Жители Карловых Вар протестуют против открытия летной школы F AIR

Эва Туречкова
06-11-2018
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Жители Карловарского края выступили против открытия летной школы F AIR из-за опасений, связанных с возможным повышением уровня шума в районах и населенных пунктах вблизи аэропорта. С этой целью гражданами была организована петиция.

Администрация курортного города утверждает, что протесты не оправданы. Обучение будет происходить на тренажерах и на малых самолетах, сообщил директор школы Михал Маркович. Производимый ими гул сравним с шумом газонокосилки, заявил будущий глава учебного заведения. Школа F AIR в Карловых Варах откроется в середине года, первый курс рассчитан на 60 студентов.

 
 
 
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