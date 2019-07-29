Письма доставленные и потерянные

В последние месяцы нам написали Дмитрий Елагин, Варзин Виктор, Анатолий Первых, Логинов Николай, Пивоваров Владимир, Василий Гуляев, Игорь Кольке, Валерия Бродяная. Всех вас сердечно благодарим и понимаем, что в летнее время сложно выкроить время для писем! Авторы некоторых посланий забывают, а возможно, не желают назвать свое имя – напомним в связи с этим, что на анонимные обращения мы не отвечаем.

Дмитрий Елагин пишет:

Добрый день!

Выяснил, что Почта в путинской России достигла новой степени деградации. Нищенские зарплаты на уровне выживания, люди бегут из этой гос. шарашки, как крысы. На моём участке снова нет постоянного почтальона. Женщина, которая на замене, обслуживает три участка в районе и физически не успевает. За последние две недели я получил три посылки, извещения почтальон не приносил. Я получил эти посылки, только потому что знал трек-номера, иначе-бы Почта отправила спустя месяц хранения посылки обратно (а возможно такие посылки разворовываются). Также я потребовал посмотреть письма на моё имя, мне нашли письма из Чехии, Японии и Южной Кореи.

А как в Чехии сейчас устроена система почтовой службы, насколько качественно она работает?

Спасибо за ваше письмо, Дмитрий. Нам очень жаль, что, как оказывается, на почту в России далеко не всегда можно положиться. По поводу вашего вопроса о Чешской почте, объем финансирования которой ее служащими в последние годы подвергался резкой критике, – в больших городах она работает исправно, поэтому причин для жалоб со стороны населения чаще всего не возникает. «Чешская почта» является дотационным объектом МВД.

Что касается сельской местности, разработан стратегический план упразднения в деревнях почтовых отделений либо преобразований стационарных отделений почтовой связи в передвижные. В ряде случаев в небольших населенных пунктах доставка почты будет производиться в киосках. Совсем недавно в Нижней палате парламента Чехии была одобрена новелла Закона о почтовой связи. Это позволит государству выплатить «Чешской почте» компенсацию, адекватную реальным расходам на предоставление общественных услуг — 1,5 млрд крон (около 60 млн евро). Дело в том, что прежде из госбюжета гарантировалась сумма в размере не более 500 миллионов крон в год за доставку почтой в будние дни всех отправлений на территории страны и обеспечение работы 3200 отделений почтовой связи, однако бюджетные средства не покрывали расходов, что могло повлиять на уровень предоставляемых услуг.

«Чешская почта» сохранит все 3200 отделений связи

Руководство почты сообщило, что убытки национального почтового оператора за последний год достигли свыше одного миллиарда крон. «Если бы не произошло изменений в структуре предоставления наших услуг, «Чешская почта» прекратила бы в ближайшие годы свое существование. Обещанные 1,5 млрд крон помогут почтальонам, за которых я заступаюсь с самого начала и буду заступаться и впредь», – так обрисовал ситуацию генеральный директор почты Роман Кнап. В итоге, почта обязалась сохранить 3200 точек обслуживания клиентов в Чешской Республике, однако изменить структуру территориальных отделений с тем, что некоторые из них преобразятся в самообслуживающие пункты. В настоящее время почта доставляет 45 миллионов посылок ежегодно и планирует увеличить их число до 60 млн.

Игорь Кольке пожелал нам хорошей слышимости передач – благодарим! Нашему слушателю из Москвы понравились передачи, связанные с фестивалем и музыкой Б. Сметаны:

Здравствуйте!

Вновь направляю в редакцию отчёты за прослушанные в июне программы (13 и 16 июня). Увлекательным был эфир, посвященный музыкальному фестивалю «Литомышль Сметаны» и небольшой рассказ о музыке чешского композитора Бедржика Сметаны. Эта передача создала тёплую атмосферу. Спасибо! В голове родилась идея как-нибудь посетить фестиваль и прекрасный город Литомышль и услышать и увидеть всё по-настоящему, простите за оборот.

Да, уважаемый Игорь, Литомышль действительно заслуживает внимания, и может подарить множество прекрасных впечатлений не только во время проведения этого летнего фестиваля, но и в другое время года.

