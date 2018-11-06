Жители Карловых Вар протестуют против открытия летной школы F AIR

Жители Карловарского края выступили против открытия летной школы F AIR из-за опасений, связанных с возможным повышением уровня шума в районах и населенных пунктах вблизи аэропорта. С этой целью гражданами была организована петиция.

Администрация курортного города утверждает, что протесты не оправданы. Обучение будет происходить на тренажерах и на малых самолетах, сообщил директор школы Михал Маркович. Производимый ими гул сравним с шумом газонокосилки, заявил будущий глава учебного заведения. Школа F AIR в Карловых Варах откроется в середине года, первый курс рассчитан на 60 студентов.