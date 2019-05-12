Зоозащитники начали серию акций протеста в Брно, где проходят выставки сельхозживотных

Катерина Айзпурвит
12-05-2019
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Перед выставочным комплексом в Брно, где проходят выставки сельскохозяйственных животных и интенсивного земледелия, продолжаются акции зоозащитников под лозунгом «Животные – не товар».

Активисты намерены выходить с демонстрациями протеста в течение всего времени проведения выставки Animal Tech и Национальной выставки сельхозживотных и охоты,которые продлятся до 15 мая. Защитники животных собирают подписи в рамках кампании по отмене во всем Евросоюзе выращивания и содержания фермерских животных в клетках.

 
 
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