«По следам чехословацких легионеров» – 100 лет спустя

Путешествие началось 25 августа сего года в пражском аэропорту, откуда журналистская группа с пересадкой в Москве вылетела в Екатеринбург. После пятидневного пребывания в столице Уральского федерального округа репортеры по Транссибирской магистрали переместились в Красноярск, а потом в Иркутск, где и находятся с 3 сентября. Последним пунктом путешествия станет Владивосток. 13 сентября сотрудники «Чешского Радио» с багажом репортажей, фотографий и впечатлений вернутся в Прагу.

О том, как проходит путешествие, «Радио Прага» рассказал по телефону из Иркутска Алексей Максимов из Мультимедиального отделения «Чешского Радио».

– Есть что-либо, что удивило вас во время поездки по местам, где воевали чехословацкие легионеры?

– Когда мы приехали в расположенный недалеко от Екатеринбурга город Верх–Нейвинск, там проходила реконструкция одного из сражений, в котором чехословацкие легионеры принимали участие в период Гражданской войны. Меня очень удивило то, что сегодня, спустя 100 лет после упоминаемых событий, люди посвящают свое свободное время тому, чтобы воссоздавать бои того времени. И делают они это с огромным интересом. Я не ожидал увидеть столь масштабную реконструкцию, по сути, в совсем небольшой деревне.

– Мы встретил профессоров, университетских педагогов, историков, которые занимаются подобного рода реконструкциями в качестве хобби, а также и самых обыкновенных людей, которые просто интересуются историей, стремятся узнать что-либо новое.

– Посетив реконструкцию исторического сражения, вы в первую очередь, столкнулись с людьми пытливыми, интересующимися историей. А что об истории образования Чехословакии и легионерах знают обычные россияне, те люди, с которыми вы просто столкнулись на улице?

– Да, нам довелось встретиться с людьми, которые об этом что-либо знают. Но их было немного. Вот, например, сегодня мы ехали в Иркутске на такси, и получилось так, что разговор зашел именно о легионерах. Нас приятно удивило, что таксист довольно много знал об истории своего города, знал о некоторых событиях.

Однако, основываясь на собственном опыте, я сделал вывод, что люди не очень хорошо знакомы с историей, а о чехословацких легионерах знают совсем мало. О Гражданской войне знания более глубокие, но, опять же, в случае молодого поколения ситуация хуже. Ну, а о чехословацких легионерах знания совсем поверхностные.

В поезде, например, к нам подсел житель Новосибирска, которого мы также спросили, знает ли он что-либо об истории Гражданской войны в России. Он ответил, что все ограничивается лишь учебником истории, а о событиях, связанных с чехословаками, он вообще ничего знает.

– «Радио Прага» в своих программах к истории чехословацких легионеров возвращаемся достаточно часто. Однако, когда материалы публикуются на сайте или в социальных сетях, в своих комментариях слушатели и читатели вновь и вновь обращаются только к «золоту Колчака» и к обвинениям в бесчинствах, совершавшихся, как заявляется, легионерами на территории России. С чем вы столкнулись? Негативное отношение превалирует?

– Это очень тяжёлый вопрос. Мы сталкивались с разными мнениями. Но, я хочу сказать, что чаще, в итоге, мы слышали высказывания, что Гражданская война была «войной брат против брата», что каждая сторона воевала за что-то свое, за то, во что верила.

Историк Александр Кручинин, с которым мы встретились, по этому поводу сказал следующе: «С полей сражений Гражданская война перешла в сердца людей». До сих пор воспоминания о событиях тех далеких дней бередят души. Но потому, что постепенно открываются новые факты о происходившем, как мне кажется, люди начинают понимать, что невозможно встать на ту или иную сторону, что воевавшие друг с другом люди относились к одному народу.

– Историк Александр Курчинин, с которым встретились чешские журналисты, возглавляет общество, ставшее инициатором установки обелиска, напоминающего о событиях, связанных с Гражданской войной в России.

– Этот памятник является символом примирения. Он посвящен солдатам Белой армии, Красной армии, чехословакам – всем, кто тогда воевал. Мне кажется, что это очень достойный поступок.

– Он находится на кладбище в Красноярске и стоит всего в пятнадцати метрах от нового монумента. К сожалению, старый памятник, изготовленный из песчаника, сегодня уже находится в очень плохом состоянии. Многие части его декора уничтожены. За монументом никто не ухаживает. Однако когда мы находились на кладбище, к нам подошла одна женщина, как она сказала, архитектор, которая выразила свою готовность помочь с уходом за этим памятником, если с чешской стороны будет проявлена заинтересованность. Мы, конечно, передадим ее предложение ответственным лицам.

Второй памятник, который нам удалось найти, установленный еще во время Гражданской войны, находится у Байкала, недалеко от села Посольское. Раньше здесь был огромный мемориальный комплекс, от которого сегодня, к сожалению, остались руины. Только местное историческое общество в память о погибших солдатах поставило на этом месте белый крест.