Программы "Радио Прага" больше не слышно в Москве на средних волнах

Здравствуйте, дорогие сотрудники Радио Прага!

От всей души поздравляем вас и ваших близких с Днём освобождения от фашизма!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, любви, радостных о солнечных дней и всегда синего мирного неба над вашей прекрасной Родиной Чехией!

С уважением и любовью,

семья радиослушателей Андриановых – Ирина, Елена и Владимир

Большое спасибо семье Андриановых также за другие поздравления и пожелание творческих удач ко Дню труда.

С Днем радио нас поздравил Игорь Кольке:

Спасибо за вашу работу для слушателей. Мое знакомство с радиоволной из Чехии произошло в середине 2000-х. Тогда на коротких волнах я начал открывать для себя вашу страну. Немного жаль, что «Радио Прага» покинуло короткие волны, но вместе с тем приятно, что оно остается (в Интернете и в мобильном приложении). Направляю в редакцию рапорты о прослушивании ваших передач с помощью мобильного приложения. У меня также есть вопрос о QSL-карточках за февраль, март и апрель, которые я, к сожалению, так и не получил, хотя оперативно отправлял за эти месяца отчёты о приёме. Нужно ли мне заново отправить эти рапорты? Очень хотелось бы не прирывать пополнение коллекции карточек «Радио Прага» за 2019 год.

Спасибо за ваш отзыв, уважаемый Игорь.

Ваш вопрос мы передали в секретариат «Радио Прага», который стремится по возможности удовлетворить просьбы наших слушателей и корреспондентов. За февраль, март и апрель Вам выслали в целом три QSL–карточки и одну открытку. Рапорты мы получили, поэтому повторно их не отправляйте. Напомним, что отправка QSL-карточек происходит раз в месяц, к концу текущего месяца. К концу мая Вам и отправят карточки из серии этого года.

Что касается данных о выходе программ РП в эфир, о которых справлялись некоторые слушатели, вся информация опубликована на нашем сайте.

Нам написал Лаури Леванто из г. Тервакоски, Финлядии

Уважаемые господа, у меня была возможность прослушать вашу трансляцию через Москву 28 апреля 2019 года в 19:50 - 20:00 UTC, 22:50 - 23: 00 по московскому времени на частоте 738 кГц. Уровень сигнала был хорошим.Мой радиоприемник - программный приемник SDR-IQ с горизонтальной проводной антенной длиной 400 метров в Йоэнсуу, Восточная Финляндия). В программе были современные версии классической музыки. В комплекте есть запись с вашей передачи. Я был бы рад получить от вас подтверждение, что я слышал вашу станцию.

Спасибо Вам за весточку, уважаемый Лаури. Мы рады, что программа вызвала у Вас интерес.

Правоторов Константин из Запорожья сообщил о получении бандероли от «Радио Прага»:

Огромное спасибо за приз в викторине Радио Прага "Вопрос месяца", симпатичная футболка с эмблемой Радио Прага. Продолжаю с большим удовольствием и интересом слушать ваши передачи. Высылаю вам очередной рапорт о приёме,который прошу вас подтвердить QSL-карточкой с видом " Тройский мост. Прага 2014 г."

Наш постоянный слушатель Анатолий Клепов из Москвы обратил внимание на следующее обстоятельство.

С 1 мая ушла из московского эфира Всемирная радиосеть, которая ретранслировала Ваши передачи на частоте 738 кГц. Теперь Вас можно принимать пока через Интернет на Вашей странице.

Да, уважаемый Анатолий, это действительно так, и нам жаль, что наш сигнал больше не слышно на частоте 738 Кгц. Однако между Всемирной радиосетью и «Чешским радио» уже длительное время никаких взаимных обязательств не было, поэтому в настоящее время наши программы можно принимать исключительно через Интернет на странице РП.

Комиссия принимает ответы на вопросы викторины с указанием полного адреса участника

Касаткин Алексей из Ижевска Удмуртской Республики уже не в первый раз огорчен, что ему не удается стать победителем ежемесячно проводимой конкурсной викторины. Напомним, что комиссией принимаются ответы на вопросы викторины с указанием полного адреса участника, который не разглашается. Это все, что мы можем по поводу сказать.

Алексей Касаткин также прислал свой комментарий к майскому вопросу:

На исход шестого этапа решающее влияние оказал завал, случившийся за километр до финишной черты. Обладатель жёлтой майки Тони Мартин совершил рискованный манёвр, в результате которого оказался на асфальте сам, а также сбил ряд претендентов на общую победу, включая Винченцо Нибали, Наиро Кинтану и Тиджея ван Гардерена. В образовавшейся после завала неразберихе лучше всего сориентировался товарищ Мартина по Etixx-Quick Step Зденек Штыбар, оторвавшийся на две секунды от группы спринтеров. Вторым в очередной раз стал Саган, третьим финишировал француз Бриан Кокар. Пострадавший сильнее остальных Мартин с помощью товарищей по команде смог завершить этап, а благодаря правилу нейтрализации даже сохранил жёлтую майку. Однако дальнейшее исследование показало, что у немца перелом ключицы, и он вынужден покинуть гонку.

