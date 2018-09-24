Журналистка Петра Прохазкова покидает газету Lidové noviny

Катерина Айзпурвит
24-09-2018
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Журналистка Петра Прохазкова уходит из газеты Lidové noviny, в котором проработала 27 лет. Причиной ухода она назвала давление, которое оказывает на издание премьер-министр Андрей Бабиш, фонду которого принадлежит владелец газеты – холдинг Mafra. По словам журналистки, руководство газеты не смогло противостоять публикации навязанного премьером материала.

Петра Прохазкова долгие годы специализируется на России, где проработала более 10 лет, в том числе как военный корреспондент во время чеченской войны. В 1995 г., во время захвата больницы в Буденновске, предложила себя в обмен на заложников. Занималась гуманитарной деятельностью в Грозном, где основала детский дом.

Прохазкова освещала события грузино-осетинского конфликта, конфликта в Нагорном-Карабахе, войны в Таджикистане и в Афганистане. В 2014 г. являлась корреспондентом издания Lidové noviny в Украине. В аккредитации в России Петре Прохазковой отказано.

 
 
 
 
 
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