамоты от имени Чешской Республики вверяет тогдашний министр иностранных дел Ян Каван: «Я рад констатировать, что все наши обязательства перед вступлением в этот действенный и сильный политический альянс мы выполнили вовремя и в полном объеме. Мы ценим то, что были включены в коллективную оборонную систему НАТО. Мы полны решимости не стать для Альянса обузой, а наоборот. Мы готовы выполнять все задачи и обязательства, вытекающие из нашего членства в НАТО».

Эти слова подтвердятся на деле: Чехия примет участие в ряде миссий НАТО, начиная Балканами, Ираком и Афганистаном, и заканчивая странами Балтии.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного двадцать лет спустя, 63 процента граждан Чехии уверены, что членство страны в НАТО способствует обеспечению мира и стабильности в Европе, а 45 процентов респондентов считают Североатлантический альянс гарантом независимости Чешской Республики.

70-летие НАТО

Североатлантический альянс (North Atlantic Treaty Organization – NATO) - евро-атлантический международный военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Был основан 4 апреля 1949 года в США. Главные цели организации - обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиты от неё, а также сохранение демократии и мира в области Северной Атлантики. В настоящее время членами НАТО являются 29 стран.