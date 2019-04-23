Жителям одного из «русских домов» в Праге грозит выселение

Катерина Айзпурвит
23-04-2019
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Как сообщает издание Deník N, десяткам жильцов одного домов в Праге, которые находятся в распоряжении посольства России, грозит выселение. Жильцы, большинство из которых являются российскими гражданами и проживают в доме десятки лет, получили уведомление, что должны покинуть занимаемую жилплощадь до 20 мая. Поводом для выселения стала планируемая реконструкция здания. Жильцы обратились за помощью к президенту Чехии Милошу Земану.

Четыре так называемых «русских дома» в Праге недавно стали причиной дипломатического конфликта между Чехией и Россией. Как выяснило издание Deník N, более сотни квартир, предназначенных исключительно для нужд дипломатического корпуса РФ и являющихся собственностью Чехии, сдаются российской стороной в аренду. При этом арендаторы не имеют договоров о найме и вносят плату наличными, что является нарушением закона. МИД ЧР выразил в связи с этим протест и потребовал от российского посольства как можно быстрее разрешить ситуацию, связанную с сотрудником Александром Терентьевым, который принимал плату от квартиросъемщиков и обвиняется в применении к ним физического насилия.

Катерина Айзпурвит
23-04-2019
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