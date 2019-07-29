Железнодорожным перевозчикам не хватает машинистов

Недостаток сотен машинистов заставляет железнодорожные транспортные фирмы поднимать зарплаты своим работникам. Предлагаемая новичкам базовая зарплата может достигать 50 тысяч крон (почти 2 тысячи евро). Федерация машинистов предупреждает, что положение может в ближайшее время еще больше усугубиться. Президент федерации Ярослав Вондрович, сопоставив информацию, полученную от отдельных перевозчиков и Железнодорожного управления, заявляет об актуальной нехватке 300 машинистов. 180 из них приходится на фирму «Чешские железные дороги», в штате которой 3500 машинистов.

Страдают железнодорожные фирмы также от недостатка обслуживающего подвижной состав технического персонала.