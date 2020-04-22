«Приезд Папы Римского, пусть даже славянина и сына братского народа, в Чехословакию был немыслим»

"Пастырю в Риме понятен язык чехов и словаков"

Обычно визиты такого уровня планируются за несколько лет вперед, однако в случае Чехословакии, которая вновь обрела свободу, вопрос решался в считанные месяцы.

«У верующих из Чехии, Моравии и Словакии в Риме есть пастырь, который понимает их язык. Он внемлет также их молчанию. В те времена, когда церкви этой страны заткнули рот, я считал частью своей миссии стать ее устами. Сегодня моим главным преднмазначением по отношению к местной церкви является то, что Иисус доверил апостолу Петру – укреплять своих братьев»,

– такими словами приветствовал Иоанн Павел II граждан Чехословакии, прилетев тридцать лет назад в Прагу.

Вацлав Гавел: я являюсь свидетелем чуда

– Kак сказал президент Чехословакии Вацлав Гавел в своей приветственной речи, встречая главу католической церкви в пражском аэропорту: «Я не знаю, что такое чудо, однако осмелюсь сказать, что сейчас становлюсь свидетелем такого чуда». Это приветствие стало одновременно отражением всей той атмосферы подготовки к визиту, которая концентрировалась в стране с ноября 1989 года. Существенным образом на процесс подготовки повлиял священник Томаш Галик, который в это время оставался в Риме, чтобы правильно расставить с понтификом акценты накануне предстоящего визита,

– напомнил историк Ярослав Шебек.

Богослужения в Праге и Велеграде

В первый день своего визита понтифик совершил богослужение в столичном парке Летна, в котором приняло участие около полумиллиона верующих. На следующий день Папа прибыл в Моравию, в Велеград, где также отлужил литургию, напомнив о значении кирилло-мефодиевской традиции. Здесь его ожидали 350 тысяч паломников не только из Чехоисловакии, но и Польши, Австрии и других стран

Приезд "раба рабов Божьих" стал важным событием не только для верующих

Кароль Юзеф Войтыла, харизматичный кардинал Кракова, был избран Папой Римским в 1978 году.

После избрания главой католической церкви Иоанн Павел II продемонстрировал, что пора отказаться от некоторых элементов и знаков превосходства: он счел ненужной церемонию коронации, не стал носить папскую тиару и всякий раз подчеркивал роль, обозначенную в титуле Папы как Servus Servorum Dei - раб рабов Божьих. А, говоря о себе, избегал использования местоимения «мы», как это принято у венценосных особ и прежде у глав Святого престола, предпочитая ему простое «я».

Как считают многие историки, его роль в падении коммунистических режимов Восточной Европы в ранней стадии понтификата, с 1978 г. до середины 1980-х, несомненна.

– Папа хотел своим визитом прежде всего поддержать изменения, которые начались в Чехословакии. Поэтому его приезд стал таким важным событием отнюдь не только для людей верующих и воцерковленных,

– указывает священник и церковный историк Toмаш Петрачек. По мнению Петрачека, приезд понтифика, тем более славянского происхождения, прекрасно знавшего актуальную ситуацию, стал подтверждением того, что свобода уже реальна и в обществе произошли коренные изменения. Он хотел, чтобы народ с доверием и осознанием собственной ценности распахнул двери в будущее.

Пространство для межрелигиозного диалога. Первый Папа, посетивший мечеть и синагогу

Оценить дело его жизни в этот момент — не в наших силах. Со временем это сделают аналитики. Я бы подчеркнул несколько важных моментов. Во-первых, Папа - сторонник интеграции Европы. Он говорит об европеизации Европы, о том, что Европа должна стоять на определенных ценностях и не быть исключительно экономическим и политическим сообществом. Папа также открыл пространство для межрелигиозного диалога. В 1996 г. он встретился с представителями всех мировых религий – великий почин. Он стал первым Папой, посетившим мечеть и синагогу. Принимал участие в решении социальных вопросов, издав на эту тему несколько энциклик. Внес свой вклад в падение железного занавеса,

– так оценил роль Иоанна Павла II в 1990 г. пражский епископ Вацлав Малы.

