Горячие темы нашей коронавирусной почты

Дорогие сотрудники радио Прага!

От всего сердца поздравляем вас и ваших близких с днём освобождения от фашизма! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над прекрасной Чехией! С уважением и любовью, семья радиослушателей Андриановых — Ирина, Елена и Владимир.

Русскую редакцию Радио Прага поздравляю с Пасхальными Праздниками!

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, радости и удачи! ХРИСТОС ВОСКРЕС! Виктор Галицкий, Каменец-Подольский, Украина

Мы получили несколько писем от Игоря Кольке из Москвы, который отмечает, что «Радио в сегодняшних реалиях, мне кажется, в выигрышной позиции. Спасибо, что остаётесь с нами на связи. Конечно же, в этом письме мои слова поддержки, пожелания здоровья всем сотрудникам радиостанции и слушателям».

Далее Игорь пишет: «Как известно, коронавирус поменял образ жизни многих людей на планете. Мы, как мне кажется, стали более внимательными к своему здоровью, к безопасности своего организма. Лично я уже более двух месяцев нахожусь в самоизоляции и работаю дистанционно. А вот прогулки на свежем воздухе, которые ВОЗ в период пандемии и рекомендует, и нет, а местные власти и вовсе запрещают, –некий камень преткновения, по моему мнению. Свежий воздух и минимальные физические действия очень важны для организма. От медицинских властей в России сейчас исходят сигналы, понемногу ослабляющие эпидемиологические правила. Очень хочется верить, что такие послабления и в дальнейшем будут реализованы властями. А как чехи относятся к вынужденным запретам со стороны властей и введённым в стране порядкам для борьбы с коронавирусом?»

Спасибо Вам, Игорь, за вопрос, волнующий сегодня многих. Как показал недавний опрос, касавшийся работы в условиях ЧП, введенного в Чехии в связи со вспышкой коронавируса, примерно треть чехов также работала или продолжает работать в удаленном режиме, еще около 30% чередует дистанционную работу с обычным режимом, оставшиеся остались дома — большинство по причине ухода за детьми. Надо сказать, что чехи отличались дисциплинированностью по части ношения охранных масок, а также солидарностью: многие стремились подключиться к их шитью и раздавали маски бесплатно. Эпидемилоги особенно опасались периода пасхальных праздников, так как люди уезжали за родственниками в другие районы, где общались в более широком кругу, однако их опасения не подтвердились, роста зараженных не произошло.

По мере ослабления эпидемии раздается все больше голосов, что можно уже обойтись и без масок, и с 25 мая масочный режим отменяется на улице при сохранении социальной дистанции 2 м. В помещении ношение масок остается обязательным. С 12 мая от ношения маски освобождены учащиеся при сдаче государственных и вступительных экзаменов, а также на занятиях по иностранному языку. Также снять маску могут пациенты и медики, если это необходимо для оказания медицинской помощи.

«Восточный блок более аккуратно соблюдает профилактические меры, поэтому эпидемиологическая ситуация здесь лучше»

При этом по этому поводу спорят и сами специалисты. Не далее как в среду, 13 мая, главврач Mammacentr Мирослава Сковайсова обрушилась в программе «Pro a proti» «Чешского Радио» с критикой, касающейся данных требований:

«Я не сомневалась в необходимости ношения масок в первоначальном хаосе... Однако теперь мы пребываем в «масочной агонии», снять маски мы могли уже после Пасхи. Их ношение является неспортивным, нечестным, тельным и не дает положительного эффекта», – отметила Мирослава Сковайсова, с мнением которой не согласен координатор эпидемиологической группз Минздрава Растислав Мадяр. Он указывает на тот факт, что «Восточный блок стремится более аккуратно соблюдать профилактические меры, поэтому эпидемиологическая ситуация здесь лучше. Mы все с удовольствием избавились бы от масок, однако пока есть предпосылки полагать, что они имеют какой-то противоэпидемиологический эффект, было бы большим упущением ускорить снятие этой меры», и предлагает сравнить ситуацию, например, в Польше, Венгрии и Словакии с ситуацией в Германии.

