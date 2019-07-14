Знаменитый чешский певец Карел Готт отмечает 80-летие

Карел Готт, родившийся 14 июля 1939 г. в Пльзене, является одним из наиболее знаменитых чешских певцов; он получил признание на родине и за границей, прежде всего в Германии; пользовался большой популярностью в СССР, где часто бывал на гастролях. Карела Готта называют «королем чешской поп-музыки», «чешским соловьем» и «восточным Синатрой». Помимо поп-музыки, Готт обращался к джазу и фолку. Критики напоминают о конформизме певца в годы социализма.

Начиная с 1965 г. было продано 50 млн пластинок и CD с записями его песен, Готт – лауреат более 40 различных музыкальных премий. 80-летие Карела Готта широко отмечается в Чехии. По случаю юбилея издательство Supraphon выпустило коллекцию его лучших хитов.