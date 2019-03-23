Зоопарк в Таборе - платите, сколько хотите

Ирина Ручкина
23-03-2019
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Зоопарк в городе Табор, находящегося на юге Чехии, в выходные 23 и 24 марта ввел систему так называемой «добровольной оплаты» - посетители могут заплатить за вход ту сумму, которую сами сочтут нужной. Полученные деньги пойдут на покупку корма и медицинского оборудования по уходу за животными. Об этом сообщил пресс-секретарь зоопарка Филип Шушанка. Одной из главных «приманок» для посетителей в эти выходные станут детеныши кенгуру, которые родились в зоопарке в конце декабря 2018 года.

Акция «выходные добровольной оплаты» здесь проходят во второй раз - в прошлом году, по словам пресс-секретаря, несмотря на плохую погоду, пришло множество посетителей, в среднем за вход они заплатили 40 крон. Обычная цена взрослого билета в таборский зоопарк составляет 110 крон.

 
 
 
 
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