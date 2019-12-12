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Жители района Праги составили петицию за сохранение ночного клуба, в котором процветает проституция

Катерина Айзпурвит
12-12-2019
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Как сообщает издание Deník N, жители района Прага – Голешовице составили петицию за сохранение ночного клуба, фактически являющегося публичным домом. Местные жители опасаются, что в случае ликвидации заведения женщины, занимающиеся проституцией, окажутся в «серой» нерегулируемой зоне, и это, в свою очередь, ухудшит криминогенную обстановку в районе. Под петицией собрано уже более тысячи подписей.

Председатель контрольного комитета столичной администрации Ярослава Яндерова выдвинула предложение об обсуждении петиции в мэрии Праги, однако вопрос пока не был включен в повестку дня. Городской советник от партии «пиратов» Эва Горакова, сотрудничающая с благотворительной организацией «Наслаждение без риска», в связи с этим предложила рассмотреть проблему проституции на улицах Праги.

В Чехии проституция не является официальной деятельностью, а сутенерство преследуется по закону. Публичные дома действуют под вывеской массажных салонов и стриптиз-клубов.

Катерина Айзпурвит
12-12-2019
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