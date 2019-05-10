Дональд Туск в Праге и переход Чехии на евро

MLADÁ FRONTA DNES

8 мая Прагу посетил председатель Европейского совета Дональд Туск. С премьер-министром Чехии Андреем Бабишем он встретился за рабочим завтраком. Кратко тему переговоров можно сформулировать так: безопасность, экономика и стратегия Евросоюза на период до 2024 года. Также чешский и европейский лидеры обсудили миграционный кризис и проблему засухи. В целом, встреча Андрея Бабиша и Дональда Туска стала своего рода «репетицией» неформального саммита в румынском городе Сибиу, где 9 и 10 мая встретились лидеры двадцати семи стран ЕС.

Андрей Бабиш и Дональд Туск не оставили без внимания вопрос, решения которого долго добивались страны Вышеградской четверки, – Европарламент проголосовал за введение обязательного единого качества во всех странах – как в Западной, так и в Восточной Европе – товаров, продающихся под одной маркой.

Поднимались и острые вопросы – Андрей Бабиш считает, что Чешская Республика сама должна определять, куда направит деньги, полученные из фондов Евросоюза. Эту мысль премьер подчеркнул и в итоговой пресс-конференции. Дональд Туск, который выступал перед журналистами на чешском языке, напомнил слова первого президента Чешской республики: «Вацлав Гавел говорил, что в Европе свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Он очень точно сформулировал, что это значит – быть европейцем».

Е15

В 2018 году Чехия полностью выполнила условия перехода на евро, однако Минфин и Нацбанк рекомендуют воздержаться от вступления в еврозону.

Недавно экономическое издание E15 провело опрос среди предпринимателей. Общий знаменатель оказался следующим: Чехии следует стать частью еврозоны, однако делать это нужно в подходящий момент.

Владелец фабрики Koh-i-noor Вратислав Бржиза, отвечая на вопрос Е15, заявил, что сейчас время уже упущено: «Это нужно было делать в тот момент, когда на евро переходили наши соседи словаки. Сегодня – другое время, и с введением евро я бы подождал, пока не сложится другая ситуация».

Глава Союза торговли и туризма Томаш Проуза уверен, что Чехии уже давно следовало ввести единую европейскую валюту. «Экономические выгоды здесь куда весомее, а то, что у нас все еще кроны, наносит существенный урон чешским компаниям», – считает Проуза. Многие респонденты сходятся в одном – перед тем как переходить на евро, правительству придется проводить кардинальные реформы, а на это у кабинета нет достаточной смелости. Переход на евро в будущем безоговорочно поддержали такие чешские бизнесмены как совладелец онлайн аптеки Pilulka Мартин Каса и хозяин крупнейшего в стране текстильного предприятия Juta, бывший сенатор Иржи Главаты.

Президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак напоминает: «Наша экономика ориентирована на экспорт, а 66% нашего экспорта направляется в еврозону. Здесь работает внутренний рынок, на части которого удалось убрать существенный для торговли барьер – риск изменения курса. Страны, которые пока не используют евро, этот барьер добровольно сохраняют».

Предприниматель Збынек Фролик считает, что введение евро придало бы Чехии больший вес в Евросоюзе. «С точки зрения бизнеса здесь все очевидно, и наше вступление в еврозону имеет смысл. Кроме того, тесная связь с Германией и другими странами, ведущими расчеты в евро, означает, что, введя эту валюту, мы тем самым поможем сами себе». Фирма Linet, которой владеет Збынек Фролик, сегодня – крупнейший в Европе поставщик больничных кроватей и других вспомогательных конструкций для пациентов.

С введением евро связан и определенный риск, считает глава Ассоциации операторов мобильных сетей Иржи Грунд: «Пока еще никто не смог определить объемы плюсов и минусов европейской валюты. Большинство стран еврозоны не соответствует Маастрихстрихским критериям – их долги превышают 60% ВВП и постоянно возрастают».