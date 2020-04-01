10 лет назад в Чехии отстучали последнюю телеграмму

В 2009 году по всей десятимиллионной Чешской Республике было отправлено всего 756 телеграмм – 63 в месяц. Это число разительно отличается от статистики первых десятилетий существования Чехословакии, когда телеграфисты ежегодно отстукивали по 4 миллиона посланий.

Первая страница истории телеграмм в чешских землях была написана в середине XIX столетия. Отправка преображенного в точки и тире послания была тогда самым быстрым видом связи. Телефоны прочно вошли в жизнь человека только по истечении еще трех десятилетий.

В Австрийской империи, частью которой были чешские земли, внедрение электрического телеграфа официально было утверждено 15 марта 1846 года. Первая линия соединяла Вену и моравский город Брно.

Телеграфная станция в центральном моравском городе появилась 6 марта 1847 года на вокзале Брно и, за редким исключениями, являлась служебным средством связи железной дороги. В ноябре 1848 года уже модернизированная телеграфная станция переместилась на брненскую Моравскую площадь в штаб-квартиру Чешской земской управы. К тому моменту линия телеграфной связи уже была продлена в город Оломоуц и далее в Прагу. Четвертым городом на территории Чехии, где можно было принять телеграмму, являлся приграничный Богумин.

Первые телеграммы почтовые работники, ввиду несовершенства техники, могли передавать лишь со скоростью не более 100 слов в час. Услуга была дорогостоящей, рассказывает Мартин Ягода из «Почтового музея» Праги: «Телеграмма, отправленная из Вены в Прагу, стоила 7 золотых и 40 крейцеров. За эти деньги можно было купить уже достаточно большое количество ржи». Обычное письмо в это время стоит около 9 крейцеров.

Телеграммы в XIX веке в чешских землях можно было отправлять исключительно на немецком языке – он являлся официальным государственным языком. Одно сообщение могло содержать не более сотни слов.

На сегодняшний день все это уже – «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»

Сегодня в Чешской Республике отстучать телеграмму уже невозможно, а вот классические письма и остались.

Наиболее похожим на телеграмму видом услуг, предлагаемых почтой, сегодня является онлайн-письмо.

«Автор послания пишет необходимый ему текст в электронном виде (посредством формуляра на сайте почты). Мы письмо обработаем и вручим его адресату в классическом «бумажном» варианте»», – комментирует представитель фирмы «Чешская Почта» Матиаш Витик.

До адресата такое письмо добирается стол же быстро, как и телеграмма – на следующий день. Правда, чаще всего также скоро в Чешской Республике доставляют адресатам и обычные вручную написанные письма.

СМС, электронное письмо или переписка в чате – значительно более проворный способ передачи информации, у которых также есть своя романтика.