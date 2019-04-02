Звезды соцсетей получат в Праге награды Global Social Awards

Эва Туречкова
02-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Около четырех десятков личностей, получивших популярность благодаря социальным сетям, примут участие в торжественной церемонии вручения наград Global Social Awards, которая состоится в Праге в конце мая. Победителя определит онлайн-голосование, стартовавшее в начале апреля.

Среди номинантов – южноафриканская ведущая Бонанг Матэба, далее Паола Антонини, которая, несмотря на ампутацию ноги после автокатастрофы, стала моделью, а также 16летняя шведская студентка Грета Тунберг, послужившая импульсом для серии студенческих забастовок с целью привлечь внимание к вопросу охраны окружающей среды.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 