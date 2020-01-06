Час новогодней почты. Перекрестная пересадка донорской почки и бесплатные детсады

Рапорты, ответы на вопросы месяца и викторины, поздравления с праздниками, как и свои вопросы в ноябре и декабре по традиционной и электронной почте нам прислали И.Кольке, К. Сосновский, В. Гуляев, С. Нифонтов, А. Клепов, А. Кузнецов, Н. Логинов, A. Касаткин, А.Головихин, М. Прокеш, семья радиослушателей Андриановых и многие другие. Сегодня мы ответим на вопросы o первой перекрестной пересадкe почки шести пациентам, которая состоялась между Чехией и Израилем в декабре, и бесплатных детсадах.
Спасибо большое всем, кто интересуется передачами «Радио Прага» и нашел возможность поделиться с нами конкретными деталями, имеющими непосредственное отношение к нашей программе.
Свой отзыв прислал Игорь Кольке, отметивший, что
«завершающийся год был и хорош и плох по-своему. Досадно, что Radio Prague International прекратило вещание на средневолновой частоте 738 кГц в Москве, приятно, что Вы остаётесь в Интернете на русском языке и продолжаете подготовку передач. Спасибо большое всему коллективу Radio Prague International, что ещё один год радовали нас.
С праздником! Надеюсь услышать вас в 2020-м и буду стараться как можно чаще писать в Прагу. Огромное спасибо за атмосферу предрождественской Чехии. Прозвучавшие рубрики было интересно слушать. Вспомнил свою прошлогоднюю поездку в декабрьский Брно, дышавший в те дни предрождественским духом, украшенный и весёлый.
В декабре мы сообщали о первой перекрестной трансплантации почек, проведенной врачами пражского Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM) и двух больниц Израиля. Для Чехии это первая парная операция, проведенная в рамках сотрудничества с коллегами из страны вне Европы, для Израиля вообще первая трансплантация от живого донора в рамках международного сотрудничества.
Парные трансплантации применяются в тех случаях, когда трансплантат от родственного донора не подходит пациенту, например, из-за другой группы крови, однако может был пересажен от живого донора другому реципиенту. Чехия таким образом сотрудничает с 2016 года с Австрией, и в 2019 году заключила аналогичный договор с Израилем.
Ряд наших читателей интересуется, о каких израильских больницах шла речь?
С израильской стороны к перекрестной пересадке почек были привлечены такие больницы как Beilinson и Hadasa.
«У шестерых пациентов, троих в Чехии и троих в Израиле, нашлись родственники, готовые стать донорами, однако между ними не было совместимости, поэтому последние были включены в программу по международному обмену почками от живых доноров. Данные потенциальных кандидатов из Чехии и Израиля в октябре тестировались с помощью специализированной компьютерной программы, и была обнаружена тканевая совместимость у шести пар, позволяющая сделать пересадку шести людям», сообщил главврач Kлиники трансплантационной хирургии IKEM Иржи Фронек, проводивший эти операции в Чехии.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Желаю здоровья,счастья и успехов.
Пусть в наступающем году исполнятся все ваши мечты!
Желаю мира,спокойствия и благополучия.
С наилучшими пожеланиями из Москвы!
Ваш слушатель Сергей Нифонтов
Спасибо за интересные и познавательные передачи о Чехии!
Спасибо за прогулку по Праге. Сегодня была интересная передача.
Дорогие сотрудники радио Прага,
С Рождеством и Наступающим Новым Годом!)
Чешские Рождественские песни сегодняшней передаче очень красивые! :)
Звезда зажглась на темном небе,
На землю вечер опустился,
И в Рождество волшебным светом
Весь мир огромный озарился…
Здоровья, счастья! С Рождеством!
Пусть жизнь наполнится добром!
Варзин Виктор
Уважаемая редакция Радио Прага!
Поздравляю с наступающим 2020 годом. Желаю удачи и новых вызовов для вашего коллектива. Творческих успехов и интересных передач в 2020 году.
С уважением, Пивоваров Владимир
Своими впечатлениями о прослушанных программах (а недавно и радостью в связи с победой в ноябрьской викторине) с нами часто делится Кирилл Сосновский из России. Сердечно благодарим!
Я очень рад, что сегодня получил две QSL-карточки. Карточки с изображением Тройского моста и смотровой башни очень мне понравились. Большое вам спасибо, что подтвердили мои рапорты. Поздраляю с Новым годом! Желаю достижения всех целей, исполнения всех желаний,оправдания всех надежд,приобретения всего важного,осуществления всего хорошего. Также хочу заверить вас, что в будущем 2020 году буду оставаться постоянным слушателем передач русской службы.
Мне понравился сюжет, посвящённый тридцатой годовщине, связанной со снятием таможенных барьеров между Чехословакией и западными странами. Открытие границ, как мне представляется, является главным достижением Бархатной революции. Если говорить о границе между Австрией и Чехословакией, то, как известно, она была образована согласно Сен-Жерменскому мирному договору от 1919 года. Конечно, главным результатом Сен-Жерменского договора было включение Подкарпатской Руси в состав Чехословакии, но не менее важным было и установление западной границы с Австрией, которая создавалась на основе территориально-административного деления Австро-Венгерской империи. Между двумя республиками было образовано два пограничных перехода – это упомянутый в сюжете переход Петржалка-Берг и менее известный переход Яровце-Китезее (Копчаны).
Конечно, были и свои трудности связанные с делимитацией границы в области Валтице. Необходимость в обоих переходах отпала с момента вступления Чешской Республики в Шенгенскую зону. В особых случаях, связанных с проведением масштабных мероприятий, пограничный контроль периодически возобновлялся. Так, например, было в 2008 году, во время проведения в Австрии ЧЕ по футболу.
Кириллу Сосновскому также понравился сюжет, посвящённый осуждению бывших государственных служащих ЧССР. «Я считаю что у этих трагических событий, которые оцениваются неоднозначно в современной Чехии, нет срока давности. Эти события также раскрывают ранее неизвестные мне факты о Чехословацкой пограничной службе. Спасибо вам, что делитесь такими интересными материалами.
В передаче от 04.12.2019 мне понравился новостной выпуск. В первую очередь, новость, связанная со столетним юбилеем Чехословацкой гуситской церкви, и новость о новом железнодорожном маршруте Прага-Брест. Чехословацкая гуситская церковь в наши дни является частью прошлого, связанного с межвоенной Чехословакией. Как известно, у первого чехословацкаго президента Т.Г.Масарика были сложные отношения с Ватиканом, и поэтому было принято решение на государственном уровне создать собственную национальную церковь.
Созданию церкви предшествовали события XIX века, которые выражались в борьбе за право проводить богослужение на чешском языке. Чехословацкую гуситскую церковь можно назвать истинно чешской церковью, ведь территория, на которую распространялась юрисдикция церкви, в основном включала земли с преобладающим чешским населением.
В последние месяцы одним из типичных из задаваемых нашими слушателями стал вопрос, касающийся посещения детьми дошкольных образовательных учреждений. Поэтому ответим на него в рамках нашей рубрики.
Прошу прощения за беспокойство, но у меня есть один вопрос: это правда, что государственные детские сады в Чехии бесплатны? А для кого? Какие-то взносы на поступление или на питание вносить нужно? С уважением, Катя
Ежемесячная плата за посещение детских садов, а также за питание (в данном случае сумма зависит от возраста ребенка) взимается за детей с 3-х и до 5-ти лет. Последний год в детском саду перед поступлением в школу – обязательный для посещения, и плата за него в государственных дошкольных учреждениях не вносится. Взимается только оплата за питание.