Раздумьями о наболевшем, а именно о тяжелой участи Донбасского края, который «кишит биологическим планктоном, выживающим в драматически замедленной рутинной жизни без эмоций радости. Тянет огромный регион лямку затянувшейся безнадежности некоего заданного эксперимента. По наблюдению на вероятную продолжительность своей живучести», с «Радио Прага» в последнее время несколько раз поделилась жительница Донецка Людмила Марава, написавшая «Верится, человечнее стал мир, озабоченный противостоянием бацилле короновирусной. В моей жизни — всё по-прежнему. Главное — не сломилась в жерновах исторического разлома. Хорошего дня!»

«Донецкое бытие мучительно ясно напоминает существование обезличенной толпы на Богом забытой земле»

Не имея возможности опубликовать целый очерк, названный Л. Маравой «Попэлюшкы» (укр. «Золушки»), приведем отрывок.

«...по-прежнему, десятилетия пустозвонной болтовни!, маячит позорным бельмом, в самом центре Донецка, гранитный камень. С надписью — напоминанием о том, как будет на его месте построен памятник женщинам-шахтёркам. Своими руками восстанавливавшими шахты Донбасса, после Второй vировой войны. И доведшими – работали женщины в шахтных подземельях, батрачили за мужиков – послевоенную добычу угля до предвоенных показателей. И откровенный, 75 лет после той войны, цинизм забытья об этом. Как исчезнувший, с глаз долой, огромный корабль, плывший, действительно, в грядущее. И севший на мель. Безнадёжно погрузившись в сыпучий песок забвения. Теперь – навсегда. Кораблекрушение. В кипящем жаре ежедневного кровопролития. В городе, разорвавшемся на части, между которыми – обвал человеческого отчуждения. Противостояние жизни разлагающейся и жизни зарождающейся, в схватках зверского насилия. В канун 75-летия Победы. Всё или ничто.

Как и убогость жизни местного одинокого старика. Оказавшимся одним из тех, кто бросали в 1945 году фашистские знамёна к стенам Кремля, во время первого парада Победы. В Москве. Не осталось свободного места на его, дедовском пиджаке, так много получил он боевых наград. И обшарпанная, скулящая нищетой квартира Донецкого блокадника. Как музейное наглядное пособие, имитирующее-воссоздающее человеческое жильё, из времён выживания Донбасской старости, в XXI веке. Ощущается это как спекуляция на вечных человеческих ценностях. По кругу, начиная с изощренного лукавства “понимания” беды ближнего своего. И когда вспоминают об издранных немногих, забытых и ущербных, когда приходит время состряпать ролик для чьего-то насущного пиара.

...история идёт по кругу. Выпал из обоймы многонационального единства братский народ Донбасса. И предчувствие ненужности фальшивых лозунгов, тянется оно с 2015 года, себя оправдало. А бытие Донецкое, странно-блокадное, стало мучительно ясно напоминать существование обезличенной толпы на Богом забытой земле. Да не исправить уже свершившееся зло. Разве что, поразмыслить, пристально вглядываясь в его злотворимую сущность. Которая не собирается, пока, никак, восвояси».

«Какой смысл несет дизайн памятника солдатам РОА?»

Андрей Тюльпанов задал Радио Прага вопрос, касающийся установления мемориальной доски солдатам РОА в Праге –Ржепорые и смысла дизайна этого памятника.

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«Здравствуйте!

У меня есть несколько версий:

- результат был незначительный, но мы это высоко превозносим;

- нас спасали от немецких оккупантов русские солдаты в немецкой форме, мы это высоко ценим, но не обращайте внимания.

