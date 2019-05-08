Звание генерала присвоено 96-летнему военному летчику

Сегодня, 8 мая, президент Чешской Республики Милош Земан произвел в звание генерала 15 человек. Генералом армии в отставке стал Эмил Бочек, последний чехословацкий летчик-истребитель времен Второй мировой войны. Его кандидатуру предложил сам президент Земан. Повышение также ожидало заместителя директора Объединенного оперативного центра Министерства обороны Петра Прохазку, которого правительство выдвигало на генеральское звание уже трижды.

Земан подчеркнул, что о присвоении Эмилу Бочеку звания генерала армии он говорил еще во время празднования 96-летия военного летчика. Этот вопрос президент обсудил с начальником Генерального штаба Алешем Опатой и министром обороны Любомиром Метнаром.