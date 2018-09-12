Жители Брно протестуют против плана построить в городе небоскреб

Эва Туречкова
12-09-2018
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В южноморавской столице Брно начался сбор подписей под петицией против строительства в городе нового небоскреба. Согласно проекту, частный инвестор намерен в застройке конца XIX века, на улице Лидицка возвести здание с флагштоком высотой в 95 метров. На 23 этажах будут располагаться 177 квартир. Из-за строительства парковки на 180 машин придется срубить сад, в котором растут столетние платаны, цитирует чешское информагентство ЧТК одну из организаторов петиции.

 
 
 
 
 
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