1939: Нацистский след на уличных табличках

«Уже через десять дней после начала оккупации нацисты заявили чешским представителям о том, что названия главных пражских улиц должны быть двуязычными, а целый ряд придется переименовать. Чехи не спешили выполнять подобные указания. Поэтому в апреле 1940 года администрация рейхспротектора Богемии и Моравии направила в пражскую мэрию готовый план по переименованию улиц, который в контексте своего времени был одобрен фактически без изменений», - рассказывает историк Марек Лаштёвка.

Из тогдашних трех с половиной тысяч уличных наименований нацисты заменили около трехсот, четырехсот. Все улицы получили также немецкий эквивалент. В первую очередь переименовывались улицы, названные в честь легионеров, а также свидетельствующие о возникновении самостоятельной Чехословакии.

«В июле 1940 года состоялась торжественная церемония переименования сегодняшней улицы Пеле. Нацисты ей дали название в честь павшего во время инвазии в Польшу генерала ваффен-СС Реттига. На мероприятии лично присутствовали (видный деятель нацистской Судетской партии, обергруппенфюрер СС – прим. ред.) К.Г. Франк и (заместитель пражского мэра, немец по национальности) Йозеф Пфитзнер.

Как утверждает историк Марек Лаштёвка, в то время еще новые топонимические названия не носили открыто провокационного характера, как это случалось позднее.

«Тогда еще прослеживались попытки переименовать улицы в честь людей, которые были как-то связаны как с Чехословакией, так и с Германией. Например, сегодняшняя Виноградская улица была названа в честь маршала фон Шверина, павшего в 1757 году во время битвы под Прагой. Улицы носили имена писателей, музыкантов, исторических деятелей, в Праге, например, появилась улица (проповедника) Конрада Валдхаусера».

В других чешских городах, однако, процесс переименования происходил более стихийно, чем в столице. Например, в Чешских-Будейовицах решение об изменении названий некоторых улиц было принято буквально через пару дней после начала оккупации.

«Документ от 17 марта 1939 года подписан еще Городским советом, но мы знаем, что в то время уже третий день управлял городом судетский немец, комиссар Фридрих Давид. Именно он является инициатором процесса, который продлится до октября 1939 года, и в результате которого, дабы угодить вкусу представителей нацистского режима, получит новые адреса более половины жителей города», - рассказывает директор государственного областного архива Даниэль Коварж.

Площадь Масарика, например, за ночь преобразилась в площадь Адольфа Гитлера (Adolf Hitler Platz), проспект Эдварда Бенеша стал Konrad Henlein Straße. Площадь Вильсона переименовали в Hermann Göring Platz, а улицу 28 октября - день возникновения самостоятельной Чехословакии – в Schiessstattgasse.

Некоторые переименования последовали в качестве реакции на актуальные события. «Наиболее показательным в этом плане был ответ на покушение на Рейнхарда Гейдриха. Пражская набережная, до оккупации носившая имя первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика и переименованная нацистами на Влтавскую набережную, была названа «Рейнхард Гейдрих уфер», без соответствующего чешского эквивалента. Название существовало только на немецком», - рассказал «Чешскому Радио» Лаштёвка.

В названии пражских улиц отражалась и ситуация на фронте. «Лондонская улица исчезла с карты Праги моментально, а вот Американская, как это ни странно, просуществовала довольно долго, и только в 1944 году ее нацисты переименовали в Японскую улицу».

Прежние, довоенные названия вернулись решением пражского Горсовета сразу после окончания Второй мировой войны.

«С периода оккупации сохранились названия только в исключительных случаях, когда улица ранее не существовала вообще. Например, улица Гумполецкая в районе Крч была построена и названа во время Протектората, и свое чешское название после отмены немецкого варианта сохранила до сих пор», - завершает Марек Лаштевка.