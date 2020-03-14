Самое культурное подземелье Праги

Раз в году бывает не только День рождения, но и уникальная возможность познакомиться с подземной жизнью Праги. Все дело в том, что раз в год в рамках фестиваля «На день под землю» в столице открывается для общественности целых 14 культурных и исторических подземных объектов, среди которых бункеры, подземные катакомбы, казематы, подземелья костелов, театров и даже городская канализация. Ваши любимые серферши выбрали для вас – без преувеличения – самое интересное место. Эпидемия коронавируса ныне ограничивает возможности посещения интересных достопримечательностей чешской столицы, но мы поможем вам совершить это. Сегодня мы с вами спустимся в подземелье святая святых чешской культуры – Национального театра.