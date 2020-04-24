«Гитлерюгенд» по-чешски

В фактически полувоенную организацию рекрутировали прежде всего юношей в возрасте с 12 до 20 лет из всех областей страны. Подробнее об этом – в материале, подготовленном на основе архива «Чешского Радио».

«К 1942 году было уже было совершенно ясно, что чехи абсолютно не приемлют не только национал-социализм, но и германизацию как таковую. В одном из донесений службы безопасности СС констатируется, что с таким неприятием немецкие солдаты не сталкивались даже на территории Советского Союза и в Сербии», – рассказал ранее Radio Prague International историк Ян Углирж, напомнив о том, что годы протектората стали временем не только героического сопротивления, но и коллаборационизма.

Молодежь в протекторате

Деятельность Куратория, призванного стать инструментом контроля, подчинялась принципам идеологии национал – социализма. Цель– способствовать «ариизации» чешской молодежи, которая должна была "внести свою лепту в победу нацистской Германии в войне". Истинные намерения власти стремились завуалировать посредством проектов с такими названиями как Umění mládeži («Искусство молодежи»). Кураторий был основан в 1942 году, однако действовать начал годом позже. На практике это означало, что организация какого-либо внешкольного молодежного досуга, начиная рыбалкой, занятиями спортом и кончая любым публичным выступлением старшеклассников и другой молодежи вне рамок Куратория не представляется возможной.

У Куратория были свои оркестры, кружки, тренировочные лагеря и множество инструкторов. Членов организации обязали носить одинаковую форму, введено было и обязательное нацистское приветствие. Официально Кураторий по воспитанию чешской и моравской молодежи был представлен на сцене пражского Национального театра в 1943 году. Выступления ораторов, в том числе Эмануэля Моравеца, в прошлом ярого противника Мюнхенского соглашения, позже ставшего министром просвещения протектората, транслировали по радио. После чего в исполнении Национального оркестра под руководством дирижера Вацлава Талиха прозвучала «Проданная невеста» Б. Сметаны.

"Чешский народ уже готовился лечь в могилу..."

Моравеца чехи люто ненавидели: своим рвением к злу и цензуре он нередко превосходил сотрудников СС. На сцене «Золотой часовенки», как любовно называли чехи свой главный театр, предмет общенациональной гордости, в тот далекий день 1943 года он упражнялся в прогитлеровской риторике:

Будучи под давлением слабаков и негодяев, чешский народ уже готовился лечь в могилу, причем собирался угробить то лучшее, что ему судьба когда-либо даровала.

«То, что у нас в 1939 году выдавали за возвращение к истокам национального искусства, было не чем иным, как проявлением некрасивой народной истерии, которая колотила вокруг себя всех как бешеная, думая, что пришел наш последний час. Будучи под давлением слабаков и негодяев, чешский народ уже готовился лечь в могилу, причем собирался угробить то лучшее, что ему судьба когда-либо даровала. Будучи подверженной таким судорогам, Чехия, конечно, не могла далеко дойти...»

Что из себя представлял протекторатный субъект, известный как Кураторий – вопрос исследователю и публицисту Радеку Житны.

— Кураторий по воспитанию молодежи Чехии и Моравии был учрежден после покушения на Гейдриха, которое завершилось его смертью, что в данном случае имеет очень важное значение. В нее вошли бывшие члены коллаборационистских организаций «Знамя» (Vlajka) и других. Членство должно было предоставить им шанс спасти подмоченную репутацию. Тем самым была поставлена также цель — наконец-то заняться воспитанием местной молодежи, что ранее не удавалось, так как перед нацистами стояли другие задачи, игравшие для них первостепенную роль. С 2 июня, когда главный референт Куратория Франтишек Тойнер произнес свою пламенную речь на Староместской площади, стало понятно, что чешскую молодежь обяжут подключиться к сотрудничеству с Третьим рейхом. Преподнесли это под прикрытием заявленией, что члены организации «будут заниматься оздоровительным спортом».

Конечно, все это являлось лишь затушевыванием, миссией организации было внедрение грубой идеологии. С сегодняшней точки зрения можно сказать — это было злоупотреблением тем обстоятельством, что ребята были так молоды. Тут напрашивается аналогия также с возрастом членов "гитлерюгенда". Тем не менее, задумано это начинание в рамках протектората было как полувоенная организация. Лидеры отдельных ячеек проходили групповую начальную военную подготовку.

–В протекторате, как вы упоминали, насчитывались сотни тысяч молодых людей, вступивших в Кураторий. Могли ли они воспротивиться членству?

Членство в организации было более-менее обязательным, и, в принципе, его нельзя было избежать. Мой дедушка тоже состоял ее членом и рассказывал мне об этом. Самым молодым было по двенадцать лет, старшим — до 21 года. Девушки там были тоже, но всегда отодвигались на второй план – точь-точь как в "гитлерюгенде", где главная роль принадлежала парням. Кураторий организовывал множество мероприятий, в том числе проект «Искусство и молодежь», марши – увы, увы – к годовщине основания Третьего рейха и возникновения протектората. Все это было сугубо коллаборационистской деятельностью, долженствующей продемонстрировать неразрывный союз с "великой Германской империей"»,

— приоткрывает завесу, за которой оказывается много неизвестных фактов из истории протектората, исследователь и педагог Радек Житны.

В Чехословакии за военные преступления казнили 730 человек

В рамках восстановления исторической справедливости в Чехословакии после Второй мировой войны по решению народных судов за совершение военных преступлений жизнью поплатились свыше 730 человек – несравненно больше, чем, например, во Франции, население которой в разы превышало численность чехословацкого. На основе принятых в Чехословакии декретов, с 1945 по 1948 гг.., с перерывом примерно в год, функционировали наказательные суды. В их стенах выслушали приговоры также министры правительства протектората, руководители коллаборационистской организации «Знамя», лидеры Куратория и прочие лица, - рассказал ранее в интервью Radio Prague International историк Иво Пейчох.