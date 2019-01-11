Злоумышленник, совершивший попытку ограбления банка в Пршибраме, может страдать психическим расстройством

Катерина Айзпурвит
11-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

28-летний злоумышленник, совершивший в конце прошлого года вооруженный налет на банк в городе Пршибрам, по словам его брата, страдает приступами агрессии и психическим расстройством и представляет серьезную опасность для окружающих. 28 декабря 2018 года налетчик ворвался в отделение UniCreditBank и, совершив выстрел в воздух, взял в заложники семерых клиентов и двух банковских служащих. Преступник был задержан спецназом и помещен под стражу; никто из заложников в ходе операции не пострадал.

За совершенные действия злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности. Однако ни этот факт, ни возможное психическое расстройство не помешали ему получить официальное разрешение на ношение оружия, сообщает «Чешское Радио».

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 