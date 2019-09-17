Женщина в Чехии впервые родила ребенка после пересадки матки от мертвого донора

В Чехии 29 августа родился первый ребенок, выношенный 27-летней женщиной в матке от умершего донора. Ребенок был зачат с помощью искусственного оплодотворения. На свет мальчик появился с помощью кесарева сечения в пражской больнице Мотол.

Операция по трансплантации матки была проведена женщине в 2017 году. Мать и младенец более чем через две недели после родов чувствуют себя хорошо, сообщили врачи Чешскому информагентству ЧТК.

Женщина получала специальные препараты для ослабления иммунитета с целью предотвращения отторжения пересаженного органа. В истории Чехии это первый случай, когда пациентке с трансплантированной маткой удалось сохранить беременность до самых родов. Врачи также сохранили женщине пересаженную матку, чтобы она имела возможность родить второго ребенка.

Донором матки стала женщина, умершая от кровоизлияния в мозг.

Первый ребенок, выношенный женщиной с трансплантированной маткой, родился в Швеции в 2014 году.