МИД РФ и чешский учебник истории. Есть ли жизнь во Вселенной? Опера Прокофьева на пражских подмостках

DENÍK N

Издание сообщает, что МИД России выдвинул в адрес Чехии обвинение в «замалчивании роли СССР при освобождении». С такой оценкой не согласна Информационная служба безопасности (BIS) и Министерство образования Чехии.

«Высокой степенью политизированности в последнее время отличается подход местных властей Чехии к деятельности отдельных ветеранских организаций и антифашистских НПО, которых все чаще обвиняют в «пророссийской» позиции», – указано в докладе МИД РФ «О ситуации с героизацией нацизма».

«Особенно в дни майских годовщин окончания Второй мировой войны Москва часто дает понять, что с учетом количества погибших ощущает себя мировым охранителем наследия борьбы с нацизмом. То есть режима, чьим союзником Советский Союз являлся в течение двух лет в ходе Второй мировой войны, в том числе, и в тот период, когда чешские пилоты участвовали в Битве за Британию. Целенаправленный союз был разрушен, когда нацистский тоталитарный режим напал на советский», – пишет издание Deník N.

В докладе российского внешнеполитического ведомства содержится еще ряд обвинений в адрес Чешской Республики. «Тревожным сигналом стала открытая критика со стороны спецслужб Чехии учебной программы новейшей истории в местных средних учебных заведениях (дескать, она «скроена по советским лекалам»), публичные требования представителей спецслужб внести в учебный процесс соответствующие коррективы, изменения в подходах к преподаванию в средних школах Чехии истории периода Второй мировой войны: обеление позиции западных союзников Чехословакии в преддверии войны и замалчивание роли Советского Союза в освобождении Европы от фашизма», – указано в докладе МИД РФ.

При этом, напоминает издание, чешская контрразведка в своем годовом отчете указала, что «новейшая история в школах излагается де-факто в ее советской версии». «Министр образования Роберт Плага обсудил ситуацию с главой контрразведки Михалем Коуделкой. Оба пришли к единому мнению, что необходимо уделять больше внимания новейшей истории», – сообщает Deník N.

«Данный доклад лишь подтверждает данные, которыми мы располагаем, о проведении массированной кампании по дезинформации, которая развернулась по поводу годового отчета Информационной службы безопасности (BIS)», – так прокомментировал изданию российский доклад пресс-секретарь контрразведки Ладислав Штиха. В связи с этим Deník N напоминает о высылке на фоне скандала с отравлением Сергея Скрипаля трех российских дипломатов, которых BIS характеризует как шпионов.

LIDOVÉ NOVINY

Издание сообщает, что чешские ученые принимают участие в проекте PLATO, который осуществляет Европейское космическое агентство. С 2026 года начнутся поиски планет земного типа. Сотрудники Астрономического института АН Чехии займутся разработкой программного обеспечения для проработки и оценки поступающей информации. Проект нацелен на поиск, прежде всего, каменных планет, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу и находящихся в так называемой зоне обитаемости.

«Один из главных вопросов – существует ли жизнь вне Солнечной системы. Проект Plato направлен на поиск земнеподобных планет, а поскольку здесь жизнь функционирует в целом успешно, можно предположить, что и на подобной планете за пределами нашей системы может быть жизнь», – сообщает в интервью газете глава чешской команды ученых Петр Кабат.

Чешская сторона обеспечит 26 камер, которыми будет оснащен зонд Plato, 33 контейнера, которые должны выдерживать сильнейшие нагрузки. «Камеры будут производить мониторинг большей части пространства и искать затемнения, возникающие при проходе планеты через диск звезды. Информация будет частично обрабатываться на палубе зонда, а затем пересылаться на Землю для проведения анализа», – рассказывает Петр Кабат. Свой вклад в размере 840 тысяч евро внесло в проект Министерство образования Чешской Республики.

TÝDEN

Издание сообщает о премьере оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» на сцене столичного Национального театра. Первый показ спектакля, поставленного режиссером Радимом Визвары, приурочен к фестивалю «Пражская весна».

«Произведение, которое Прокофьев написал после эмиграции из большевистской России в США, предполагает, по мнению режиссера, реалистическую актерскую игру, контрастом к которой выступают сверхъестественные и даже фантастические картины», – пишет журнал. «Этот контраст может вовлечь зрителя в мир образов, где все возможно. Я приглашаю зрителей послушать на музыку, которая великолепна, дирижера Кристофера Варда и пережить визуальное приключение. А также увидеть мир, полный фантазии, магии и комических ситуаций. Либретто само по себе очень смешное. Однако мы к этому подходим очень серьезно», – цитирует издание слова Радима Визвары.

В главной роли принца заняты солисты оперы Национального театра Мартин Шрейма и Алеш Брисцайн. Партию министра Леандра исполняют Роман Янал и польско-немецкий баритон Артур Матеуш Гарбас. В роли принцессы-интриганки Клариче и ее противоположности Линетты выступает меццо-сопрано Андреа Каливодова. Хотя «Любовь к трем апельсинам» остается одной из самых популярных опер на мировых подмостках, в Праге она не ставилась с 1963 года.