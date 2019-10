«Готт не проиграл в поединке с дьяволом»

Дмитрий Балыкин:

Здравствуйте, друзья! Хочу выразить соболезнования чешскому народу в связи с кончиной великого певца Карела Готта. Голос маэстро я хорошо запомнил еще в раннем детстве благодаря программам советского телевидения. В 2005г., будучи в Праге, приобрел его компакт-диск с лучшими песнями, потому что просто не мог представить себе, что уеду, не купив что-нибудь из его альбомов. Очень грустно, что такие великие люди уходят от нас. Пусть земля ему будет пухом.

Кольке Игорь из Улан-Удэ пожелал хорошей слышимости наших передач и сообщил, что

«С горечью узнал об утрате чешского певца и кумира миллионов Карела Готта. Пусть и молодой, но я знаю сразу несколько его песен. Пусть земля ему будет пухом, а память о нем вечной».

О Карловых Варах, Брежневе и Готте

Некоторые из тех, кто поделился с нами тем, что огорчен кончиной незаурядного певца, интересовались, насколько объективной или однозначной в Чехии была реакция на, цитируем, «компромиссы Готта с совестью» и «промахи, которые он совершал, желая угодить властям», а также в каком духе писали и говорили о нем на разных площадках и в СМИ, стали ли известны новые факты его биографии.

Надо сказать, что эта тема в связи с уходом Готта из жизни горячо обсуждалась и еще обсуждается в СМИ, блогах, дискуссиях самого разного рода и уровня. В качестве примера приведем несколько разных по содержанию и духу откликов. Автор статьи в издании Кrajske listy с ироничным названием «Как нам батюшка Брежнев спас божественного Карла и Карловы Вары. Вот такие парадоксы» (Jak nám báťuška Brežněv zachránil božského Káju i Karlovy Vary. To jsou ale paradoxy) сообщает, что Карел Готт признался – Карловы Вары являются одним из самых любимых им мест. Будучи студентом всего лишь первого курса музыкального училища, в начале своей карьеры в 1959 году, он месяц выступал в местном баре Florentina, хорошо известном посетителям прославленного Гранд-отеля - сегодня это Grandhotel Pupp. В те времена гостиница называлась Grandhotel Moskva, возможно поэтому биографы певца сейчас об этом предпочитают не упоминать, предполагает автор статьи. В Карловых Варах Готт оказался и в ходе съемок фильма Hvězda padá vzhůru («Звезда падает вверх») 1974 года, где он сыграл роль страконицкого маляра Шванды. На этом же курорте певец неоднократно принимал участие в закрытых концертах для своих поклонников, приехавших из Германии.

Последний карловарский концерт «чешского соловья» состоялся в октябре 2014 года в отеле Thermal, где ему аплодировали русскоязычные и немецкие поклонники. Вблизи Карловых Вар Готт организовал и последний свой вечер по случаю 80-летнего юбилея. В интервью газете певец сообщил, что «Карловым Варам фактически угрожала ликвидация из-за наличия в тех местах богатых залежей угля, однако, к счастью, в дело вмешался Брежнев, который, как и многие из российских гостей, начиная Петром Первым, полюбил этот город и здесь лечился. Поэтому добыча угля была разрешена лишь за пределами города.

Откуда об этом Готт узнал? В 1980-е годы он нередко выступал вместе с чешскими и советскими исполнителями на «Днях русской и советской культуры», в рамках которых проходили и увеселительные вечеринки. На них обсуждались самые разные темы, не подлежащие опубликованию.

«Немногим известно и то, что Брежнев вмешался в судьбу Готта. Певец рассказал нескольким журналистам о том, что обещание не наказывать его за попытку эмигрировать в 1971 году в Германию, данное ему президентом Гусаком, было связано именно с предостережением со стороны Брежнева. Генсек ЦК КПСС осознавал, что Готт популярен в СССР так же, как и в Чехословакии, поэтому эмиграция поп-звезды на Запад принесла бы партийным товарищам немалые проблемы», сообщается в упомянутой газете.

Поместить феномен на чашу весов истории непросто

«Готт не проиграл в поединке с дьяволом» (Gott s ďáblem neprohrál), констатирует бывший член Plastic People of the Universe Ян Шнайдер, подписавший программный документ правозащитного и диссидентского движения «Хартия 77», и продолжает в своей статье:

«Смерть К. Готта, как и следовало ожидать, вызовет преогромное множество реакций, от по-человечески трогательных по замечания безапелляционно–партийного характера. Во многих из них слишком часто прибегают к термину «легенда», однако это слово сочетается с именем Готта вполне естественно. Однако если мы хотим кого-то критиковать, прежде всего следовало бы взвесить, что же хорошего мы могли бы о нем написать. И наоборот. Это касается также Карела Готта, хотя достойно осознать все, что связано с легендой, отдав ей все должное, непросто»

Как и 99% чехов, открыто против режима не протестовал

По мнению Шнайдера, наиболее близок пониманию сущности такого феномена как Готт журналист Збынек Петрачек, написавший о маэстро в Lidové noviny еще в июле 2009 г. следующее:

«Он оказал финансовую поддержку Яну Немецу и Павлу Ландовскому (в самое трудное для них время: режиссеру Немецу запретили снимать после 1968 г., актеру Ландовскому – играть в 1970-е, оба оказались без средств к существованию - прим.), заступился за певицу Марту Кубишову (опальную), отказался критиковать демонстрантов в период «Палахиады» в память о Палахе, публично подал Милану Главсе, легенде «пластиков» (группы The Plastic People of the Universe). Однако при всем этом, сохраняя невозмутимое спокойствие, открыто против режима не протестовал, как и 99% его соотечественников. Подписал Антихартию (коммунистический манифест, осуждавший деятельность диссидентов), но мог послать ее ко всем чертям, отказался подписать манифест «Две тысячи слов» Л. Вацулика, хотя при этом он бы ничем не рисковал. Карел Готт не провоцирует, не морализирует, сохраняет свой профессионализм».