Сокращение формата программ допустимо

Рапорт о приеме и ответ на викторину прислал Варзин Виктор из России, г. Коммунар.

Здравствуйте, уважаемые сотрудники Радио Прага!

Прослушал вашу очередную увлекательную передачу. К сожалению через интернет, а не через радиоприёмник. Не оставляю надежду услышать Вас вновь по радиоволнам. Составил на неё "интернет-рапорт". Буду рад, если подтвердите его QSL-карточкой. Передачи по-прежнему классные, а гости - интересные. Единственно, в деталях "интернет-прослушивания" указал, что раньше передачи длились около 30 минут, но сегодня только 21. Проблема загрузки ("битый" файл) или так и было задумано?

Касаемо прошедшего евровидения, посмотрел свои наброски - вот я бы Lake Malawi поставил 12 баллов. Мне песня понравилась. Не знаю, что там произошло с голосованием, к тому же перед евро ваших ребят причисляли к фаворитам. По крайней мере, на нашем тв так говорили.

Хорошего лета :) С уважением и 73!

Уважаемый Виктор, спасибо за интерес к нашим программам. По поводу формата передачи длиной в двадцать одну минуту, она действительно так и была задумана. На «Радио Прага» произошли некоторые изменения, что находит отражение и в допустимом сокращении продолжительности конкретных выпусков. По поводу чешской инди-поп-группы Lake Malawi из г. Тршинец, напомним, что на «Евровидении-2019», где ребята заняли одиннадцатое место, в их исполнении прозвучала песня «Friend of a Friend».

Анатолий Первых сообщил о получении QSL.

Здравствуйте, радио Прага.

Большое спасибо за Ваше письмо с QSL за апрель и за красивые открытки !!!Конечно жаль, что частоту 738.0 кГц закрыли. Для меня было интересней услышать Вашу станцию в эфире и с технической точки зрения тоже. Но увы и ах :) Буду рад получить от Вас QSL за прослушивание подкастов с Вашего сайта. Если можно, и открытки.

Бандероль вернулась из Турции с пометкой о невозможности вручения

Валерия Бродяная победила в майской викторине, и мы отправили ей приз в виде футболки. Она сообщила нам, что «подарочек так и не получила, уже скоро второй месяц закончится, а посылки с июня всё нет. У нас тут в Турции тоже почта всегда исправно ходила, а тут у меня такое в первый раз, очень жалко, что нет шанса отслеживать посылку».

Уважаемая Валерия!

после Вашего сообщения мы предполагали, что посылка затерялась в Турции, так как почта Чехии работает весьма исправно. После того как мы Вам ответили, бандероль, отправленная «Радио Прага» по указанному Вами адресу, вернулась в секретариат с пометкой о невозможности вручения посылки. То есть, она не была затеряна.

Секретариат «Радио Прага» вышлет Вам приз еще раз в конце июля, однако со своей стороны не имеет возможности отслеживать ситуацию с доставкой почты в Турции. Остается лишь надеяться, что наша повторная попытка увенчается успехом. Сообщите нам, пожалуйста, о получении бандероли.

Пивоваров Владимир из Боярки, Украины, по-дружески поделился с нами своими трудностями.

Здравствуйте уважаемые сотрудники русской редакции Радио Прага. Извините, что все реже и реже вам пишу. Не хочу оправдываться, наверно, старею. Может тяжелая физическая работа силы забирает. Так много раньше я не работал. Но жизнь ухудшается, и нужно как-то выживать. Не хотелось бы прерывать начатую в 2000 году традицию по коллекционированию ваших QSL-карточек. Посылаю вам подборку рапортов за первую половину 2019 году.

Что же, держитесь, уважаемый Владимир, и спасибо большое за подборку. Мы очень ценим, что Вы выкроили для этого время, и помним Вас бодрым, неунывающим и отзывчивым читателем. Очень хочется надеяться, что Вам также удастся найти время для необходимого отдыха и занятий любимым делом.

Андрей Кузнецов из Латвии прислал рапорты за 26-27 июня о приёме передачи Русской секции Радио Прага через вэб-вещание Радио Позитив (Грузия). Место приёма: г. Рига. Качество сигнала: чёткий и громкий.

Это нас очень радует, спасибо Вам за весточку!