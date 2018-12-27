Жители Чехии пожертвовали жертвам взрыва на шахте ČSM Sever более 3,5 млн крон

Семьям 13 шахтеров, которые погибли в результате взрыва метана на шахте ČSM Sever в Стонаве, люди направили более 3,5 млн крон (около 141 тыс. евро) пожертвований. Один из благотворительных счетов находится в ведении Ассоциации Св. Барбары, деньги на котором будут перераспределены среди детей-сирот. Второй счет был создан Благотворительным фондом OKD, деньги с которого будут переданы всем семьям выживших, независимо от того, есть ли в них дети.

Суммы пожертвований значительно увеличились, когда после окончания праздников на счета начали зачисляться платежи из других банков. Об этом говорится в совместном заявлении обеих организаций, на которое ссылается информагентство ČTK.

В результате взрыва метана и последующего пожара погибли 13 человек. Двое мужчин все еще находятся в больнице, один из них в критическом состоянии.