Вдогонку новогодней почте

Некоторые из них, являясь жителями западных стран и носителями других языков, сетуют, что знают русский язык пассивно, что позволяет им знакомиться с нашими программами лишь в ограниченном объеме.

Здравствуйте, чешские друзья.

Поздравляю Вашу редакцию с праздниками Рождества и Нового Года. Желаю здоровья, счастья, любви и благополучия. Оставайтесь такими же добрыми и спокойными людьми, какими Вас вижу ( слышу). Мира Вам и процветания.

Слушатель Иван Лебедев

Нам написал Анатолий Первых:

Здравствуйте радио Прага !!!

Спасибо за Ваше письмо с QSL за ноябрь и сувенир !!! Уважаемое "радио Прага", хотелось поздравить всех сотрудников с наступающим Новым годом !!!

Пожелать Вам удачи и радости в будущем году !!! Пусть Ваша станция звучит по-прежнему на просторах радиоэфира !!!

Здравствуйте, Друзья!

Хочу от всей души поздравить вас со Светлым праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом. Желаю всем сотрудникам русскойОстрава, Фото: Bен Скала, Benfoto, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 службы радио Прага крепкого здоровья, успехов в работе, а также как можно больше радостных дней в наступающем году.

Благодарю вас за интересные рождественские передачи. Мне очень понравились выпуски рубрики "Аллегро", посвященные певцу Мартину Ходуру и группе "Градиштян". Также очень светлой была и вчерашняя передача о статуэтке младенца-Иисуса. Жду новых интересных передач.

Дмитрий Балыкин

Благодарим Вас, Дмитрий, за отзыв и внимание к программам, которое Вы сохраняете на протяжении многих лет.

"Куда идём мы с Пятачком?"

"Куда идём мы с Пятачком?"

В редакцию Радио Прага,

Чтобы с Новым 2019-м годом поздравить!

А двери редакции широко распахнуты,

Всё залито светом и весельем.

Пятачок, ты первым заходи

И поздравления произнеси:

- У-и, у-и! У-и, у-и, у-и!

Наш Пятачок по-французски изъяснился,

Попробую на русский всё это перевести:

- В Новом году здоровья вам и счастья!

Творческих успехов и ни дня ненастья!

Пусть родные и близкие любят вас,

И ваши голоса звучат в Интернете для нас!

Винни Пух (Мэдвидэк Пу), Пятачок (Прасатко), Борис Заходер и все-все, а также Николай Баглай, г. Пирятин, Украина

Замки в частном владении

С новогодними и рождественскими праздниками нас поздравила семья А. и О. Кузнецовых.

Спасибо вашей редакции за интересные и самые разнообразные материалы. Вообще мы очень рады, что открыли для себя вашу радиостанцию. Из последних ваших передач очень понравились «Прощание с родовыми титулами по-чешски», рассказы про чешскую национальную охоту, замки в рождественском убранстве и церковь-костницу в Кутна Горе. Мы побывали в этом мистическом месте год назад, что оставило неизгладимые впечатления. Видели и сказочный Крумлов, куда хотим непременно вернуться, так как программа экскурсии нам показалась явно укороченной. По дороге издали любовались другими замками и крепостями. Наш русскоязычный гид нам рассказал, что у многих замков сегодня частные владельцы и совсем необязательно потомки тех, кому возвращали имения. Хотелось бы узнать об этом подробнее в ваших программах, если это возможно.

Желаем вам здоровья, счастья в личной жизни и профессиональных достижений!

С уважением Александр и Ольга Кузнецовы

Спасибо вам за вопрос, который ранее затрагивали и другие наши слушатели, интересовавшиеся самыми разными аспектами владения недвижимыми памятниками культурного наследия в Чехии. Большинство частных владельцев замков и дворцов из категории непотомков аристократов являются предпринимателями, однако в ряде случаев к их приобретению проявили интерес актеры и музыканты. например, популярный чешский актер Карел Роден купил замок Скрышов (Skrýšov) XVIII века и сельскохозяйственные угодья вблизи Седлчан в 2006 году, осуществил там масштабную реконструкцию. Обустроил конюшню, где разводит знаменитых кладрубских лошадей, а также коров породы Декстер, которая была выведена в Ирландии, и безрунных камерунских овец. Оборудовал винные погреба, где хранится интересная коллекция, дважды в год организует в замковом манеже джазовые концерты, на которых выступают звезды со всего мира.

Барочный замок Табор-Мешице

Любопытен и пример Яна Бервида-Буже (Яна Копецкого), бывшего политика, чешского и немецкого политолога и историка. Он приобрел барочный замок Табор-Мешице в состоянии полного запустения в 1997 году за символическую одну крону, инвестировал вместе с многочисленными членами своей семьи в целом 14 миллионов крон, чтобы привести объект в надлежащий вид. Здесь хранятся интересные экспонаты в виде мебели, принадлежавшие видным деятелям прошлого. С интерьером и историей замка можно ознакомиться во время экскурсий, договорившись о посещении со смотрителем заранее по телефону.

QSL-карточки Радио Прага 2019

Уважаемые сотрудники Радио Прага!

С большим интересом, в очередной раз, прослушал ваш еженедельный радиожурнал через московский ретранслятор. Все рубрики, как всегда, были интересны. Надеюсь, каждый сотрудник Радио Прага в Рождество отведает карпа с пруда Крчин; интересен сюжет и о роботезированном сомелье, а также классическая музыка чешских композиторов, которую, в этот раз, исполнил Рудольф Фиркушны. Более детальный рапорт о приёме прикрепляю во вложение.

Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Поздравляю с Новым годом!

С счастьем новым, с Рождеством!

Пусть везенье и веселье

Принесут они в ваш дом.

Радость, мир, любовь, здоровье.

Благодать — Небес привет.

Пусть подарят вашим душам

Яркий, чистый, добрый свет.

С наилучшими пожеланиями). С уважением и 73!

Варзин Виктор, РФ, г. Коммунар

С праздниками Русскую службу «Радио Прага» также поздравил Правоторов Константин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю с большим удовольствием и интересом слушать ваши передачи. Высылаю вам очередной рапорт о приёме,который прошу вас подтвердить QSL-карточкой с видом "Rode NT-2-studio microphone ".

С уважением!

Добрый день!

Привет из Саратова, Россия!

Поздравляю Радио Прага с наступающим Рождеством и Новым 2019 годом! Крепкого здоровья и творческих успехов!

Дмитрий Елагин

Многие наши радиослушатели интересуются, какой теме посвящены QSL-карточки Радио Прага 2019 года. В нынешнем году, присылая свои рапорты о прослушивании, вы сможете дополнить свои коллекции восьмью карточками с тематикой памятников архитектуры. В коллекцию вошли такие объекты как Танцующий дом, Прага 1996 (арх. Владо Милунич и Фрэнк О. Гери), центр отдыха Crab Club, Острава 2011, Национальная техническая библиотека, Прага 2008, Новая сцена Театра имени Я. К. Тыла, Пльзень 2014,Тройский мост, Прага 2014, Смотровая башня «Доубравка», Прага 2018, Евангелический храм чешских братьев, Черношице (Černošice) 2010, а также Спортивный зал в Нижних Бржежанах, 2017 г.