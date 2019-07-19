Зоопарк Злина выпустит в Болгарии на волю первого черного грифа

Зоопарк Злина послал в Болгарию первого черного грифа, которого выпустят на волю в горах Стара Планина. Десять лет назад зоопарк присоединился к программе по восстановлению популяции черных грифов. До сих пор в естественную среду обитания злинским зоопарком было возвращено десять белоглавых грифов и стервятников обыкновенных. В зоопарке уже было выведено пять черных грифов, и на волю будет выпущен первый из них.

Исчезновение грифов на Балканах связано со снижением числа овечьих стад, что сокращает кормовую базу этих птиц, а также с их отстрелом. В Болгарию грифы прибывают также из Испании, Германии и из Пражского зоопарка.