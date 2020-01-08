Жертв ДТП на чешских дорогах в 2019 г. было меньше, аварий гораздо больше

В 2019 году в результате ДТП на чешских дорогах погибло 547 человек, что на 18 лиц меньше, чем в 2018 году. Таким образом, прошлый год оказался на третьем месте среди самых низких годовых показателей по числу жертв аварий с 1961 года. Об этом на пресс-конференции по итогам минувшего года сообщил заместитель президента Полиции ЧР Maртин Вондрашек.

Самый низкий показатель зарегистрирован в статистике тяжело раненых, в прошлом году их количество составило 2110 человек. Это по сравнению с предыдущим годом на 355 меньше. Наоборот, число дорожно-транспортных происшествий повысилось почти на 3000 и достигло около 107570 за год.