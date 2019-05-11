Жители Литомышля отвергли выступление премьера Бабиша на городском гастрономическом фестивале

Жители города Литомышль выступили против запланированного на 18 мая выступления премьер-министра страны Андрея Бабиша на гастрономическом фестивале. Негативное отношение горожан к появлению на празднике председателя правительства заставило Андрея Бабиша отказаться от участия в мероприятии.

Как сообщил агентству ЧТК мэр города Даниэл Брыдл, идею выступления на фестивале премьера выдвинула мэрия. «У нас маленький город, мы ходим по нему пешком, и люди говорили мне, что будут свистеть и бросать яйца. Мы опасались за гастрономический фестиваль, который должен оставаться праздником еды и не быть связанным с политикой», – сообщил мэр.

Фестиваль в Литомышле носит имя Магдалены Добромилы Реттиговой (1785–1845), деятельницы чешского национального возрождения, автора известной кулинарной книги.