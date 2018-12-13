Жители Чехии больше всего доверяют армии и полиции

Тимур Кашапов
13-12-2018
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Из социальных и политических институтов наибольшим доверием жителей Чехии пользуются армия и полиция. Им доверяют 67% респондентов, которые участвовали в опросе Центра изучения общественного мнения. В свою очередь, церкви доверяет лишь около 25% респондентов. Население также скорее не доверяет некоммерческим организациям, прессе, телевидению и интернету.

«Доверие к армии, полиции и судам выше среди тех респондентов, которые оценивают свой уровень жизни как хороший. Влияние других социально-демографических характеристик (пол, возраст, образование) со статистической точки зрения представляется незначительным», - говорится в сообщении Центра общественного мнения.

 
 
 
 
 
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