Звезды соцсетей получат в Праге награды Global Social Awards

Около четырех десятков личностей, получивших популярность благодаря социальным сетям, примут участие в торжественной церемонии вручения наград Global Social Awards, которая состоится в Праге в конце мая. Победителя определит онлайн-голосование, стартовавшее в начале апреля.

Среди номинантов – южноафриканская ведущая Бонанг Матэба, далее Паола Антонини, которая, несмотря на ампутацию ноги после автокатастрофы, стала моделью, а также 16летняя шведская студентка Грета Тунберг, послужившая импульсом для серии студенческих забастовок с целью привлечь внимание к вопросу охраны окружающей среды.