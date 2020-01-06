Час новогодней почты. Перекрестная пересадка донорской почки и бесплатные детсады

Спасибо большое всем, кто интересуется передачами «Радио Прага» и нашел возможность поделиться с нами конкретными деталями, имеющими непосредственное отношение к нашей программе.

Свой отзыв прислал Игорь Кольке, отметивший, что

«завершающийся год был и хорош и плох по-своему. Досадно, что Radio Prague International прекратило вещание на средневолновой частоте 738 кГц в Москве, приятно, что Вы остаётесь в Интернете на русском языке и продолжаете подготовку передач. Спасибо большое всему коллективу Radio Prague International, что ещё один год радовали нас.

С праздником! Надеюсь услышать вас в 2020-м и буду стараться как можно чаще писать в Прагу. Огромное спасибо за атмосферу предрождественской Чехии. Прозвучавшие рубрики было интересно слушать. Вспомнил свою прошлогоднюю поездку в декабрьский Брно, дышавший в те дни предрождественским духом, украшенный и весёлый.

Спасти как можно больше пациентов, страдающих от отказа почки. Врачи Чехии и Израиля провели первую перекрестную пересадку

В декабре мы сообщали о первой перекрестной трансплантации почек, проведенной врачами пражского Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) и двух больниц Израиля. Для Чехии это первая парная операция, проведенная в рамках сотрудничества с коллегами из страны вне Европы, для Израиля вообще первая трансплантация от живого донора в рамках международного сотрудничества.

Парные трансплантации применяются в тех случаях, когда трансплантат от родственного донора не подходит пациенту, например, из-за другой группы крови, однако может был пересажен от живого донора другому реципиенту. Чехия таким образом сотрудничает с 2016 года с Австрией, и в 2019 году заключила аналогичный договор с Израилем.

Ряд наших читателей интересуется, о каких израильских больницах шла речь?

С израильской стороны к перекрестной пересадке почек были привлечены такие больницы как Beilinson и Hadasa.

«У шестерых пациентов, троих в Чехии и троих в Израиле, нашлись родственники, готовые стать донорами, однако между ними не было совместимости, поэтому последние были включены в программу по международному обмену почками от живых доноров. Данные потенциальных кандидатов из Чехии и Израиля в октябре тестировались с помощью специализированной компьютерной программы, и была обнаружена тканевая совместимость у шести пар, позволяющая сделать пересадку шести людям», сообщил главврач Kлиники трансплантационной хирургии IKEM Иржи Фронек, проводивший эти операции в Чехии.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом.

Желаю здоровья,счастья и успехов.

Пусть в наступающем году исполнятся все ваши мечты!

Желаю мира,спокойствия и благополучия.

С наилучшими пожеланиями из Москвы!

Ваш слушатель Сергей Нифонтов

Спасибо за интересные и познавательные передачи о Чехии!

Спасибо за прогулку по Праге. Сегодня была интересная передача.

С уважением! Анатолий Клепов.

Дорогие сотрудники радио Прага,

С Рождеством и Наступающим Новым Годом!)

Чешские Рождественские песни сегодняшней передаче очень красивые! :)

Звезда зажглась на темном небе,

На землю вечер опустился,

И в Рождество волшебным светом

Весь мир огромный озарился…

Здоровья, счастья! С Рождеством!

Пусть жизнь наполнится добром!

Варзин Виктор

Уважаемая редакция Радио Прага!

Поздравляю с наступающим 2020 годом. Желаю удачи и новых вызовов для вашего коллектива. Творческих успехов и интересных передач в 2020 году.

С уважением, Пивоваров Владимир

Своими впечатлениями о прослушанных программах (а недавно и радостью в связи с победой в ноябрьской викторине) с нами часто делится Кирилл Сосновский из России. Сердечно благодарим!

Я очень рад, что сегодня получил две QSL-карточки. Карточки с изображением Тройского моста и смотровой башни очень мне понравились. Большое вам спасибо, что подтвердили мои рапорты. Поздраляю с Новым годом! Желаю достижения всех целей, исполнения всех желаний,оправдания всех надежд,приобретения всего важного,осуществления всего хорошего. Также хочу заверить вас, что в будущем 2020 году буду оставаться постоянным слушателем передач русской службы.

Упразднение таможенных барьеров между Чехословакией и западными странами

Мне понравился сюжет, посвящённый тридцатой годовщине, связанной со снятием таможенных барьеров между Чехословакией и западными странами. Открытие границ, как мне представляется, является главным достижением Бархатной революции. Если говорить о границе между Австрией и Чехословакией, то, как известно, она была образована согласно Сен-Жерменскому мирному договору от 1919 года. Конечно, главным результатом Сен-Жерменского договора было включение Подкарпатской Руси в состав Чехословакии, но не менее важным было и установление западной границы с Австрией, которая создавалась на основе территориально-административного деления Австро-Венгерской империи. Между двумя республиками было образовано два пограничных перехода – это упомянутый в сюжете переход Петржалка-Берг и менее известный переход Яровце-Китезее (Копчаны).

Конечно, были и свои трудности связанные с делимитацией границы в области Валтице. Необходимость в обоих переходах отпала с момента вступления Чешской Республики в Шенгенскую зону. В особых случаях, связанных с проведением масштабных мероприятий, пограничный контроль периодически возобновлялся. Так, например, было в 2008 году, во время проведения в Австрии ЧЕ по футболу.

Кириллу Сосновскому также понравился сюжет, посвящённый осуждению бывших государственных служащих ЧССР. «Я считаю что у этих трагических событий, которые оцениваются неоднозначно в современной Чехии, нет срока давности. Эти события также раскрывают ранее неизвестные мне факты о Чехословацкой пограничной службе. Спасибо вам, что делитесь такими интересными материалами.

100-летие основания Чехословацкой гуситской церкви

В передаче от 04.12.2019 мне понравился новостной выпуск. В первую очередь, новость, связанная со столетним юбилеем Чехословацкой гуситской церкви, и новость о новом железнодорожном маршруте Прага-Брест. Чехословацкая гуситская церковь в наши дни является частью прошлого, связанного с межвоенной Чехословакией. Как известно, у первого чехословацкаго президента Т.Г.Масарика были сложные отношения с Ватиканом, и поэтому было принято решение на государственном уровне создать собственную национальную церковь.

Созданию церкви предшествовали события XIX века, которые выражались в борьбе за право проводить богослужение на чешском языке. Чехословацкую гуситскую церковь можно назвать истинно чешской церковью, ведь территория, на которую распространялась юрисдикция церкви, в основном включала земли с преобладающим чешским населением.

Бесплатные детские сады в Чехии

В последние месяцы одним из типичных из задаваемых нашими слушателями стал вопрос, касающийся посещения детьми дошкольных образовательных учреждений. Поэтому ответим на него в рамках нашей рубрики.

Прошу прощения за беспокойство, но у меня есть один вопрос: это правда, что государственные детские сады в Чехии бесплатны? А для кого? Какие-то взносы на поступление или на питание вносить нужно? С уважением, Катя

Ежемесячная плата за посещение детских садов, а также за питание (в данном случае сумма зависит от возраста ребенка) взимается за детей с 3-х и до 5-ти лет. Последний год в детском саду перед поступлением в школу – обязательный для посещения, и плата за него в государственных дошкольных учреждениях не вносится. Взимается только оплата за питание.