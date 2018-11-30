Подарки от Младенца Иисуса с легкой руки Лютера

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю Ваш коллектив с вековой годовщиной чешской независимости. Желаю чешскому государству процветания, подлинных демократических свобод, идеалов нравственности и любви, а также благополучия и здоровья. Надеюсь, что исторические и культурные объекты сохранят свой высокий статус общемирового культурного наследия, а природные красоты и минеральные источники - первозданную силу и красоту.

С уважением, ваш радиослушатель

Иван Лебедев

Добрый день!

Привет из Саратова, Россия!

Сегодня я получил Ваше письмо с красивой открыткой и карточкой (одна QSL Блаттнерфон в ответ на два рапорта от 10 и 20 октября). Большое спасибо!

Однако я просил Вас прислать мне определенную карточку Студийный микрофон Rode NT2-A. Это очень не просто принять сигнал из Москвы с хорошим качеством с Вашей программой. И я хотел собрать всю коллекцию QSL за этот год.

Дмитрий Елагин

Уважаемый Дмитрий, благодарим Вас за внимание к нашим программам, мы также рады, что Вам удалось собрать почти всю коллекцию. Вашa просьбa передана в секретариат и будет выполнена, карточку Студийный микрофон Rode NT2-A Вам вышлют в конце декабря.

Когда родятся новые Бергеры и Недведы...

Здравствуйте, дорогие сотрудники радио Прага!

Был удивлён слабой игрой сборной Чехии по футболу против России в прошлом месяце. Я прогнозировал победу нашей сборной, но не с таким счётом. К сожалению, ваша сборная переживает сейчас не лучшее время, но надеюсь "новые" Патрики Бергеры, Павлы Недведы, Карелы Поборски и Петры Чехи обязательно появятся. Совсем другой матч получился у Зенита. Славия владела преимуществом, но команду с берегов Невы выручал вратарь Лунёв, а ближе к концу победный гол забил Кокорин, который после скандала с драками, сейчас арестован полицией. А ещё ранее, ЦСКА в Пльзени вырвал драгоценное очко.

Также, помещаю, рапорт о приёме на частоте московского ретранслятора 738 кГц. и, КАК ВСЕГДА, ЖЕЛАЮ ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО! :)

Виктор Варзин

Отозвался и наш постоянный слушатель из числа радиолюбителей Анатолий Клепов.

С наилучшими пожеланиями из Москвы!

Сегодня понравилась передача о стартапах, котрые покоряют зарубежные рынки. Спасибо за передачу.

"Микулаш в Чехии – не главный по части обеспечения подарками"

Семья Кузнецовых поделилась впечатлениями от поездок в Чехию.

Здравствуйте, уважаемые сотрудники Радио Прага!

Кажется, что мы побывали в Праге и в Кутна Горе совсем недавно, хотя на самом деле это уже год. Очень впечатлила уютная атмосфера старинных городов и рождественских ярмарок и появление на улицах святого Николая с ангелочком и чертом. Нам повезло, что наш приезд совпал с этим праздником. Вообще-то хорошо, что наш Саша уже вышел из детсадовского возраста, а то и впрямь можно напугаться, когда видишь чертей, бряцающих цепями, а нам попались натуральные. Дело было вечером 5-го декабря. Узнали, что чехи называют угодника Николая Микулашем, но он у них не главный по части обеспечения подарками под елку. А главный – маленький только что родившийся Иисус, то есть Младенец Иисус. Откуда появилась эта традиция? И еще было бы интересно узнать, почему чехи выбрали для декабря название просинец?

Желаем вам хороших праздников и крепкого здоровья!

Семья Кузнецовых

Спасибо вам большое за рассказ и вопросы.

Св. Микулаш, он же св. Николай, начал одаривать ребятишек уже в VI веке, а появлением Младенца Иисуса в роли одаривающего детей в Рождество чехи и многие другие народы, среди которых укоренилась эта традиция, обязаны немецкому реформатору Мартину Лютеру.

«Лютер боролся против почитания святых и призывал верующих вернуться к корням, истокам христианской веры. Поэтому на смену дарам от св. Николая в семействе Лютеров пришли подарки от Младенца Иисуса,

– рассказал сотрудник отдела этнографии чешского Национального музея Ян Погунек.

Доказательства тому историки нашли и в домашней книге учета доходов и расходов семьи Лютеров. В 1536 году его жена Катарина Фон Бора, весьма рачительная хозяйка, еще вписала в графу рождественских расходов «подарки от Николая», а через десять лет, в 1546 году, в этой же графе можно уже найти вполне лаконичную запись «подарки от Христа».

В то время как св. Николай (Saint Nicholas) наведывается к детям 5 декабря и известен прежде всего в Нидерландах, Бельгии, Польше и Хорватии, в России ребятишек одаривает добрый Дедушка Мороз, а за океаном он преобразился в Санта Клауса и трудится в ночную смену, с 24 на 25 декабря.

Дело в том, что Лютер, зачинатель Реформации, который женился на бывшей, беглой монахине, и воспитывал своих детей в антикатолическом духе. Oн решил, что в его семье детей будут одаривать не в день почитания св. Николая, а в Сочельник, 24 декабря. Укрепление культа Mладенца Иисуса в Чехии пришлось на начало XIX века.

Многие наши слушатели в преддверии рождественских и новогодних праздников спрашивают, какие подарки чаще всего кладут под елку чехи детям и взрослым.

Под рождественской елочкой дети и взрослые чаще всего находят одежду, спортивные принадлежности, новинки смарт-электроники, интерактивные игрушки, книги, дроны, а в последнее время и цветы или цветочные композиции. Благодаря некоторым специализированным компаниям, цветы из Чехии доставляют по всему свету. Флористы сообщают, что чаще всего в Чехии в период Рождества самым большим спросом пользуются амариллис и орхидеи.