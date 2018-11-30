Подарки от Младенца Иисуса с легкой руки Лютера

Нам написали Виктор Варзин из Коммунара Ленинградской обл., Дмитрий Елагин из Астрахани, Валерий Алексеев из Кургана, Василий Гуляев из Астрахани, Николай Логинов из Новочеркасска, Андрей Кузнецов из Риги, Дмитрий Кутузов из Рязани, Касаткин Алексей из Ижевска, Томаш Гала, Иван Лебедев ,Алексей Степанов, семья Кузнецовых из Москвы, Андрей Дмитриев из Самары и многие другие.
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Ваш коллектив с вековой годовщиной чешской независимости. Желаю чешскому государству процветания, подлинных демократических свобод, идеалов нравственности и любви, а также благополучия и здоровья. Надеюсь, что исторические и культурные объекты сохранят свой высокий статус общемирового культурного наследия, а природные красоты и минеральные источники - первозданную силу и красоту.
С уважением, ваш радиослушатель
Иван Лебедев
Добрый день!
Привет из Саратова, Россия!
Сегодня я получил Ваше письмо с красивой открыткой и карточкой (одна QSL Блаттнерфон в ответ на два рапорта от 10 и 20 октября). Большое спасибо!
Однако я просил Вас прислать мне определенную карточку Студийный микрофон Rode NT2-A. Это очень не просто принять сигнал из Москвы с хорошим качеством с Вашей программой. И я хотел собрать всю коллекцию QSL за этот год.
Дмитрий Елагин
Уважаемый Дмитрий, благодарим Вас за внимание к нашим программам, мы также рады, что Вам удалось собрать почти всю коллекцию. Вашa просьбa передана в секретариат и будет выполнена, карточку Студийный микрофон Rode NT2-A Вам вышлют в конце декабря.
Здравствуйте, дорогие сотрудники радио Прага!
Был удивлён слабой игрой сборной Чехии по футболу против России в прошлом месяце. Я прогнозировал победу нашей сборной, но не с таким счётом. К сожалению, ваша сборная переживает сейчас не лучшее время, но надеюсь "новые" Патрики Бергеры, Павлы Недведы, Карелы Поборски и Петры Чехи обязательно появятся. Совсем другой матч получился у Зенита. Славия владела преимуществом, но команду с берегов Невы выручал вратарь Лунёв, а ближе к концу победный гол забил Кокорин, который после скандала с драками, сейчас арестован полицией. А ещё ранее, ЦСКА в Пльзени вырвал драгоценное очко.
Также, помещаю, рапорт о приёме на частоте московского ретранслятора 738 кГц. и, КАК ВСЕГДА, ЖЕЛАЮ ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО! :)
Виктор Варзин
Отозвался и наш постоянный слушатель из числа радиолюбителей Анатолий Клепов.
С наилучшими пожеланиями из Москвы!
Сегодня понравилась передача о стартапах, котрые покоряют зарубежные рынки. Спасибо за передачу.
Семья Кузнецовых поделилась впечатлениями от поездок в Чехию.
Здравствуйте, уважаемые сотрудники Радио Прага!
Кажется, что мы побывали в Праге и в Кутна Горе совсем недавно, хотя на самом деле это уже год. Очень впечатлила уютная атмосфера старинных городов и рождественских ярмарок и появление на улицах святого Николая с ангелочком и чертом. Нам повезло, что наш приезд совпал с этим праздником. Вообще-то хорошо, что наш Саша уже вышел из детсадовского возраста, а то и впрямь можно напугаться, когда видишь чертей, бряцающих цепями, а нам попались натуральные. Дело было вечером 5-го декабря. Узнали, что чехи называют угодника Николая Микулашем, но он у них не главный по части обеспечения подарками под елку. А главный – маленький только что родившийся Иисус, то есть Младенец Иисус. Откуда появилась эта традиция? И еще было бы интересно узнать, почему чехи выбрали для декабря название просинец?
Желаем вам хороших праздников и крепкого здоровья!
Семья Кузнецовых
Спасибо вам большое за рассказ и вопросы.
Св. Микулаш, он же св. Николай, начал одаривать ребятишек уже в VI веке, а появлением Младенца Иисуса в роли одаривающего детей в Рождество чехи и многие другие народы, среди которых укоренилась эта традиция, обязаны немецкому реформатору Мартину Лютеру.
«Лютер боролся против почитания святых и призывал верующих вернуться к корням, истокам христианской веры. Поэтому на смену дарам от св. Николая в семействе Лютеров пришли подарки от Младенца Иисуса,
– рассказал сотрудник отдела этнографии чешского Национального музея Ян Погунек.
Доказательства тому историки нашли и в домашней книге учета доходов и расходов семьи Лютеров. В 1536 году его жена Катарина Фон Бора, весьма рачительная хозяйка, еще вписала в графу рождественских расходов «подарки от Николая», а через десять лет, в 1546 году, в этой же графе можно уже найти вполне лаконичную запись «подарки от Христа».
В то время как св. Николай (Saint Nicholas) наведывается к детям 5 декабря и известен прежде всего в Нидерландах, Бельгии, Польше и Хорватии, в России ребятишек одаривает добрый Дедушка Мороз, а за океаном он преобразился в Санта Клауса и трудится в ночную смену, с 24 на 25 декабря.
Дело в том, что Лютер, зачинатель Реформации, который женился на бывшей, беглой монахине, и воспитывал своих детей в антикатолическом духе. Oн решил, что в его семье детей будут одаривать не в день почитания св. Николая, а в Сочельник, 24 декабря. Укрепление культа Mладенца Иисуса в Чехии пришлось на начало XIX века.
Многие наши слушатели в преддверии рождественских и новогодних праздников спрашивают, какие подарки чаще всего кладут под елку чехи детям и взрослым.
Под рождественской елочкой дети и взрослые чаще всего находят одежду, спортивные принадлежности, новинки смарт-электроники, интерактивные игрушки, книги, дроны, а в последнее время и цветы или цветочные композиции. Благодаря некоторым специализированным компаниям, цветы из Чехии доставляют по всему свету. Флористы сообщают, что чаще всего в Чехии в период Рождества самым большим спросом пользуются амариллис и орхидеи.