Звание «исторический город» получил город Бртнице в крае Высочина

По итогам 2018 года «историческим городом» стала Бртнице, расположенная недалеко от Иглавы, в крае Высочина. Помимо звания, город получит миллион крон (около 40 тыс. евро), который также будет направлен на сохранение культурного наследия. Впервые Бртице (Пирниц) упоминается в 1234 г., когда король Вацлав I передал населенный пункт монастырю цистерцианцев. Свой исторический облик город приобрел благодаря итальянскому графскому роду Коллато, которые в течение трехсот лет, начиная с XVII в., занимались его перестройкой. Коллато основали в Бртнице монастырь ордена паулинов и ввели культ св. Юлианы. После Второй мировой войны имущество последнего владельца – Антонио Коллато было конфисковано.

Звание «исторический город» присуждается раз в год одному из городов страны, который, по мнению жюри, прилагает максимальные усилия для реконструкции памятников культуры и архитектуры. Победитель конкурса объявляется в стенах Пражского Града в связи с Международным днем памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Премии министра регионального развития и премии в размере 100 тыс. крон (4 тыс. евро) получили Френштат-под-Радгоштом и Клатовы.