Aнатолий Первых из села Хрущевка, России отметил:

О Подкарпатской Руси

Кирилл Сосновский из России, г. Гуково, пишет;

Спасибо за интересный рассказ о сложных политических и культурных процессах, связанных с включением Подкарпатской Руси в состав первой Чехословацкой республики. Затрагивая фильмографию, посвящённую непростой жизни русин помимо указанного фильма под названием "Песнь о Подкарпатской Руси" от себя хочется добавить фильм, снятый в 1933 году по сценарию видного чешского писателя и общественного деятеля межвоенного периода Ивана Ольбрахта, под названием "Маричка-неверница". Фильм показывает жизнь и быт русинов лесорубов на фоне замечательной карпатской природы. В картине также показаны все социальные слои общества Подкарпатской Руси, помимо государство образующего народа русинов, это евреи и венгры.

Об акте самоссожения в 2003 году

Весточку нам отправил и Алексей Федоров из Москвы.

Очень рад, что появилась чешская карта Архипелага ГУЛАГ, о которой вы рассказали, и что молодым чехам небезразлична судьба их соотечественников, ставших жертвами репрессий во времена Сталина. Потому что в самой России, как показали исследования, половина граждан считают, что репрессии были в какой-то мере оправданными и мало посвящены в то, какие выдающиеся личности пострадали от них. Вы периодически также напоминаете о личности Яна Палаха, который совершил акт самоссожения и протестовал так против советской оккупации. Я также слышал, что в 2000-е годы один молодой человек повторил акт самоссожения на главной площади Праги, где сейчас находится памятник Палаху. Не помню, как его звали. Но ведь было уже время свободы, против чего он протестовал?

Лауреат Нобелевской премии посвятит Адамецу пьесу

Спасибо вам за отзыв и за вопрос, уважаемый Алексей,

19-летнего молодого человека, который решил в 2003 году таким образом покончить с собой, звали Зденек Адамец. По словам директора средней школы, где он учился, Зденек был одним из лучших учеников. Он действительно выбрал местом своей смерти Вацлавскую площадь – вблизи Национального музея и памятника Яну Палаху и Яну Зайицу, и вскоре после происшедшего здесь стали появляться цветы.

Он облил себя бензином и поджег. Несмотря на почти незамедлительную помощь полицейских, прохожих и врачей, по дороге в больницу Адамец скончался. В первом своем письме, где он прощается с семьей, причиной ухода из жизни названы личные проблемы. Как выяснилось позже, против него было возбуждено уголовное дело, якобы в связи с подстрекательством. Речь шла об опубликовании страниц в интернете, в которых описывались преступления так называемых даркеров. Об этом сообщилзамначальника полиции г. Пелгржимов.

Деятельность даркеров (от английского слова «dark» - тьма) была направлена на разъединение контактов на столбах высоковольтных линий электропередачи, в итоге происходило отключение трансформаторов на несколько часов. По данным полиции, инструкции в Интернете повлекли за собой сбой подачи электричества в Оставской области, что поставило под угрозу жизнь многих людей. Полиция называет деятельность даркеров, которая является чисто чешским изобретением, террористической. Кроме письма, был найден текст. Адамец, скорее всего, опубликовал еще до самоубийства в Сети. В нем он сообщает, что к проявлению протеста, названному «Факел 2003», его побудило неприятие происходящего в целом мире зла, и пишет о конкретных причинах личного кризиса:

- Все закончилось в 2002 - 2003 гг., когда меня какая-то террористическая организация использовала для создания страниц в Интернете; члены этой организации недостижимы. Их розыск приведет к моему компьютеру. Адамецу, как считали некоторые из экспертов, учитывая то, что он не был судим в прошлом, не грозило строгое наказание. Разбирательство, возможно, завершилось бы для него получением условного срока или могло быть классифицировано как проступок.

Неспособность противостоять окружающему миру?

Как оценивал происшедшее в 2003-м пражский психиатр Ян Цимицкий?

- Я обеспокоен тем, что в последнее время появились молодые люди, которые связывают свои позиции и намерения совершить самоубийство с неспособностью противостоять окружающему миру. Как будто они смирились с тем, что этот мир, в действительности, совершенно иной, чем они себе представляли, и не способны вынести давление, которое на них данная реальность оказывает.

Австрийский писатель, драматург и лауреат Нобелевской премии за литературу 2019 года Петер Хандке планирует написать пьесу, посвященную Адамецу. Об этом Хандке информировал в интервью журналу News. Премьера пьесы запланирована на Зальцбургском фестивале в 2020 году. Самоубийство Адамеца Хандке считает протестом против могущества денег и влиятельных лиц.

Интересно то, что Хандке обращается к этой неоднозначной фигуре не впервые; Адамецу он посвятил одну главу в своем романе Die Obstdiebin, вышедшем в свет в 2017 г. К чешской или, вернее, моравской теме австрийский автор и сценарист "Неба над Берлином" обратился также в своей «Ночи в Моравии», о которой в 2008 г. говорили как о претенденте на звание лучшего немецкоязычного романа.