- за Т-34 под немецкой каской Россия на меня обидится и отравит, а тут она увидит, что танк маленький и отравит меня не больно;

- большая часть денег, которые выделил муниципалитет на памятник, были потрачены на патриотическое творчество (Темный Козел, сливовица, походы на Хуситска, ужины в Еска), осталось только на столб с игрушкой;

А у Вас какие предположения? С уважением, Андрей Тюльпанов

Уважаемый Андрей, в данном случае объяснение арт-объекту чешского скульптора, известного своими провокационными произведениями далеко за пределами Чехии, дал староста района Ржепорые, где он установлен, Павел Новотны. С ним Русская служба Radio Prague Int. связалась по телефону:

«В Ржепорые «поработал» наш известный скульптор Давид Черны, который разместил в дополнение к мемориальной доске одно довольно неоднозначное произведение искусства, которое нам, впрочем, понравилось. Для нас было честью, что пан Черны выбрал именно наш район. Это – остроумное произведение, которое передает противоречивые чувства мастера. Очевидно, что он был впечатлен тем, что Прагу освобождали солдаты, одетые в мундиры вермахта, оттого на танке и помещена нацистская каска. Кто знает Черны, того его новое произведение искусства не удивит».

Подробнее с данной темой Вы можете ознакомиться, также прочитав наш материал https://www.radio.cz/ru/rubrika/tema/v-prage-ustanovlena-pamyatnaya-doska-vlasovcam-

«Вы плюнули в лицо всем жителям России!»

Алексей Птицын пишет:

«Всем известно, что в двух европейских странах (Италии и Сербии) в настоящее время с коронавирусом борются русские военные вирусологи. Но мало кто знает, что среди этих специалистов работает капитан Иван Конев, тезка и дальний родственник маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. В настоящее время он занимается дезинфекцией итальянских лечебно-оздоровительных учреждений с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Говоря простым языком — очищает различные санатории и дома престарелых, где умерших от коронавируса было больше всего.

Тем временем в другой европейской стране, которая также, как и Италия с Сербией, охвачена страшной болезнью, происходят странные вещи. Глава района Прага-6 О. Коларж добился демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Вместо того, чтобы как все здравые силы бороться с коронавирусом, Ондржей Коларж борется с памятью о подвиге советских воинов. И это в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне!

Капитан Иван Конев — на самом деле собирательный образ, и вовсе не правнук маршала. Но это не отменяет тот факт, что все вирусологи, которые сейчас воют за рубежом с коварным вирусом, потомки великого полководца Ивана Степановича Конева. И осквернив его памятник, вы плюнули в лицо им, да и всем жителям России».

Уважаемый Алексей! Усилия медиков и вирусологов, в том числе российских, бесспорно, заслуживают самой глубокой благодарности. Что касается освещения темы памятника И. Коневу, обсуждение которой продолжается уже несколько месяцев, то мы посвятили ей целый ряд статей и продолжаем отслеживать ситуацию. Мы лично никому в лицо «не плевали», как и не имели отношения ни к водружению, ни к демонтажу какого-либо памятника.

Radio Prague Int. стремится предоставить слово всем сторонам спора

В целом хотим отметить, что в адрес программ и авторов Русской службы Radio Prague Int. из-за «войны памятников» нередко поступают оскорбительные комментарии, авторы которых, в том числе анонимные, прямо либо косвенно обвиняют редакторов в предвзятом отношении к теме. Мы понимаем, что подобного рода события вызывают противоречивые отзывы среди наших слушателей, однако дистанцируемся от обвинений такого характера.

Являясь общественным радио, мы, со своей стороны стремимся предоставить слово всем сторонам спора, а также разным историкам и исследователям. Вынуждены в очередной раз напомнить — Radio Prague Int. не является ициатором событий, а лишь зеркалом, отражающим таковые и атмосферу в обществе в целом.

Слушательница Ольга, по всей видимости, из Петрозаводска, забывшая указать свою фамилию, пишет: «Здравствуйте, пока российские СМИ оглашают снос памятника маршалу Коневу в Чехии, в России местные власти тоже беззаконно сносят памятники и вырубают парковые зоны для расчистки территории для постройки».