Зоозащитники начали серию акций протеста в Брно, где проходят выставки сельхозживотных

Перед выставочным комплексом в Брно, где проходят выставки сельскохозяйственных животных и интенсивного земледелия, продолжаются акции зоозащитников под лозунгом «Животные – не товар».

Активисты намерены выходить с демонстрациями протеста в течение всего времени проведения выставки Animal Tech и Национальной выставки сельхозживотных и охоты,которые продлятся до 15 мая. Защитники животных собирают подписи в рамках кампании по отмене во всем Евросоюзе выращивания и содержания фермерских животных в клетках.