"Иисус вошел через закрытые двери"

Перед началом пражской мессы понтифик обратился к присутствующим с речью:

Это было немыслимо — представить себе сюда приход Папы Римского, пусть даже славянина и сына братского народа

– Господин президент республики, господа представители парламента и правительства, любимые братья кардиналы и собратья епископской и священнической службы, дорогие братья и сестры! Иисус вошел и встал посередине, и сказал: Мир вам!

Иисус вошел через закрытые двери. Многие годы, и еще год тому назад, двери в вашу страну также были плотно закрыты. Это было немыслимо — представить себе сюда приход Папы Римского, пусть даже славянина и сына братского народа Вы все желали этого вместе с вашим отважным кардиналом Томашеком. Все двери оставались закрытыми, запертыми на засов запретов и директив существующей системы, которые в течение долгих лет возбраняли тому, чтобы сюда пришел Иисус. Те, кто боялись правды и свободы, боялись Иисуса Христа.

Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения Яна Гуса

Вспоминая несомненный вклад, сопутствовавший посещению Чехословакии Папой Римским, мы вернемся к нашей беседе с профессором Карлова университета, католическим священником Томашем Галиком.

— Впервые посетив Чехословакию, Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения личности Яна Гуса. После этого была установлена Гусовская комиссия. Каковы результаты ее деятельности?

— Отношение католической церкви к Яну Гусу имеет долгую историю. И переломным моментом здесь стала статья польского теолога и историка Свежавского, которую мы перевели для самиздата. Свежавский ставит вопрос ребром: нужно ли считать Гуса еретиком или предшественником Второго Ватиканского Собора, проведенного в 1960-е годы XX века? Гус действительно предвосхитил некоторые изменения в церкви, которые принес упомянутый Ватиканский Собор.

— Помнится, в то время вы в одном из самиздатовских журналов предрекали, что Папа когда-нибудь все-таки приедет в чешскую столицу и займется этим вопросом, а многие смеялись над кажущейся нереальностью такого предположения. В середине 1980-х никто не ожидал, что произойдут такие радикальные политические изменения в обществе. Вам была предоставлена возможность участвовать в подготовке визита Иоанна Павла II в Чехословакию и говорить с ним о Гусе еще до его приезда в Прагу?

Папа Римский очень оживленно интересовался обстоятельствами «дела Гуса» и сказал, что польский теолог из Кракова был на церковном соборе XV века единственным его заступником. Еще в 1980-е годы мы как члены подпольной церкви, существовавшей в Чехословакии в нелегальных условиях, опираясь на эти статьи Свежавского, дискутировали о возможности католиков другими глазами посмотреть на историческую роль Яна Гуса. Создали группу, в которую входили теологи и историки.

После призыва Папы Римского эта группа существенно расширилась, стала официальной, собиралась в архиепископстве. В рамках этих встреч в немецком Байройте состоялась конференция под названием «Гус посреди народов, церквей и столетий».

Иоанн Павел II публично покаялся в прегрешениях католической церкви

В Чехию Святой Отец вернулся еще дважды – в 1995 и 1997 гг. За пять лет до своей смерти, в марте 2000 года, во время воскресной службы в соборе Святого Петра, Иоанн Павел II публично покаялся в прегрешениях католической церкви. Глава Ватикана просил прощения и признал ее причастность к расколу церкви, религиозным войнам, крестовым походам и оправдывающим войну теологическим догматам, преследованию евреев и т.п. Подобного покаяния в истории человечества ранее не совершали представители ни одной из религий.

До последней минуты перед его кончиной в 2005 г. верующие страны молились за здоровье Иоанна Павла II во всех церковных приходах и в костелах. По словам председателя Чешской епископской конференции Яна Граубнера, «Папа вошел в историю как человек, стоящий на стороне прав человека, свободы и мира».

В последний раз понтифик, уже Бенедикт XVI, побывал в Чехии в 2009 году, когда страна отмечала 20-ю годовщину падения коммунистического режима.