Варзин Виктор из г. Коммунар посетовал по поводу неопределённой ситуации с ретрансляциями на средних волнах, речь шла о программе 12 мая, а также пожелал хорошей слышимости передач!

Программа переселения этнических чехов в Чехию

С вопросом к нам обратился Александр из Киева.

У моей супруги дед был чехом. Узнали,что существует программа переселения в Чехию, тех у кого есть чешские корни. Читали информацию на сайте посольства. Но хотелось бы поговорить и узнать больше информации от людей, которые уже прошли этот путь. Не могли бы Вы подсказать, с кем можно пообщаться на эти вопросы?

Уважаемый Александр,

к сожалению, дополнительной информации на эту тему мы Вам предоставить не можем, как и передавать информацию частного характера третьим лицам. Мы также не вправе разглашать информацию, связанную с обстоятельствами личной жизни переселенцев, помимо той, которую они сами предоставили в рамках интервью для нашей радиостанции.

Тем не менее, тема переселения этнических чехов на историческую родину ранее освещалась в таких материалах «Радио Прага» как «За два года на историческую родину вернулись сотни украинских чехов», «Как складывается жизнь этнических чехов, прибывших из Украины?» или, например, «Переселенцы верят – их детям в Чехии будет хорошо», a также регулярно в нашем новостном выпуске.

Анатолий Первых из с. Хрущевка, России сообщил детали о качестве приема передачи на русском языке:

Принимал вблизи города Липецк, частный сектор, уровень сигнала несколько раз менялся, сигнал слабый. Сильные помехи от станции, работающей на этой частоте.

Добрый день!

Привет из Саратова, Россия!

Последний рапорт для Вас я отправил 13 февраля, и ответ на данный момент не получил.

Если Вы можете проследить дату отправки, я прошу Вас проверить это для меня.

Вероятно, опять Почта России ворует и уничтожает письма. К сожалению, карточку за 2018 год с темой Студийный микрофон Rode NT2-A, для которой я отправил Вам рапорт 22 декабря, я так не получил. Буду благодарен, если Вы проверите это для меня.

Дмитрий Елагин

Уважаемый Дмитрий,

мы проверяли информацию, связанную с вашим запросом, и выяснили, что в нынешнем году Вам было отправлено всего три QSL (за январь, февраль и апрель), а также некоторые сувениры, а в 2018 году – вся серия QSL и вдобавок QSL № 1,2 и 8, включая карточку с изображением Студийного микрофона RodeNT2.

Секретариат РП постарается возместить Вам что-то из утерянного в ходе почтовой пересылки к концу текущего месяца. Тем не менее, если у Вас возникло подозрение, что адресованные Вам письма регулярно исчезают, следует, видимо, обратиться в почтовое отделение по месту жительства, так как в Чехии письма пропадают крайне редко, и у "Радио Прага" не всегда есть возможность осуществлять повторную рассылку карточек.

Своими впечатлениями о программе с нами поделился Варзин Виктор из г. Коммунар, России

С удовольствием прослушал еженедельный радиожурнал на частоте 738 кГц. Оба сюжета: о фильме "Свидетели Путина" и о выставке гномов – понравились и заинтересовали. Если бы я был в Чехии в эти дни, то обязательно бы посетил оба мероприятия. И фильм посмотрел и на выставку сходил бы. Любопытным показалось и упоминание флакона советских духов 1970-ого года в виде гнома. Кажется, картинку с ними я нашёл =)

В заключение хочу пожелать пражской Славии успеха в ответной игре с лондонским Челси. А Вам - всего доброго и отличного весеннего настроения! =)

С уважением и 73!

Спасибо Вам, Виктор, за отзыв, а также за картинку в приложении.

Устаревший формат Реал Аудио

Некоторые слушатели вновь спрашивают о возможности прослушивания программ из «Архива передач» через Реал Аудио.

Сайт "Радио Прага" не поддерживает данный формат как устаревший, и публикации в этом формате уже давно не используются нашей радиостанцией. Тем не менее, существует возможность скачать в свой персональный компьютер интересующие Вас программы и с использованием программы, способной читать Реал Аудио, прослушать материал в своем компьютере.

Спасибо и за письмо Алексею Федорову из Москвы, на которое мы ответим в следующем выпуске «Я к Вам пишу».

Будем с нетерпением ждать новых отзывов!