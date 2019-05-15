Звонки из Чехии в страны ЕС подешевели вдвое

В среду, 15 мая, вступает в силу постановление Европейской комиссии, которое устанавливает максимальные цены на мобильные звонки и SMS для стран Евросоюза. Чешские операторы мобильной связи были вынуждены снизить цены примерно вдвое, до 5,80–5,89 крон/минуту (около 28 евроцентов), включая НДС. Согласно постановлению Еврокомиссии, максимальные цены на звонки в страны ЕС составляют 19 центов (4,90 крон), а за SMS – 6 центов (1,55 крон) без учета НДС, то есть Чехия оказалась на самом верху допустимой стоимости.

Данному нововведению предшествовала программа по отмене цен в роуминге, осуществленная в июне 2017 года. Обе программы являются частью проекта Европейской комиссии по регулированию телекоммуникационной системы в Евросоюзе.